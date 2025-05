El nuevo disco de Miley Cyrus, canción a canción: ‘Something Beautiful’ naufraga en la búsqueda de algo bello

Una fecha que siempre quedará marcada en rojo en el calendario de Miley Cyrus es el 12 de enero de 2023. La artista estadounidense iniciaba el año con el lanzamiento de Flowers, una canción que, pese a su discreta recepción el día del estreno, apenas tardó un fin de semana en mostrar evidencias de aquello en lo que acabaría convirtiéndose: uno de los hits más grandes de la presente década. Mientras que el tema acumuló 7 millones de reproducciones en su primera jornada en Spotify, el día siguiente se escuchó 9 millones de veces, el posterior 11 millones y el siguiente hasta 17 millones de veces. Fue un fenómeno impactante que hizo que el contador de la canción acabara con la friolera de 96 millones de reproducciones solo en esta plataforma.

Lo cierto es que Flowers no puso a Cyrus en el foco mediático, pues la cantante y actriz es una de las celebridades más famosas del mundo y no necesita de ninguna canción que trascienda todo el interés que ella sola suscita de por sí. Pero hizo algo que es mucho más importante para la trayectoria de la artista: logró hacerla destacar de nuevo por su música. Cyrus, que ha publicado a lo largo de su carrera ocho álbumes de estudio y dominó la radio con éxitos como Party In The U.S.A. (2009) y Wrecking Ball (2013), no tuvo precisamente una carrera poco constante. Sin embargo, pese a sus recurrentes lanzamientos, Cyrus nunca había acabado de hacerse un hueco en una industria del entretenimiento todavía demasiado abocada a su etapa como Hannah Montana.

Al contrario que otras “chicas Disney” como Ariana Grande o más recientemente Olivia Rodrigo, que se despojaron sin problema de su rol como actrices para que su música fuera tomada en serio, Miley Cyrus jamás corrió la misma suerte y sufrió por defender su propio arte. Flowers supuso un antes y un después: la canción no solo ayudó a que el irregular disco Endless Summer Vacation se volviera uno de los proyectos más esperados de ese año, sino que le dio la aclamación crítica que tanto le faltaba. El álbum recibió 6 nominaciones a los Grammy, ganando dos galardones por Flowers a la mejor grabación del año y mejor canción pop. Su cambio de letra al interpretar el tema —con su “¡Acabo de ganar mi primer Grammy!”— es ya historia de los premios.

Desde entonces, sus contribuciones musicales fueron una discreta colaboración junto a Pharrell Williams titulada Doctor (Work It Out) (2024) y la más triunfal II Most Wanted (2024) en el álbum de Beyoncé, que no fue un hit pero le valió su tercera estatuilla en los Grammy a la mejor canción country en dúo. El próximo proyecto de la artista, por ende, se presentaba como un trabajo con la aspiración de consagrar a la artista más allá del triunfo de Flowers. El resultado fue Something Beautiful, el noveno álbum de estudio de Miley Cyrus, compuesto por 13 pistas —dos de ellas siendo interludios—. La carta de presentación del disco fue la canción homónima, un viaje psicodélico que vaticina a la perfección el recorrido que la cantante se ha propuesto para su último trabajo.

“Mi nuevo álbum Something Beautiful significa el mundo para mí, fue mi mundo desde hace unos años”, declaró la cantante a través de las redes sociales. “Este proceso ha estado lleno de pura devoción y compartirlo ahora con todos vosotros es mi mayor alegría”, agregó. No obstante, en contraposición a Endless Summer Vacation, el proyecto llega al mercado sin un fenómeno como Flowers bajo el que resguardarse. No ha sido por no intentarlo: el sencillo principal, End of the World, es una canción tan hecha para la radio que sorprende que no haya cuajado lo suficiente. A esta le precedió More to Lose hace unas semanas, el más reciente anticipo de lo que Cyrus guarda bajo llave en Something Beautiful.

‘Prelude’

“Como cuando sigues una imagen desde un tren, tus ojos no pueden evitar que los paisajes que pasan sean tragados por una distancia infinita”. Así inicia Miley Cyrus el álbum, con un preludio que parece hacer referencia a todo lo que se va a escuchar a continuación. Cuando miramos a través de la ventana de un tren, los escenarios van cambiando rápidamente, distorsionándose la realidad y sucumbiendo al paso del tiempo. A esta idea se rinde la artista, echando la vista atrás hacia un pasado que ahora solo es un “puñado de cenizas”. La reflexión, tan mística como el sonido que va a impregnar el proyecto, deja una conclusión: “La belleza que uno encuentra cuando está solo es una oración que anhela ser compartida”.

‘Something Beautiful’

La oración que anhela ser compartida se abre paso en el segundo tema, que muestra con acierto una sensualidad mucho más madura de Miley Cyrus. La cantante estadounidense vuelve anhelar “algo hermoso” que dure más que solo un momento, y lo hace intercambiando partes absorbentes que cautivan por una voz completamente nítida con otras que, en su intento de sorprender e innovar, abrazan la locura de la mano de un sonido alborotado y psicodélico. La pista homónima del disco acaba siendo una fiel carta de presentación, pues mientras brilla en su sonido más jazzístico, tropieza en las innecesarias y abruptas interrupciones de la melodía.

‘End of the World’

Era el as bajo la manga de Miley Cyrus para tratar de replicar el éxito de Flowers y, pese a que haya fracasado en su intento por inundar las estaciones de radio, no por ello la canción merece ser menos celebrada. Con menciones a McCartney, Picasso y Nirvana, el tema juega con la ocurrencia de que el mundo está a punto de acabarse, un tópico cada vez más frecuente entre los artistas. Pese a su base poco sorprendente, Cyrus destaca con esta apuesta porque no se la ve impostada ni con un sonido que le cueste demasiado esfuerzo defender, una de las claves que impulsó Flowers. La estadounidense invita a bailar y es difícil que el oyente no quiera sumarse a ella.

‘More to Lose’

La intérprete de The Climb está más viva que nunca en este increíble baladón que poco lugar deja para exigencias. En palabras de la artista, se trata de “una canción que es más bien una historia”: “No quiero que se interrumpa o que sobrepiense o que busque la perfección. Nunca quise que More To Lose fuera perfecta, sino que sonara significativa y emotiva”. El resultado es, para desgracia de Cyrus, bastante perfecto. En esta búsqueda de la emotividad, sin florecimientos o adornos sobre el sonido, la cantante no solo refleja su lado más personal y artístico, también su lado más honesto. Ella, como artista, continúa siendo todo lo que representa More to Lose.

‘Easy Lover’

Tras el primer interludio del disco, la sexta pista del álbum emerge bajo un instrumental que tampoco quiere tomarse demasiadas complicaciones. “Eres un incendio forestal y estoy en tu camino”, canta Cyrus, “he decidido que quiero seguir bailando en las cenizas”. Con una atmósfera bastante rockera que recuerda ligeramente a su notable Plastic Hearts (2020), el tema recurre a una base popera que se detiene también a absorber tintes country. No es extraño, por tanto, que fuera una de las canciones que la artista barajó ceder a Beyoncé para su colaboración en Cowboy Carter (2024). Finalmente, Beyoncé se decantó por II Most Wanted, que inhala mucha más magia.

‘Golden Burning Sun’

Precedida por un interludio cuya producción va en completa ascensión desde el inicio, esta canción también se va cociendo a fuego lento. “Eres el único bajo el ardiente sol dorado”, reclama Cyrus arropada por delicadas texturas de guitarra que, aunque vuelven a palpar el tema de un tono rockero, es mucho más suave que el de la pista anterior, un factor positivo que mejora la canción. Hacia su segunda mitad, la voz nítida de la artista se va diluyendo en pos de un instrumental que se transforma momentáneamente para dar lugar a la repetición final del estribillo, mucho más épica y haciendo que el cierre sea magnífico. Se trata de uno de los grandes pasajes del álbum.

‘Walk of Fame’ (junto a Brittany Howard)

En una época dominada por el streaming y en plena era de la inmediatez, las canciones de solo dos minutos, sin puente, predominan en las listas de éxitos de todo el mundo. Ante esta triste realidad, una canción de seis minutos tiene la oportunidad de suponer un paso adelante, como ya hiciera Lana Del Rey con los siete minutazos de A&W, a la que no le sobraba ni uno solo. Es una pena, sin embargo, que la novena pista de Something Beautiful se haga tan larga hasta el punto de que le sobren un par de minutos. El tema cuenta con la estadounidense Brittany Howard, la única colaboradora vocal del disco, y destaca por un sonido de discoteca ochentero que resulta muy europeo.

‘Pretend You’re God’

El disco no consigue remontar con la siguiente canción, que peca de aburrida de la mano de una Miley Cyrus que suena desganada. El filtro que invade su voz no acaba funcionando pese a su intención por traer de vuelta el rock ochentero, y solo despierta la atención hacia el final, cuando la pista juega con la producción sin mucho esfuerzo por querer crear nada nuevo. “Abrázame en tus brazos, finge que eres Dios”, reclama la cantante a su amante, al que le confiesa que no quiere “despertar” si se va. “¿Todavía me amas? Tengo que saberlo”, le reconoce en la segunda estrofa. Su poco convencimiento queda impregnado de muchas maneras diferentes en la propia canción.

‘Every Girl You’ve Ever Loved’ (junto a Naomi Campbell)

Miley Cyrus también tiene lugar para Vogue de Madonna en los MINUTOS de duración de su noveno proyecto discográfico. Como si el tema fuera un recorrido que tiene como objetivo dar con el clásico de Madonna, la artista se deja abrazar por un sonido que gusta y aburre en la misma medida. La fuerza del estribillo pierde fuerza en su característica insistencia, aunque continúa siendo entretenido. Las intervenciones de Naomi Campbell, sin embargo, tampoco ayudan a amenizar la segunda mitad de la canción. “¿No soy lo suficientemente guapa para algo más que diversión en la oscuridad?, se pregunta Miley Cyrus. Bajo este sonido cuesta contemplar otro tipo de luminosidad.

‘Reborn’

“La razón por la que me encanta Reborn es porque ha cobrado tantas vidas que realmente ha renacido desde la maqueta”, ha comentado Miley Cyrus sobre el tema en una entrevista a Zane Lowe. “Algunas de las letras simplemente cayeron del cielo”, cuenta la cantante sobre la inspiración que invadió a Greg Aldae, uno de los compositores acreditados, cuando pensó en la canción “sentado en una iglesia de Nueva York”. El tema, aunque no alcanza la epicidad que se propone, es muy diferente a lo que ha hecho Cyrus musicalmente en otras ocasiones, y ahí radica su principal singularidad.

‘Give Me Love’

El final de Something Beautiful es también la conclusión de la célebre oración que, anhelando ser compartida, Miley Cyrus ha gritado a un mundo complicado que hace muy difícil no querer volver atrás y dejarse encariñar por el factor de la engañosa nostalgia. “Así que me despediré de los placeres terrenales, mientras mi Edén perfecto se derrumba en llamas”, se despide la artista, “soy devorada viva por la boca de un monstruo mientras grito tu nombre sin miedo”. Es un muy bonito cierre que consigue dejar buen sabor de boca pese las diferentes trabas que se han ido encontrando por el camino.

Pese a los errores de un disco que es cohesivo en su sonido pero deja atrás la belleza de una buena canción, Miley Cyrus firma un trabajo artístico muy completo que se enfoca más en su conjunto y no tanto en pistas individuales. Something Beautiful no será el álbum más importante del año, no parece probable que vaya a tener grandes hits y tampoco apunta a triunfar en la temporada de premios; sin embargo, Cyrus se siente más artista que nunca y hace de la notoriedad que le otorgó Flowers la oportunidad de reivindicar su visión más libre y personal.

Aunque la cantante no podrá irse de gira con el disco porque sufre una enfermedad llamada edema de Reinke que le da su distintiva voz raspada, pero que también le genera una gran molestia en sus cuerdas vocales y por tanto en sus actuaciones en directo, Cyrus ha preparado un proyecto audiovisual que permitirá a los aficionados de la cantante disfrutar de los temas de Something Beautiful en los cines, cantando y disfrutando junto a otros seguidores de su música. La película se estrenará en España el próximo 27 de junio, tras su estreno en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York el 6 de junio y su llegada a las salas de cine estadounidenses el 12 de junio.