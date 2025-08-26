Taylor Swift anuncia su compromiso de matrimonio con Travis Kelce en redes sociales

Taylor Swift anunció su compromiso de matrimonio con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien lleva dos años de relación. Lo hizo con la publicación de unas imágenes de ellos mismos en un exuberante entorno floral, que acompaña con la siguiente frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”. La artista se ha convertido en un fenómeno económico y cultural tan fuerte que ha conseguido estar en el foco para todo, incluyendo sus noticias personales, lo que la sitúa como la última figura monocultural que queda en una industria del entretenimiento cada vez más fragmentada.

La famosa pareja lleva junta desde julio de 2023. Empezaron a salir mientras Swift estaba en mitad de su mastodóntica gira The Eras Tour. En su parada en Kansas City, Travis Kelce intentó darle a Swift su número de teléfono en una pulsera de la amistad, un accesorio omnipresente en la gira que la propia artista popularizó a raíz del puente de su canción You’re on Your Own, Kid. Al no conseguirlo, el futbolista habló abiertamente de su cariño por la cantante en su pódcast, New Heights. “Me decepcionó que ella no hablara antes ni después de sus conciertos porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta”, le dijo Kelce a su hermano, Jason Kelce.

“Si estás pendiente de los conciertos de Taylor Swift , hay pulseras de la amistad y había recibido un montón de ellas, pero quería regalarle a Taylor Swift una con mi número”, comentó Kelce. La pareja se puso en contacto tras estas declaraciones y comenzaron a salir poco después. Su relación se reforzó en septiembre de 2023, cuando Swift apareció en el Arrowhead Stadium para ver tanto a Kelce como a su equipo, los Kansas City Chiefs, jugar contra los Chicago Bears.

Después de haber apostado por la privacidad durante su relación con el actor británico Joe Alwyn, con quien estuvo saliendo seis años, Swift cambió de planes desde que es pareja del jugador de fútbol americano Travis Kelce. En una entrevista concedida a la revista Time en 2023, cuando fue considerada la persona del año, Swift desveló que se sienten “orgullosos el uno del otro”: “Cuando dices que una relación es pública, significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro, que hay otras personas y que no nos importa. Lo contrario es que tienes que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien”.

El apoyo que ambos se brindan se ha reflejado en sus profesiones. Travis Kelce acudió a numerosos conciertos de la última gira de Swift, mientras que ella hizo lo propio con los partidos de Kelce con su equipo Kansas City Chiefs. De hecho, la Super Bowl que se llevaron los Chiefs en 2024 venciendo a los San Francisco 49ers se convirtió en el evento más visto de la historia de la televisión en Estados Unidos con permiso de la llegada a la Luna, gracias a la presencia de Taylor Swift como principal aliciente. En cuanto a cómo lidian ambos con la especulación pública sobre su relación, Swift ha reconocido que no ve muchas cosas: “Llevo 20 años en la industria musical. Es muy difícil herir mis sentimientos a estas alturas”.

La NFL ha logrado sacar rentabilidad a la aparición de Swift en los partidos, enfocándola durante varios segundos en cada encuentro al que asiste. Tanto es así que algunos seguidores han mostrado su malestar cuando la enfoca la cámara, llegándola a abuchear en la pasada Super Bowl. Ella, sin embargo, ha confesado en su entrevista para New Heights que no es algo que le importe. “Hay muchos aficionados masculinos del deporte que escuchan vuestro pódcast. Creo que todos sabemos que, si hay algo que los fans del deporte quieren ver en sus espacios y pantallas, es más de mí”, ha declarado irónicamente.