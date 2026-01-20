Choque de trenes en España: el profesor que dejó la vida en Adamuz acompañando a sus alumnos a Madrid

Aunque el municipio de Lepe tiene 30.000 habitantes y es el segundo más poblado de la provincia tras la capital, es muy difícil no encontrar en sus calles a alguien que no conociese a Andrés Gallardo Vaz, una de las víctimas mortales del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz, España.

Desde que se produjo el accidente, las redes sociales de los vecinos se llenaron con la foto de Andrés, confiando en que alguien lo reconociese entre las víctimas, las mismas redes que han lamentado el fallecimiento, a los 51 años, de uno de sus vecinos más queridos.

De hecho, en Lepe la preocupación ha sido doble, con el nombre de Miriam del Rosario Alberico Larios, una joven de solo 27 años, cuyo fallecimiento se confirmó en la tarde del lunes pero aún sigue sin una ratificación oficial.

No obstante, las dos familias están más que arropadas por la gente de este pueblo, donde conviven personas de más de 60 nacionalidades distintas gracias al trabajo que da la fresa en sus campos. No es extraño ver cómo se ven mensajes de duelo en rumano o árabe entre la gente de esta localidad de la costa de Huelva en las últimas horas. “Andrés no es un nombre más en una lista, es mi amigo de la infancia”, escribía en Facebook Domingo Delgado, un “quinto” del fallecido, que compartió con él desde joven, entre otras cosas, muchas horas de baloncesto.

Una vida dedicada a la docencia

Las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (OEP 2025) tuvieron su primer examen este domingo en Madrid. Era el motivo por el que viajaban en el Alvia de vuelta a casa una buena cantidad onubenses, algunos muy jóvenes, que buscaban un futuro con esa profesión. Entre esos jóvenes estaba Marta, la lepera que fue localizada por sus padres en el hospital Reina Sofía de Córdoba tras horas de incertidumbre, y que se recupera en su casa de la localidad onubense. Su madre ha confirmado esta mañana a eldiario.es/andalucia que sigue muy bien su evolución.

Los opositores onubenses viajaban junto a los profesores que les habían formado. Los dos han fallecido. Uno era Andrés y otro Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años. Los dos viajaban en el vagón número 4 del Alvia siniestrado. No está confirmado, pero parece que estaban en la cafetería del tren en el momento del impacto.

Ricardo, por cierto, era funcionario de prisiones en el Centro de Instituciones Penitenciarias de Huelva, y antes de eso fue subdirector y administrador del centro, y trabajó también en la prisión de Ceuta. Su pasión por formar a jóvenes para ser funcionarios de prisiones que era a lo que dedicaba sus ratos libres.

No estaba obligado, como Andrés, pero decidieron acompañar a sus alumnos a la prueba de Madrid, para repasar con ellos todo hasta el último momento y tranquilizarles de cara a la prueba que iban a pasar.

El profesor lepero era experto en preparación de profesiones (Derecho Penal). Trabajaba en su academia y con la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Nadie en Lepe le recuerda sin sonreír. Domingo, su amigo, le define como “el amigo de cientos de momentos que se quedan ya para siempre. Una buena persona, de esas que no hacen ruido pero dejan huella”.

El alcalde, Adolfo Verano, anunciaba la noticia en sus redes sociales y decretaba tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondean a media asta y se suspenden los actos oficiales previstos. En el municipio se espera que se fije la fecha del sepelio para acompañar a la familia.

Huelva, una provincia golpeada por el accidente

La provincia de Huelva está siendo golpeada especialmente por el accidente del pasado domingo. Hasta 15 personas de distintos municipios se han confirmado en las últimas horas como fallecidas.

Quizás el peor caso hay que buscarlo en Punta Umbría y Aljaraque, donde la consternación es total tras confirmarse el fallecimiento de cuatro miembros de una misma familia, los Zamorano Álvarez. La única superviviente es una niña de seis años que ha resultado prácticamente ilesa. La niña fue encontrada dembulando por las vías por un guardia civil, que cuidó de ella hasta que llegó su abuela a Adamuz. A esta tragedia se suma la muerte de Rafael Millán Albert, también vecino de Punta Umbría.

En Isla Cristina, se ha conformado el fallecimiento de Pepi Sosa Casado y su hija Ana Martín Sosa. La noticia ha provocado una oleada de mensajes de apoyo, entre ellos el del cantante Manuel Carrasco, que conoce a la familia desde pequeño en el pueblo de ambos.

Gibraleón llora también a otros dos vecinos, José María Martín Guerrero y Eduardo Domínguez Fernández. En La Palma del Condado se ha confirmado la muerte de un vecino que viajaba junto a su esposa, la cual permanece desaparecida, aunque también hay buenas noticias, como haber encontrado con vida a una alumna cubana de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que viajaba en el Alvia.

Con todo, se teme que la cifra de víctimas pueda aumentar una vez que se levanten los vagones del tren que cayó en el terraplén, o bien se confirme la muerte de algunos de los desaparecidos.