'¡Fa!', las tertulias en casa de Mex Urtizberea que van camino de convertirse en un clásico

Una vez al mes Mex Urtizberea abre las puertas de su casona en Caballito para que músicos, actores, políticos, periodistas y otros referentes de la cultura se encuentren en torno a un tema. La lista de invitados la arma él mismo, siempre con el objetivo de que se genere una charla interesante, que se completa luego con música en su patio trasero, y que será registrada y editada para su emisión posterior en YouTube.

Todo comenzó hace unos meses con un encuentro casi íntimo de unas 20 personas y derivó ahora en reuniones de casi 150.

El más reciente de los encuentros de este ciclo llamado ¡Fa! gira en torno al Día del Estudiante y se emite este jueves 21 de septiembre a las 21 en el canal de YouTube de RELATORXS y FM Nacional Rock 93.7.

Se grabó el 12 de septiembre. El humorista, músico, actor y conductor convocó ese día al veterano presentador de Feliz Domingo Silvio Soldán y lo puso a charlar con Marico Carmona, Sol Despeinada, Luquita Rodríguez, Nancy Dupláa, Julián Kartún, Felipe Pigna, Ofelia Fernández, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. Para el segmento musical, se sumaron Goyo Degano y Lucy Patané.

Lo que caracteriza a estos encuentros es sobre todo la buena onda, la alegría de encontrarse, la mezcla de gente que de otra manera quizá nunca tendría la oportunidad de dialogar.

Y la prueba de que ¡Fa! funciona y seguirá haciéndolo es que muchos de quienes participaron en ediciones anteriores vuelven. Vuelven a escuchar, a bailar, a pasarla bien, que es, a fin de cuentas, el objetivo del anfitrión. Así es como las actrices Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg y Violeta Urtizberea (hija de Mex) ya son casi “habitués” de ¡Fa!, al igual que el dibujante Rep o el productor Gastón Portal, entre otros.

“Mi padre (Raúl Urtizberea) era crítico de teatro del diario La Prensa a fines de los 50, y entonces tenía relación con gente del teatro. Yo vivía en San Isidro y venían y en un jardín se montaba un teatro y venía toda la gente del barrio. Actuó Federico Luppi o Ulises Dumont, gente así, actores de ese momento. Pasaban mucho cosas así en mi casa”, cuenta Urtizberea, de 61 años, a elDiarioAR sobre los antecedentes de ¡Fa!.

“Y también fui medio criado con la familia Vitale. El padre de Lito fue mi maestro, el Donvi, y él también hacía que sucedan cosas en su casa siempre. Tengo eso como de cuna. Después siempre fui así. Siempre hice las cosas en mi casa. En los programas de tele, lo que sea producir, se hace en mi casa. Soy muy casero, de salir muy poco. Y me gusta agasajar, me gusta recibir gente. Hago muchas fiestas. Donde estoy trabajando hago fiestas con la gente con la que estoy trabajando, así sea ficción o Pura Química, porque creo que en las reuniones, en esa cuestión de conocerse desde otro lugar, todo después se transforma en otra cosa para bien entre la gente. Profeso eso y me da mucho placer”.

En concreto, el año pasado, el yerno de Urtizberea, Juan Ingaramo, le festejó su cumpleaños y trajo a sus amigos que hicieron música en el patio. “Y sonó del carajo. Y dije: qué bueno hacer esto. Y con Fabiana Segovia, Nicolás Tolcachier y Pedro Saborido empezamos a armar un homenaje a un año de la muerte de Diego Maradona. Ahí vino Ciro y tocó el tema para Diego y Juanse y Kartún y también Ingaramo, que hizo el tema del Potro (Rodrigo). Todo homenaje a Diego. Y salió bárbaro y sonó muy bien. Y entonces decidimos hacer un ¡Fa! por mes este año. Empezamos con Malvinas”.

Los invitados no son elegidos al azar. “Me gusta que haya una mezcla, que se junten, veo el tono de cada uno, cómo mezclarlos. Me gusta ver cómo se ensambla todo, con todas las luces y los distintos colores, las distintas formas de cada uno, el carácter”, explica. “Voy mezclando eso y después también mezclo la música, las vertientes. Y van saliendo. Cada vez sale más lindo. A mí me gusta, también le vamos agarrando la mano. Es algo raro, nuevo, lo que estamos haciendo y uno aprende haciéndolo”.

La edición del Día del Estudiante se inaugura con Urtizberea preguntándole a cada uno cómo vivió su etapa de estudiante, esa en la que de repente uno llegó a la adolescencia y se espera que sea “alguien”.

Mientras todos recitan a coro “un programa hecho con amor” (el lema de Feliz Domingo pero aplicado a ¡Fa!), Pigna aporta su análisis como historiador de la estructura educativa que “quedó en el siglo XX”. Soldán recuerda que escribía poemas para estudiantes de otras escuelas a cambio de un café con leche con medialunas.

Más adelante, el conductor también va a hablar de aquel mítico programa que sorteaba viajes de egresados (y por el que pasaron varios de los presentes) y de la energía que recibía de parte de esos jóvenes, lo que le permitía “cargar pilas” y que no le importara dormir solo dos o tres horas.

Dupláa, la eterna adolescente de la serie Montaña Rusa, va a hacer hincapié en que “es una época en la que te hacés amigos para toda la vida”. Kartún recordará travesuras y, de hecho, revelará que su banda El Kuelgue se formó con otros repetidores como él durante la secundaria.

El escritor y comunicador Marico Carmona hará hincapié en lo difícil que es el despertar sexual y lo mucho que se reprimió porque en esa época aún no había apertura hacia las disidencias, pero también que en ese entonces se encontró con el arte, lo que le ayudó a procesar muchas cosas.

Sol Despeinada recordará su adolescencia llena de bullying “por gorda y por los rulos” y que por eso sintió que tenía que desarrollar otra característica para entrar en el sistema y se volvió graciosa. También cómo descubrió que no le pagaban a los docentes y aprendió sobre derechos laborales e injusticias.

La legisladora porteña Ofelia Fernández, que fue presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini, destacará que hay procesos de la historia que se entienden en la escuela y que de su escuela salieron muchos pibes con un alto nivel de compromiso.

El streamer Luquita Rodríguez, por su parte, admitirá que se quedaba en casa los días del tradicional picnic del 21 de septiembre porque se decía que los días de la primavera podían ser violentos en los bosques de Palermo.

La noche termina con música. La banda de Urtizberea y él mismo al teclado comparten canciones alusivas con los músicos presentes. Y así se arman constelaciones inimaginables como Dupláa haciéndole los coros a Hilda Lizarazu en “Todo cambia”, el tema de Montaña Rusa, con Lucy Patané en la guitarra, por ejemplo.

Un buen vino, unos tragos, empanadas y choripanes completan el cuadro de estas noches destinadas a convertirse en clásicas.

El equipo encabezado por Tolcachier en la dirección general y Segovia en la producción ejecutiva se ocupa de registrar todo, editarlo y resumirlo a la hora y pico del programa final que se emitirá en los diversos canales de YouTube.

En las ediciones anteriores se habló de la guerra de Malvinas con Cecilia Roth, Lalo Mir, Lula Bertoldi, Lisandro Aristimuño, Felipe Pigna, Edgardo Esteban, Daniel Filmus y Tute. También de Revoluciones con Nahuel Pennisi, Estela de Carlotto, Miranda! (Juliana Gattas y Ale Sergi), Ale Kurz, Mel Muñiz, Gabriel Di Meglio, Daniel Santoro, Lalo Mir y Tamara Tenenbaum.

En una edición dedicada a los escritores, estuvieron Rubén Rada, Guillermo Saccomanno, Claudia Piñeiro, Gabriel Rolón, Nico Sorín & Lula Bertoldi, Sofía Viola, Reynaldo Sietecase, Cecilia Fanti, Ignacio Iraola y Juan Ingaramo. En la de la amistad, Palito Ortega, Patricia Sosa, Kevin Johansen, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Javier Malosetti, Lito Vitale, Gillespi, Feli Colina, Daniel Casablanca, Enrique “Zurdo” Roizner y Miguel Rep.

La de agosto se celebró bajo el lema Viva la Radio y participaron Elizabeth Vernaci, Lalo Mir, Víctor Hugo, Karina La Princesita, Nico Ochiatto, Cynthia García, María O ́Donnell, Julia Mengolini, Julieta Pink, Sebastián Wainraich, Walas, Miau Trío, Willy Bronca, Mikki Lusardi y Alejandro Pont Lezica. Se pueden ver casi todos los episodios y algunas canciones en esta playlist.

¿Seguirá ¡Fa!? “La idea es seguir este año y después arrancar desde marzo”, dice Urtizberea. “Enero y febrero no, porque la gente no está. Fundamentalmente esto lo hacemos porque nos da un placer inmenso hacerlo y entonces también decidimos cuándo”.

El próximo ¡Fa!, el de octubre, girará en torno al medio ambiente, nos adelanta Mex. Esperamos expectantes la lista de invitados.

