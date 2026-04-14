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El regreso de Eliseo

Guillermo Francella vuelve a ponerse en la piel de “El Encargado” y la cuarta temporada de la serie de Disney ya tiene trailer y fecha de estreno

  • La cuarta entrega de la producción argentina estará disponible a partir del 1 de mayo. Por lo que se puede apreciar en las imágenes que adelantó Disney en sus redes sociales, Eliseo Basurto está listo para dar su golpe final y cerrar su historia. 

"El Encargado", serie argentina de la plataforma Disney+ tiene a Guillermo Francella como protagonista y estrena su cuarta temporada el 1 de mayo de 2026
"El Encargado", serie argentina de la plataforma Disney+ tiene a Guillermo Francella como protagonista y estrena su cuarta temporada el 1 de mayo de 2026 NA

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La plataforma Disney Plus estrenó el primer adelanto de la última temporada de El Encargado, la exitosa serie argentina protagonizada por Guillermo Francella, que mezcla humor negro y una sátira del típico porteño. 

La cuarta entrega de la producción argentina estará disponible a partir del 1ero de mayo. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, Eliseo Basurto está listo para dar su golpe final y cerrar su historia. 

En este primer avance, Eliseo está más calculador que nunca y con más ánimos de enfrentarse a quienes se interponen en su camino. Tras vender su negocio por una millonaria cifra y elevar su estatus frente a sus molestos vecinos, su próximo desafío es asesorar a nada más y nada menos que al Presidente de la Nación.

El simple cambio económico de Eliseo será el desencadenante de la furia de su archienemigo Zambrano, con la gran interpretación del Puma Goity, que buscará burlar sus planes con una bizarra estrategia legal.

Aunque todo parece oscuro para Eliseo, quien aparentemente muere en el tráiler, el encargado promete dar batalla y demostrar que con su ingenio le puede ganar a la mismísima muerte.

La dirección, nuevamente a cargo de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, mantiene esa estética pulida que convirtió a la ficción argentina en un fenómeno internacional.

Con información de agencias.

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