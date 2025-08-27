Sting recibe una demanda millonaria por derechos de autor de sus excompañeros de The Police

El músico Sting fue demandado por sus antiguos compañeros de banda de The Police, que le reclaman millones de dólares en derechos de autor. El solista y exlíder del trío londinense, cuyo nombre real es Gordon Sumner, recibió una demanda de parte del guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland por daños considerables. La noticia llega tras años de disputas legales entre el grupo, según ha informado el periódico The Sun.

“Esto se venía gestando desde hacía bastante tiempo”, comentó una fuente al medio británico. “Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no lo consiguieron”, agregó esta fuente. Tanto Summers como Copeland decidieron que no les quedaba otra alternativa que recurrir a los tribunales, presentando una reclamación por daños y perjuicios “sustanciales” después de años de disputas legales. Ambos afirman que se les debe millones en pérdidas de regalías por derechos de autor.

El caso parece haber sido registrado en el Tribunal Superior de Londres bajo el nombre de “contratos y acuerdos comerciales generales”. Sting aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited. El éxito Every Breath You Take, que aparece en el quinto y último álbum de la banda, Synchronicity, fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década, como recoge el medio especializado NME.

Sting, a quien se le atribuye ser el único compositor de la canción, supuestamente gana medio millón de libras al año en regalías solo por esa canción. Un portavoz de Sting negó a The Sun que la demanda estuviera relacionada con el tema Every Breath You Take. Sin embargo, no dio más detalles sobre el caso. The Police, que se ha reunido en numerosas ocasiones en el pasado, no volvió a dar un concierto desde 2008.

The Police se formó en 1977 y se separó a mediados de los 80 tras haber vendido 75 millones de discos en todo el mundo. Sting, por su parte, también ha tenido éxito con su carrera en solitario. El músico fue la figura princial en festivales de música de todo el mundo y parará en Londres con su gira Sting 3.0, en la que se encuentra sumergido actualmente.