Venezuela confirma la excarcelación de decenas de presos, pero en la lista no está Nahuel Gallo

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves “la excarcelación de 99 personas” que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro. El gendarme argentino Nahuel Gallo no estará entre los liberados y su esposa denunció días atrás “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del penal El Rodeo I.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en “hechos de violencia e incitación al odio” posteriores a las presidenciales de 2024, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

“El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”, se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano “garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral”, aún en un escenario marcado -dijo- por el “asedio imperialista y las agresiones multilaterales” contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.

“El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”, concluye en comunicado.

En la jornada de este jueves, varias ONG informaron sobre la excarcelación de decenas de personas en medio de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos.

Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informaron que desde la madrugada del 25 de diciembre de 2025 “se están registrado liberaciones de personas detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales. Hasta el momento tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.

“Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, publicaron en su cuenta de Instagram.

Y agregaron: “Gracias a todas las personas que se han solidarizado y acompañado nuestra búsqueda de justicia. Su apoyo ha sido fundamental para mantenernos de pie en los momentos más duros. Por favor, no nos dejen solas. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.

Más de 2.400 detenidos desde el 28 de julio de 2024

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian “represión”.

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Las liberaciones de este jueves se reanudaron tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos.

El proceso de excarcelaciones, que comenzó el año pasado, ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de más de 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

Sin novedad sobre la situación de Nahuel Gallo

Entre los presos que serán ñiberados por la Administración Maduro no figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, situación que acrecienta la tensión en las relaciones casi nulas entre los gobiernos de Venezuela y Argentina.

Gallo permanece aislado en una prisión cercana a Caracas, donde las condiciones de detención son críticas, de acuerdo con las denuncias permanentes de su pareja, María Alexandra Gómez.

La mujer señala que el gendarme, quien fue detenido en Venezuela hace ya más de un año, es víctima de “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del penal El Rodeo I.

“Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores”, alertó con desesperación.

La opinión de Monteoliva y las expresiones de la pareja de Gallo

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como “inadmisible” tras reunirse con la familia, según una publicación del sitio Ciudadano.

María Alexandra Gómez recordó en los últimos días -fue entrevistada por una radioemisora local- que la familia no tuvo contacto físico ni telefónico con Gallo desde su captura, la que calificó como una desaparición forzada. “Nahuel está aislado e incomunicado; nosotros hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido la oportunidad ni siquiera de tener una llamada”, reiteró la mujer.

“El director de ese recinto les está diciendo que si los gringos llegan a hacer algo dentro de Venezuela, los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”, expresó Gómez. Añadió que el detenido carece de defensa legal efectiva y no fue llevado ante ningún tribunal.

Pese a los cargos de terrorismo, espionaje e instigación al odio que el Ministerio Público venezolano mencionó en comunicados oficiales, Gómez asegura que no existe un expediente real ni pruebas en su contra.

“Todo fue una farsa, una mentira; nunca consiguieron nada, no tiene causas penales abiertas en Venezuela”, afirmó.

Con información de EFE y NA.