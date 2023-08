Vox populi, vox dólar: cómo reaccionarán los inversores a lo que decida el pueblo

En Móron, el partido bonaerense cuyos resultados electorales suelen replicar los nacionales, este viernes estaba llena la única casa de cambio del centro, Dólar OK. ¿Pero qué compraba la gente con tantas restricciones a las divisas? En la vidriera llama la atención una pizarra con las cotizaciones de la moneda norteamericana: “Para la compra: No Residentes, $ 534, Residentes $ 292. Para la venta: $ 301”. ¿Qué es el dólar para no residentes? ¿Acaso el dólar MEP habilitado para aquellos que compran con tarjeta? En fin, el interés de los moronenses por el “verde” refleja también el del resto del país, mientras el blue asciende de $ 491 a 605 en poco más de un mes antes de las primarias de este domingo.

Morón, mesa testigo de las elecciones presidenciales: una economía activa, pero en desaceleración

El ministro candidato, Sergio Massa, preocupado mandó esta semana a la Unidad de Información Financiera (UIF) a controlar las cuevas del microcentro porteño, que tienen fachada legal, son sociedades bursátiles, financieras, agencias de turismo, casas de cambio, incluso bancos. Logró un feriado cambiario blue el jueves, pero no impidió que la divisa siguiera subiendo en la plaza ilegal. Donde sigue relativamente barata es en el MEP (Mercado Electrónico de Pagos), donde cotiza a $ 539, porque allí interviene el Banco Central a costa de sus menguadas reservas. En cambio, el contado con liquidación (CCL), para girar fondos al exterior, está a $ 601.

Para evitar el “cunda el pánico” después del resultado electoral de este domingo, Massa montó el show de mostrar los billetes de dólares que importó esta semana de la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos para atender el eventual retiro de depósitos este lunes. “Es algo que hacemos en todas las elecciones: ya los tenés previstos y básicamente los traés de la Fed (como se conoce a la Reserva Federal) para acá”, comentan en el Banco Central, donde el ministro de Economía tiene sus alfiles, Lisandro Cleri y Pablo Carreras Mayer, pero no controla todo. En el mercado sólo esperan una corrida cambiaria e incluso bancaria en caso de un buen desempeño de Javier Milei, dado que su plan de dolarización requerirá de dólares y estos, precisamente, escasean, lo que puede provocar el pánico de los pocos ahorristas y empresas que aún los mantienen en las cajas de ahorro y los plazos fijos.

En el equipo económico consideran que no sólo Milei puede provocar un salto del dólar blue. También una victoria de Patricia Bullrich, dado que ella promueve la liberación casi inmediata del cepo cambiario, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, que planea hacerlo en un plazo de varios meses. Sin embargo, en una de las principales sociedades bursátiles matizan esta hipótesis: “El blue ya vale lo que tiene que valer, su precio es el que tendría a la salida del cepo. Lo que puede haber es mayor presión en el oficial”. Claro, si hay previsión de que se unifica el tipo de cambio y el oficial salte hasta alcanzar el ilegal, ¿qué exportador querrá liquidar sus ventas? ¿cuántos importadores se agolparán para abastecerse de productos importados? ¿cuántos ahorristas se lanzarán a aprovechar el dólar MEP está rezagado? En el Gobierno también prevén que una victoria de Bullrich deteriore la cotización de los bonos en pesos porque se licuarían con una devaluación del peso oficial. Los inversores temen que cualquier candidato de la oposición que gane lleve a una desvalorización de esos títulos: “Porque hoy se mantienen porque el Central los compra, pero dudo de que la oposición siga con esa política si gana”.

A diferencia de 2019, cuando los mercados se dejaron engañar el viernes previo a las primarias por una encuesta que vaticinaba la victoria de Mauricio Macri, compraron activos argentinos y el lunes se derrumbaron por el triunfo de Alberto Fernández, ahora descreen de los sondeos. “Igual el consenso del mercado es que gana Juntos por el Cambio por tres o cinco puntos por encima de Unión por la Patria”, continúan en la sociedad bursátil citada. “La reacción del lunes dependerá de que se modifique esa diferencia -recordemos que los mercados siempre se anticipan y por ahora lo hacen basados en estas previsiones-, depende de cuántos puntos saque Milei. Si la diferencia de Juntos por el oficialismo es mayor a cinco puntos, el mercado va a tener un rally (suba de acciones y títulos públicos en dólares), en especial si Milei saque menos de 20%. Si la diferencia es menor a tres puntos, van a caer las acciones y los bonos”.

En el equipo económico prometen reaccionar ante el devenir de los inversores de este lunes con “pragmatismo” e “instrumentos de mercado”, es decir, interviniendo como hasta ahora y sin recurrir a “manos amigas” en las cuevas sino a los controles antilavado. A su vez, esperan que una semana después vengan los giros del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 7.500 millones. Descuentan que así será porque la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Qatar le prestaron a la Argentina para los recientes vencimientos con el FMI porque está la promesa del organismo con sede en Washington de que transferirá los dólares. La duda es si antes de mandar la plata, el FMI pedirá que se acelere la depreciación del peso oficial o se adopten nuevas medidas de ajuste del gasto público, como subas de tarifas de energía para la clase media, recortes de planes sociales o congelamiento real (ajustado por inflación) del salario de empleados estatales. Por lo pronto, esta semana Massa incumplió uno de los pedidos que le hizo el Fondo a cambio del giro al financiar al Tesoro con recurso del Central. “No vamos a dejar gastar en cuestiones básicas”, desafían desde el equipo económico.

“No espero reacciones súperviolentas”, opina Pablo Bachur, analista de Tomar Inversiones. “Presión del dólar hay porque el únco que vende MEP a estos precios es el Gobierno. Eso es independiente de quien gane. Una victoria oficialista, que parece con muy pocas chances, calculo que también resultará en presión para el dólar. Igualmente, el dólar va a subir cualquiera sea el resultado porque está barato el MEP”, concluye Bachur.

