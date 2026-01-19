20 segundos en los que no había tiempo para frenar: lo que se sabe hasta ahora del accidente de trenes en España

Al menos 39 personas murieron en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba) que tuvo lugar este domingo por la noche al descarrilar un tren Iryo mientras un Alvia de alta velocidad pasaba justo por la vía de al lado.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del accidente:

¿Qué pasó?

Todavía se investigan las causas del accidente. Un tren Iryo con origen en Málaga descarriló sus tres últimos vagones en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro tren, un Alvia de larga distancia y de alta velocidad, que iba desde Puerta de Atocha a Huelva. Hay decenas de fallecidos y heridos.

¿A qué hora y cómo fue?

Lo que se sabe hasta ahora es que este domingo a las 19.45 horas, el tren LD AV Iryo 6189 con origen en Málaga descarriló en los desvíos de entrada e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de larga distancia con número 2384. Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. Acá se pueden ver los videos del lugar tras el accidente.

¿Dónde se produjo el accidente?

Este es el mapa del lugar donde se ha producido el accidente, en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz:







¿Cuántas víctimas hay?

De momento, la cifra de víctimas mortales es 39, aunque no se descarta que aumente. Hay 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 122 en diversa consideración.

¿Cuáles son las causas?

Aún no está claro cuáles han sido las causas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que siguió desde el primer momento las actualizaciones sobre el accidente en la Estación de Atocha y esta mañana se ha trasladado a Córdoba, señaló en una rueda de prensa que “es muy raro y difícil de explicar”. Al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos, y por lo tanto es imposible actuar, ha explicado el presidente de Renfe. “La cabecera de Huelva ha chocado con uno o varios coches y el tren ha salido despedido. Ha causado la gran parte de víctimas y heridos”, dijo Puente, añadiendo que el tren Iryo apenas tiene cuatro años y la vía está renovada. “Ha sido muy extraño. Tardarán un tiempo para saber lo que ha pasado. Esperemos que arroje luz para esclarecer las cosas y para aprender de qué ha pasado”, añadió.

¿En qué tren iban las víctimas?

Según ha podido saber este periódico, de los 39 fallecidos confirmados, 31 cuerpos ya ha sido extraídos por los operativos de rescate. Además, ocho han sido localizados por los bomberos. Del vagón de Iryo hay al menos seis fallecidos localizados esta madrugada. El resto están en los trenes afectados del Alvia.

¿A qué hospitales han trasladado a los heridos?

Los hospitalizados en la UCI son 11 adultos y un menor, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón; el resto de los heridos ingresados (36) están fuera de UCI; son cuatro menores (todos en el hospital Reina Sofía), están fuera de UCI en el hospital de Andújar (2), Reina Sofía (10), Cruz Roja (4), San Juan de Dios (9) y Quirón (7).

¿Qué ha dicho Renfe?

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha explicado esta mañana que entre el descarrilamiento del Iryo que iba camino a Madrid y el impacto con el Alvia que venía en sentido contrario pasaron solo 20 segundos, lo que ha podido interferir con los sistemas de seguridad de los trenes. “El sistema está equipado de tal manera que, cuando hay un obstáculo en la vía, bloquea el surco, impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren. Pero, al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos, y por lo tanto es imposible actuar. Para el mecanismo, en ese mismo tiempo de frenado, ya es demasiado tarde”, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.

¿Qué ha dicho Iryo?

El propio grupo de capital italiano Iryo ha emitido un comunicado a primera hora del lunes asegurando que el tren que descarriló tuvo su última revisión hace tan solo cuatro días. La compañía señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.

¿Qué pasa con los trenes que van desde Andalucía a Madrid y viceversa?

De momento, al menos este lunes, todos los viajes que hacen ese trayecto han sido cancelados. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión este domingo y durante todo este lunes del tráfico entre Madrid y Andalucía provocado por el accidente de Adamuz.

¿Qué han hecho los habitantes de Adamuz?

La solidaridad de los vecinos del municipio de Adamuz no tardó en llegar. Muchos se desplazaron al lugar para trasladar víctimas, otros ofrecieron sus casas o donaron comida, mantas y demás en los puntos donde se estaba ayudando a las víctimas y los pasajeros de ambos trenes. Aquí te contamos algunas historias.

Teléfonos de ayuda a víctimas

Estos son los teléfonos de atención e información para familiares de los afectados en el accidente ferroviario de Adamuz.

900 10 10 20 de Adif

900 001 402 de Iryo 953 00 11 49 información sobre hospitalizados, para los familiares de fuera de la comunidad

061 información sobre hospitalizados, desde Andalucía

¿Qué otros accidentes de este tipo han tenido lugar en los últimos años?

Este descarrilamiento es uno de los siniestros ferroviarios más graves que se han registrado en Europa en lo que va de siglo. Precisamente, el más serio de todos ellos también fue en España, en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia).

Para encontrar un siniestro con más víctimas mortales en el Viejo Continente hay que remontarse a 1998. El 3 de junio de ese año, 98 personas fallecieron y 120 fueron heridas en Eschede (norte de Alemania), al chocar contra el pilar de un puente un tren de alta velocidad alemán (ICE) que hacía el recorrido Múnich-Hamburgo, cuando circulaba a 200 kilómetros por hora.