Clásicos deconstruidos y vueltos a armar: Trío Patio, Gangi-Farhat, ChacoLaborativa y más

El Trío Patio subió su nuevo disco

¡Lo hicieron otra vez! El Trío Patio sacó otro disco de canciones viejas, algunas viejísimas, y suena tan fresco y nuevo como el anterior. Juan Quintero (voz y guitarra), Andrés Pilar (piano, bombo y voz) y Santiago Segret (voz, bombo y bandoneón) le dieron continuidad a este experimento y acaban de subir a las plataformas Patio, vol. II, con 15 temas. Esta vez cuentan con la catamarqueña Nadia Larcher como invitada en tres temas “Noches de Catamarca”, “Tun Tun” y “Te hei de querer”. Y hay un tema de Raúl Carnota, “Noches sin luna”, que tan viejo no es.

La idea, al igual que en el vol. I, es recuperar canciones tradicionales del folklore para que bailen las nuevas generaciones. El trabajo fue grabado en los Estudios ION por Alejandro Saro, que además mezcló y masterizó todo. La hermosa portada es de Nacho Vidal.

Estos musicazos, que conocemos de otros proyectos (Aca Seca, Don Olimpio, entre otros), se unieron hace ya algunos años para rescatar un formato, un repertorio y una forma de tocar más anclada en los años 50. Así grabaron en 2018 su primer trabajo, Patio, vol. I, con canciones recuperadas sobre todo por Pilar.

Patio, el nombre del grupo y del primer disco, hace referencia a ese espacio para la danza al que invitan estos temas.

Como los tres son músicos de una sólida formación, en el trío se mezcla lo académico con la tradición oral para dar a las canciones un sonido nuevo, pero no tanto, que es donde está la gracia de todo esto: sonar como antes y como ahora a la vez.

El sábado 17 de diciembre, el trío presentará este disco en vivo en una peña al aire libre en El bosque de Interlunio cultural en Quilmes. Las entradas ya están a la venta.

Y acá el disco entero, para que bailen y disfruten en sus casa:

Sebastián Gangi y Pablo Farhat presentan Suite Austral

El pianista Sebastián Gangi y el violinista Pablo Farhat presentaron un disco exquisito titulado Suite Austral, en el que “grandes joyas del cancionero popular argentino conviven con obras académicas de reconocidos compositores nacionales, abordadas desde una misma estética”.

Gangi y Farhat comenzaron a trabajar juntos en 2019, cuando el primero (discípulo de Hilda Herrera) compuso el Concierto para Violín y Orquesta que estrenaron juntos en el Teatro El Círculo de Rosario.

Desde ese entonces, empezaron a darle forma a este disco, “en el que se abordaría un repertorio conformado por los más destacados y célebres autores de la música argentina, desde una mirada meramente académica pero sin perder la esencia y raíz de las especies y forma de las danzas”, describe Farhat.

“El dúo se propone visitar la música argentina popular y académica sin distinciones. Grandes joyas del cancionero popular argentino conviven con obras académicas de reconocidos compositores nacionales, abordadas desde una misma estética”, añade. “Una mirada criolla sobre nuestra música clásica; una mirada camarística sobre los ritmos populares argentinos, conservando la esencia sonora y el espíritu de cada región. Un recorrido por el mapa musical argentino a través de composiciones y versiones originales para violín y piano”.

Suite Austral (Los Años Luz Discos) incluye así temas como “La arenosa”, “Carnavalito del duende” y “Viejo caá-catí”, entre otros. “La pomeña”, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, por ejemplo, suena así:

La canción de las poetas

Y esta columna ya tiene sus fans. Poquitos, pero ahí están. Y me encanta cuando me acercan cosas que creen que me pueden interesar y tienen razón. Así llegué a este puñado de canciones de la pianista y compositora Vero Bellini, que hizo canciones con poemas de reconocidas escritoras latinoamericanas y le pidió a varias cantorazas que las interpretaran. Así nació La canción de las poetas, trabajo del cual tenemos por ahora un primer EP de cinco canciones (son quince en total). Entre las poetisas elegidas están Alfonsina Storni, Idea Villarino, Carilda Oliver Labra y Silvia Fernández.

“A veces los sueños se cumplen…Llevan tiempo, trabajo y sobre todo muchas voluntades que se suman para hacerlo realidad”, explica Bellini. “Un sueño cumplido. Con la participación de las cantantes que más admiro y de músicos y músicas increíbles que se sumaron para darle vida a estas canciones”.

Bellini contó con Mavi Díaz en la producción vocal de estas canciones que cantan Ana Prada, Luna Monti, Hilda Lizarazu, Ligia Piro y Julia Zenko. Escuchen qué bonito:

ChacoLaborativa, la deconstrucción de los clásicos

Cuando los jóvenes se acercan a los clásicos ocurren cosas interesantísimas. Así se puede apreciar por ejemplo en el EP ChacoLaborativa, que contiene cinco clásicos regionales deconstruidos y versionados por nuevas voces del Noreste Argentino y Paraguay.

La iniciativa nació del entusiasmo de dos productoras independientes (Esto También Está Sonando y Mamboretá Psicofolk) que desde Chaco y Formosa, respectivamente, deciden innovar y experimentar un formato de trabajo colaborativo a distancia que involucre la producción musical, la creación gráfica y la gestión cultural.

Más de 30 proyectos se inscribieron en el proyecto y se seleccionaron cinco: Luli Maidana, cantautora e intérprete, fotógrafa y realizadora audiovisual de 25 años, eligió a NAAVE, músico, productor musical y youtuber de Formosa, para juntos deconstruir un clásico chamamé de Mario Bofil, “Estudiante del Interior”. Negroovs, una banda que mezcla la música urbana con distintos tintes de rock, folklore, funk, trap y demás ritmos que se fusionan, eligió a Purahei Soul, dúo de Paraguay, y la canción del cantautor Seba Ibarra, “Tereré” para darle su tinte propio.

La Fuega de Chaco, performer drag que sintetiza el homenaje a un gran grupo de mujeres artistas folkloristas latinoamericanas, trabajó junto con Gastón Nakazato, músico, compositor, intérprete e investigador de Oberá, Misiones, en la canción de Coco Gómez “La Mocha Ahorcada”. Pablo Poblado, cancionista que se dedica al género pop latino, folk, electrónica, escogió a Sol Gómez (cantante, compositora y guitarrista paraguaya) y la composición “Nuestros sueños y la distancia”, de Los de Imaguaré. Finalmente, Algo al Spiedo, una banda en formato rock progresivo que fusiona letras sarcásticas e irreverentes, eligió al trío correntino Tajy, gran innovador de la música del Litoral, y conformado por Belén Arriola (cantante y violinista), José Víctor Piñeiro (cantante y guitarrista) y Alejandro “Tato” Ramírez (acordeonista y cantante), para intervenir la pieza musical de Ramón Ayala “Canto al Río Uruguay”.

Vivi Pozzebón en CABA

La cordobesa Vivi Pozzebón llega a la ciudad de la furia para presentar su disco Tamboreras por el mundo. Lo hará junto a Julián Gómez en la Casa de Córdoba el viernes 28 de octubre con entrada libre y gratuita. Contará con invitadas como Agostina Bertozzi (percusiones), Vale Cini (guitarras) y Cantareiras Xeito Novo (voces y pandeiretas).

Pero, además, estará la posibilidad de tomar clases con esta verdadera referente de la percusión en Argentina. El sábado 29 habrá un taller de tamborerxs en la Escuela Estcatto (Balvanera) (inscripciones por WP : 351 6150514) y una masterclass online (inscripciones:

https://louderband.com/course/103-masterclass-de-percusion)

En Tamboreras por el Mundo, su último trabajo, Pozzebón mixtura ritmos de Latinoamérica y el mundo e invitó a participar a mujeres percusionistas de distintas latitudes a compartir su música.

Yapa: Luciani y Lemes juntos

Resulta que el rosarino Franco Luciani y el entrerriano Damián Lemes compusieron juntos un tema dedicado al gran creador de canciones uruguayo Aníbal Sampayo. Se llama “Cantor del cielo azul” y lo estrenan este miércoles en el canal de YouTube de Lemes. Atentos:

¡Nos vemos en dos semanas!

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

