‘The White Lotus’ elige un país europeo para rodar su cuarta temporada

The White Lotus volverá a pisar suelo europeo para grabar su cuarta temporada, según adelanta el medio especializado Variety, que apunta a que la cuarta entrega de la serie dirigida por Mike White se grabará en Francia. El grueso de las historias se desarrollarán en la Riviera Francesa, así que seguirá habiendo mucho lujo y exóticas playas, aunque también habrá una subtrama que tendrá París como escenario.

Esa es la idea con la que trabaja el equipo de una de las series más exitosas de HBO Max. Sin embargo, por el momento, la plataforma de streaming no confirmó hoteles para la cuarta temporada y se sigue buscando el espacio perfecto para que las adineradas familias disfruten de sus vacaciones, aunque después se tuerza todo inesperadamente.

A falta de confirmarse la localización exacta, la cuarta temporada tomará un rumbo diferente ya que HBO Max no renovó su acuerdo de marketing con la cadena hotelera Four Seasons, donde sus huéspedes se habían alojado hasta la fecha. La primera temporada fue en Hawái; la segunda en Sicilia; y la tercera en Tailandia.

Los seguidores de la aclamada serie andan algo perdidos. “Para la cuarta temporada, quiero alejarme un poco del estilo de las olas rompiendo contra las rocas”, adelantó White en el video resumen posterior al episodio que se emitió en la plataforma tras el final de la tercera temporada.

Subtrama en París

No hay dudas de que algunos de los personajes de la cuarta temporada de The White Lotus viajarán hasta París, repitiendo la misma incursión que se vivió en la tercera entrega, cuando Rick Hatchett (Walton Goggins) se desplaza hasta Bangkok para seguir con su particular venganza.

Según Variety, entre los hoteles de lujo que se visitaron en París se encuentra el emblemático Le Lutetia, un hotel de cinco estrellas situado en la margen izquierda del Sena, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Se trata de un sitio con renombre, porque ahí se han alojado figuras icónicas como Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso y Josephine Baker.

También está encima de la mesa el Ritz Paris, hotel de cinco estrellas que recibió a F. Scott Fitzgerald, Marcel Proust y Coco Chanel, que ahora podría convertirse en un enclave de la cuarta temporada de The White Lotus.

Al margen de la ubicación definitiva, la producción volverá a filmar en suelo europeo, como ya hizo para su segunda temporada, que se desarrolló en Italia. El rodaje comenzará el año que viene, de acuerdo con este portal. Aún quedan muchas cuestiones importantes por saber, como el reparto de actores y la fecha de estreno de la sátira social más exitosa de los últimos tiempos.