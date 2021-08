Sullivan, el asesor de seguridad de Biden, abogó ante Fernández por la defensa de la democracia en Latinoamérica, pero apoyó un acuerdo con el FMI

El director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, detalló en una rueda de prensa telefónica el viaje que el principal asesor de ese organismo, Jake Sullivan, hizo la semana pasada a la Argentina y Brasil. Sullivan se reunió el viernes con el presidente Alberto Fernández y conversaron sobre la situación política de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sobre la negociación argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acerca de las ambiciones de la empresa china Huawei para proveer de la tecnología 5G a la región.

Por qué Cristina Kirchner cambió de opinión sobre los fondos del FMI en plena suba del dólar paralelo

Saber más

"Sullivan mencionó en las conversaciones con el presidente Fernández, con el canciller (Felipe) Solá y con (el secretario de Asuntos Estratégicos) Gustavo Béliz que debemos atravesar la mentalidad izquierda/derecha cuando se trata de promover los valores democráticos y realmente necesitamos enfocarnos en una conversación sobre la democracia en países que no son democracias", explicó González. "Hablamos de atravesar este problema ideológico que existe en la región, entre la izquierda y la derecha. Hablamos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Llamamos a todos los países, incluida la Argentina, a levantar esos ideales, teniendo en cuenta en particular lo que la Argentina ha sufrido en el pasado. Fue una muy constructiva la conversación con los argentinos. El interés es ayudar. Ellos dejaron en claro que no siempre iba haber acuerdo en los enfoques, pero vamos a continuar muy abiertos a un diálogo fluido sobre estos asuntos. Creemos que la Argentina es un país que puede hablar con gobiernos de izquierda y derecha y jugar un importante rol en alentar los valores democráticos", concluyó el director del Consejo.

Sullivan también habló con Fernández sobre la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de una economía verde, el combate contra la pandemia, la donación de vacunas de Estados Unidos a la región, la pendiente decisión argentina de qué proveedor de tecnología 5G elegirá y la negociación con el FMI. Cuando elDiarioAR le preguntó por el Fondo, González contestó: "Estamos en una situación verdaderamente única en el mundo. Siendo el país con el mayor crédito del FMI, el modo en que la institución llegue a una resolución con la Argentina enviará un mensaje no sólo a la región sino a otros mercados emergentes que está luchando financieramente. Necesitamos que el FMI apoye. Estados Unidos tiene interés en que las instituciones internacionales respondan al desafío actual, trabajen con Argentina. No estamos desarrollando sólo una solución específica para la Argentina sino que será un precedente para otros mercados que enfrentan desafíos similares". Sullivan se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero será el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que lleve adelante las discusiones.

González calificó las conversaciones de "productivas y constructivas". También destacó las coincidencias de los gobiernos de Fernández y Joe Biden en el modo de responder a la crisis social del coronavirus, la necesidad de invertir en las "familias trabajadoras", el papel de los organismos internacionales en la pandemia y el impuesto mínimo global a las multinacionales. No obstante, aclaró que cada país debe decidir sus propias políticas.

El director del Consejo comentó que la Argentina y Brasil deberán invertir en infraestructura 5G. Esta tecnología revolucionará no sólo la telefonía celular sino todas las telecomunicaciones, el control a distancia de equipamientos industriales y hogareños y el desarrollo de ciudades inteligentes. González recordó que no se trata sólo del 5G sino también del almacenamiento en la nube y otras tecnologías. Señaló que serán inversiones clave para la transformación de las economías y para la exportación de servicios, y abogó por que la Argentina y Brasil adquieran infraestructura segura, abierta, transparente y con proveedores confiables. En varias oportunidades, González apuntó contra Huawei: advirtió que su prioridad es el mercado chino y que ya ha sufrido escasez de chips. No mencionó que esa carencia ocurrió después de sanciones del gobierno de Donald Trump contra la empresa.

En cambio, el director norteamericano apuntó contra Trump al señalar que Estados Unidos perdió cuatro años en su relación con la Argentina y Brasil. También se refirió a los cuestionamientos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, al sistema electoral de su país: confió en que las instituciones del gigante sudamericano asegurarán el año próximo elecciones libres.

AR