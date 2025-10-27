Las elecciones legislativas en 20 fotos

Las elecciones legislativas nacionales movilizaron a todo el país este domingo 26 de octubre y, en medio de la jornada electoral, se vivieron varias perlitas que llamaron la atención en las redes sociales.

La primera de ellas ocurrió bien temprano cuando Alicia Lucich, madre de Javier Milei, llegó a la escuela de Vicente López para votar, pero se dio cuenta de que se había olvidado el documento y tuvo que volver a su casa a buscarlo.

El segundo blooper de la jornada lo protagonizó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien dobló mal la Boleta Única de Papel (BUP) y tuvo que regresar a la cabina de votación.

Una de las escenas más emotivas de este domingo fue de la mano de Ángela, una jubilada de 100 años que fue a votar con bastón en una escuela de La Plata. Ella votó por primera vez en noviembre de 1951 y 74 años después concurrió a emitir su voto, a días de cumplir 101 años, informó su familia.

También hubo votantes que decidieron llamar la atención. Uno de ellos fue un hombre vestido de “Hombre Araña” emitió su voto en Santa Fe y posó para la foto. Otro que asistió maquillado y disfrazado del “Joker” a un centro de votación en El Palomar, pero no pudo ejercer su derecho. Así fue porque el personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) que custodia la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5, no le permitieron entrar. Minutos después, la delegada de mesa salió a explicarle que debía quitarse el maquillaje para poder acreditar su identidad ante las autoridades de mesa. El hombre, que grabó todo el episodio, aseguró que había votado con ese disfraz “desde 2019″, pero tuvo que retirarse del lugar.

En paralelo, algunos de los argentinos residentes en Madrid también fueron a votar para las elecciones legislativas con una vestimenta particular: la camiseta de la Selección tricampeona del Mundo.

Como en la mayoría de las elecciones, también hubo 11 personas con pedido de captura que fueron detenidas cuando se acercaron a votar a las escuelas. Entre ellos hay acusados de abuso sexual, violencia de género, robos y estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. Los arrestos ocurrieron en distintos puntos del conurbano, interior bonaerense y el resto del país.

En el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, se vivieron otras situaciones llamativas, como el momento en que el presidente Javier Milei paró en una estación de servicio para comprar facturas. Del mismo modo, el expresidente Mauricio Macri llegó a votar y les ofreció una picada de fiambres a las autoridades de mesa.

Poco antes del cierre de la elección, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, votó junto a su perra Rumbita en una escuela de Palermo. En ese sentido, aclaró porque votó en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de la Provincia: “Es una particularidad que no me pude votar. Vivo en Pilar, pero me casé y tengo esta dirección desde que me casé. Voy y vengo, la Panamericana es fatal”.

Lilita Carrió hizo un particular posteo en su cuenta de X después de votar en Capilla del Señor:

Al cierre de la jornada electoral, a las 18, los últimos votantes debieron correr para ejercer su derecho.