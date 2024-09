La censura religiosa de los Emmy a Jeremy Allen White ('The Bear') por una palabra de su discurso

Los Emmy 2024 dejaron a The Bear sin la frutilla del postre, pero igualmente como una de las series triunfadoras de la edición. Y precisamente uno de sus premios, el que ganó su protagonista Jeremy Allen White, se ha llevado muchos de los titulares sobre la gala por la censura de una palabra de su discurso al recibir el galardón.

El actor, ganador de la estatuilla a Mejor actor de drama por la comedia dramática de FX y Disney+, se subió al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles para dar las gracias por el que es su segundo Emmy por el papel de Carmy Berzatto. Sin embargo, aquellos espectadores que siguieron la gala por televisión a través del canal ABC no pudieron escuchar su discurso al completo, ya que una parte fue silenciada en su retransmisión.

“Gracias, gracias, muchas gracias. Se me sale el corazón del pecho”, comenzó diciendo frente al público. A continuación, el intérprete tuvo palabras de cariño para Christopher Storer y Joanna Calo, responsables de su llegada a The Bear, y para sus compañeros de elenco: “Gracias a vosotros, mi hermoso reparto, os quiero siempre. Me encanta trabajar con vosotros y solo quiero que estemos en la vida del otro para siempre”.

Tras esa mención, la cadena ABC silenció a White y volvió a activar el sonido unos segundos después, escuchándose únicamente las carcajadas de los allí presentes como reacción a su discurso. “Esta serie ha cambiado mi vida. La fe me ha inculcado que el cambio es posible si eres capaz de tender la mano. Nunca estás realmente solo”, continuó el protagonista de The Bear, incluyendo un agradecimiento especial a su familia.

Tras la gala se ha conocido -gracias al portal IndieWire- que la parte censurada del discurso de Jeremy Allan White no fue otra que la expresión “¡Jesucristo!”, empleada de manera espontánea por el actor. El motivo es que está considerada por ciertos sectores como “blasfema” si se realiza en vano, y la cadena responsable de la retransmisión se aseguró de que su audiencia no la escuchara gracias a los segundos de retardo con los que emitió la gala.