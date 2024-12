El orgullo de un megalómano

Estamos haciendo no solo el ajuste más grande de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad

Hubo un tiempo en que la palabra ajuste era tabú. Piantavotos. Si algún político lo ejecutaba, lo presentaba con eufemismos. Pero hay otro tiempo, el de Javier Milei, quien se enorgullece de acometerlo: “Estamos haciendo no sólo el ajuste más grande de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad”.

En la campaña lo había prometido, pero para la casta. Pequeño olvido. No mencionó que la motosierra iba a talar jubilaciones, libros escolares, medicamentos oncológicos, semáforos ferroviarios o asistencia a comedores (“por suerte” ahora los narcos les bajan el morfi, según comprobé pateando La Matanza). Tampoco hizo proselitismo prometiendo que el primer impuesto que iba a bajar era a los ricos. Detalles.

Lo normal es que los países tengan déficit acotado y que lo financien colocando deuda de manera prudente. No es el caso de la Argentina, excedida siempre en gastar y tarjetear. Sin financiamiento, era necesario el equilibrio fiscal para bajar la inflación desbocada que dejó el gobierno anterior. El debate es cómo. Minucias.

A Milei le gusta exagerar, pero quizá no lo haga cuando califica a su ajuste como el mayor de la historia argentina. Los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina (IERAL) de la Fundación Mediterránea, concluyeron en un informe que por lo menos era el más grande en décadas, y el único que se basó sólo en poda de gastos, y no en mayor recaudación impositiva. Desde los años 60 para acá, nadie había llegado al 5,6% del PBI como el Peluca. El dictador Juan Carlos Onganía en 1967, 1,5%; su colega Jorge Rafael Videla en 1977, 1,7%; el primer presidente del retorno de la democracia, Raúl Alfonsín, en 1984, 1,4% y en 1985, con el plan Austral, 4,6% (pero por aumento de tributos, no por baja de erogaciones); Carlos Menem, que se financiaba privatizando y endeudando al país, en 1991, 1% y en 1997, 0,5%; Eduardo Duhalde, con la licuación devaluatoria, en 2002, 1,7%, y en 2003, año en que gobernó cinco meses y los otros siete Néstor Kirchner, el 1,8%, gracias a la recaudación extra que trajo el boom de la soja. Pero nadie como el Javo. ¿Da para fanfarronear por cómo lo logró? A los universitarios, incluidos tantos jóvenes varones que lo votaron, no debería sorprenderles porque en la campaña él ya prometía vouchers y que cada casa de estudio se arreglara como pudiese.

En lo que se va mambo Milei es al compararse con el mundo. Quizás sea uno de los tipos más importantes de la humanidad. Mmm, no sé. Pero no se puede decir que ha hecho el ajuste más grande desde que el primer homo habilis vivió en este mismo planeta hace 3 o 4 millones de años. En el Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre recetan ajustes y están impresionados con lo que está emprendiendo Milei. Pero en el último reporte de su staff sobre la Argentina queda en evidencia que no es el más grande desde 1990 hasta ahora. Perdón por decirlo, León. Está entre el 25% de los mayores torniquetes fiscales de las últimas cuatro décadas, pero hubo otro 10% de casos que fueron más duros. Incluso un 6% de ellos superó el 7,5%. De todos modos, el FMI mide los ajustes a lo largo de tres años, así que el presidente tiene dos más para convertirse en el mayor ajustador de la historia: habrá que ver si recorta en año electoral o espera a 2026. Igualmente, no es que a los países más ajustadores necesariamente les fue bien en su economía. Algunos como Grecia se condenaron a siete años de decrecimiento.

Claro que él dirá que su motosierra fue del 15% del PBI porque al 5,6% del rojo del Tesoro nacional le suma un 10% del cuasifiscal, que es el desequilibrio entre activos y deudas del Banco Central. Pero como advierte el exviceministro de Economía Fernando Morra, no hay comparaciones internacionales de recortes del rojo cuasifical, ni tampoco el jefe de Estado contabiliza que la devaluación de diciembre pasado redujo este déficit, ni que parte de él fue transferido al Tesoro cuando a mediados de 2024 le pasó deuda de la autoridad monetaria... Digamos que autoentronizarse como campeón mundial del ajuste por ese supuesto 15% es otro de los cálculos de imposible rigurosidad del Amado Líder.

FN