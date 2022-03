El secretario de Energía y Guzmán hicieron las paces, pero lo que arde es la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Al mediodía de este jueves se filtró en Infobae una carta del secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez dirigida hace dos días al ministro de Economía, Martín Guzmán, con copia a Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el que le reprochaba recortes presupuestarios y le advertía sobre una eventual falta de gas y combustibles por la guerra de Ucrania. “Consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculados a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los techos de caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica”, vomitó en su sorpresiva misiva que repercutió como otra bomba de la pelea interna. Sobre todo porque Martínez, aunque llegó a ese cargo bajo el impulso de Cristina Fernández de Kirchner, ha entablado una buena relación con Guzmán y se ha diferenciado de los cristinistas del sector, Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Las sorpresas continuaron cuando un vocero de Martínez difundió otro comunicado en el que señalaba que su jefe había hecho ya las paces con el ministro. En apenas 48 horas. Según sostiene ese comunicado, “el secretario de Energía expresó: ”Hemos acordado con la Secretaría de Hacienda los nuevos techos y la planificación financiera para marzo, que garantiza el funcionamiento del sistema energético en su conjunto, la provisión de gas por redes y la generación de energía eléctrica y el cumplimiento de los programas de pago y las obligaciones la Secretaría de Energía' . Martínez manifestó que 'hay un ida y vuelta permanente administrativo con Hacienda y Economía en materia de requerimiento de fondos y programaciones y reprogramaciones de los techos mensuales, así como de los pagos a efectuar, ejercicio habitual de todas las reparticiones del Estado Nacional, que se van ajustando en la medida de la disponibilidad general de fondos de la Tesorería, y es habitual que los techos se eleven o modifiquen en función de las notas de cada repartición, como ocurrió en este caso'. El secretario informó: Junto al ministro de Economía, estamos analizando con detenimiento y preocupación la situación internacional en materia de precios de la energía, así como los mecanismos para que esa situación tenga el menor impacto posible en nuestro país'. Martínez afirmó que 'la crisis derivada de la guerra en Ucrania, que todos queremos que termine de inmediato, tiene impacto global de una magnitud imprevisible, uno de ellos, elevando el precio de los commodities energéticos a valores desconocidos'. El secretario expresó que 'la producción de gas nacional producto del Plan Gas.Ar, sumado a los habituales complementos de GNL (gas natural licuado, importado por barco) como respaldo habitual del sistema, y de gasoil para reponer los stocks de la centrales térmicas garantizan el normal abastecimiento de la energía en nuestro país'. 'A esto debemos sumar la valiente y determinada decisión del presidente Alberto Fernández y lpa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber implementado el Plan Gas.AR y de construir el gasoducto Néstor Kirchner y todas sus obras complementarias para ampliar la red de transporte de gas y mejorar significativamente, de esta manera, la posibilidad de nuestro país de defendernos de estas crisis globales', amplió Martínez“. Todo muy equilibrado.

¿Qué pasó entre la carta y el comunicado de prensa? En el cristinismo defendían a Martínez, que aparece como jamón del sandwich de la interna del Frente de Todos: “Tiene la responsabilidad como funcionario de mandar una carta alertando por qué no se va a poder prender la luz con este presupuesto. Básicamente Darío hizo pública la carta porque no quiere ser el responsable del quebranto del sistema. Alertó al Presidente y a Guzmán de la situación agravada por el contexto internacional. Sin embargo, le giraron sólo el 20% de lo que había pedido”. Tras la carta le reforzaron la partida, tal como señaló después el propio secretario.

Pero en el albertismo sospechan de que la carta no fue difundida por Martínez sino por el cristinismo para recalentar la interna. No hay que olvidar que Guzmán planea recortar los subsidios y para ello Bernal y su par del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la también cristinista Soledad Manin, deberían convocar a audiencia pública para aumentar la tarifa otro 20% para el 60% de los hogares que son de clase media en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el cristinismo rechaza. ¿Llamarán a esas audiencias Bernal y Manin, que reporta a Basualdo, o renunciarán todos ellos en desacuerdo con el programa económico definido? “No se va nadie”, responden en el cristinismo. ¿Darán entonces la batalla desde adentro o acatarán la suba, que se suma al 20% aplicado en marzo para todos los usuarios? No se sabe.

En el albertismo justifican a Martínez: “Darío está pidiendo presupuesto y lo debe hacer formalmente. Es lo mismo que ve Guzmán: que hay un conflicto internacional que va a traer un problema de provisión de petróleo y gas en todo el mundo. Darío se lo dijo el martes, después de que volvieran del congreso del negocio petrolero en Houston, y le dijo qué medidas y obras había que tomar. A partir de ahí se le giraron más partidas. Todo esto es un procedimiento habitual. La carta tuvo un tono más alto porque se estaba peleando con (el secretario de Hacienda, Raúl) Rigo, no con Guzmán, y además Darío tiene su estilo porque viene de ser diputado y de pedir las cosas con cierta impronta. No entendemos por qué se filtró a los medios. Darío viene trabajando perfecto con Martín y él no es de ningún sector interno en particular. Como no tenemos presupuesto 2022 aprobado, cada uno debe pelear por el suyo”.

Otro albertista apunta, en cambio, contra el cristinismo por la filtración: “Cristina está en un momento atípico, casi como cuando en el gobierno de (Carlos) Menem dejó la bancada de senadores peronistas. Está tentada de irse, se comenta, pero su sector es muy críptico”. Otro alto funcionario que responde al Presidente advirtió que la vicepresidenta abandonó la sesión de este jueves -volvió unas horas más tarde- en la que se discutía el acuerdo con el FMI y estaba enojada porque la mayoría de los senadores del Frente de Todos no le hará caso y votará a favor de este pacto. “Ya no hay canal de comunicación entre Alberto y Cristina. Así que pueden aparecer cartas de toda índole. Hay que prepararse para ver si algunos cristinistas se llegan a ir del Gobierno, aunque no sé si se rompe el Frente”. La vicepresidenta no sólo cuenta con funcionarios en Energía sino también en todos los ministerios, como el del Interior, con Eduardo “Wado” de Pedro a la cabeza (aunque a favor del acuerdo con el Fondo), la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el Plan de Atención Médica Integral (PAMI), Aerolíneas Argentinas e YPF. Pero en varias de esas dependencias ya anticipan que tampoco dimitirán.

