Netflix lanza tráiler e imágenes de 'El refugio atómico', de los creadores de 'La casa de papel', con Joaquín Furriel

Las series de septiembre de 2025 tienen un nombre propio en Netflix con su nueva ficción española, El refugio atómico. La nueva historia de los creadores de La casa de papel, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, llegará a la plataforma el próximo 19 de septiembre, y quiere calentar la espera con el lanzamiento de su tráiler definitivo y nuevas imágenes.

La serie consta de 8 episodios en los que recupera elementos de la exitosa ficción que nació en Atresmedia: en vez del asalto a la Real Casa de la Moneda, en esta el ambiente cerrado y claustrofóbico lo pone un refugio atómico. Y en vez de los monos rojos de La casa de papel, ahora la separación de sus personajes es con monos de piel de color amarillo anaranjado y azul verdoso (lo que también recuerda a El juego del calamar).

La sinopsis oficial reza: “En un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir tras encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro”.

Los habitantes de este refugio están interpretados por Miren Ibarguren (Todos mienten), Joaquín Furriel (El reino), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (El hombre de las mil caras), Montse Guallar (Sé quién eres), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio, y Álex Villazán (Alma), entre otros.

La nueva producción de Vancouver Media para Netflix, para la que también realizaron Sky Rojo y siguen adelante con Berlín, es una creación de Álex Pina y Esther Martínez Lobato. La dirección corre a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto. El guión está firmado por Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. Y del diseño visual se ha encargado Migue Amoedo.