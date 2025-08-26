Así ardió el noroeste de España: diez días de incendios vistos desde el espacio
En lo que va de 2025, las imágenes por satélite muestran la destrucción de al menos 400.000 hectáreas en Epaña por el fuego. La mayor parte de las zonas calcinadas este verano europeo se concentran en una zona muy concreta del territorio: las provincias interiores del noroeste de la península. El 70% de las hectáreas quemadas este año están en Ourense (Galicia), Zamora y León (Castilla y León), repartidos en una veintena de grandes fuegos.
A través de las imágenes de los satélites del programa europeo Copernicus, podemos reconstruir la rápida secuencia de los grandes incendios que han calcinado miles de hectáreas este agosto de 2025 en España.
Esta zona tiene unas particularidades más propicias a los incendios que otras regiones de la península. Su orografía intrincada y sus bosques llenos de especies vegetales particularmente inflamables como el brezo, la retama y los pinos reforestados durante décadas favorecen el avance rápido del fuego. Otra clave que ha agravado la situación es la despoblación. Con menos agricultura y menos ganadería, la biomasa no tiene contrapeso.
Estos factores se han visto agravados por la meteorología de este año. El propio clima de la zona es propenso a un fuerte contraste entre la humedad del periodo de lluvias y la sequedad del verano. Esta primavera el periodo de lluvia intensa duró dos meses y medio, más de lo habitual, mientras que agosto trajo una ola de calor de 16 días, de las más largas registradas.
En este contexto llegó la temporada de fuegos más devastadora desde al menos 1994, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Este cálculo solo incluye los incendios de más de 30 hectáreas que se han podido identificar por imágenes de satélite y de los que se ha medido la superficie. Un impacto que se puede divisar desde el espacio.
Si nos acercamos más, podemos ver la rápida devastación que provocan estos grandes incendios forestales. Entre Mozuelas de Carballeda y Uña de Quintana prendió un fuego que se extendió por Zamora y León y es, por ahora, el segundo peor de la temporada.
En conjunto, esta oleada de incendios ha dejado casi 300.000 hectáreas distribuidas en una veintena de incendios en las provincias interiores del noroeste peninsular, incluyendo León, Ourense, Palencia, A Coruña, Zamora, Lugo, Pontevedra y Asturias.
