Los científicos avalan que el barco del hantavirus atraque en España: es una decisión “razonable, correcta y lógica”

La llegada del crucero en el que se desató un brote de hantavirus está provocando un choque entre administraciones. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, criticó al presidente del Gobierno por aceptar que el barco llegue a Tenerife, se quejó de falta de información y anunció que hará todo lo posible para que el buque no atraque en sus puertos.

“Los virus mutan, el COVID-19 empezó de una forma y luego los vectores de contagio cambian. Si es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar, ¿por qué hay siete contagiados en el mismo barco? Son dudas que yo me hago, que se hacen los profesionales de la sanidad pública canaria y que nadie sabe contestarme”, dijo Clavijo en una entrevista en la cadena Ser.

“Entiendo que eso no puede obedecer a un criterio de decisión política, nosotros no vamos a estar de acuerdo y haremos todo lo posible desde el punto de vista legal para que eso no ocurra”, añadió Clavijo, que puso en cuestión el “cambio de criterio” del Gobierno para recibir el barco. Clavijo insistió en que Cabo Verde –el país frente al que está fondeado el barco– es quien debería ocuparse de la repatriación, y dijo que Canarias no tiene “protocolos” para recibir a los infectados.

Lo cierto es que el desembarco en España se acordó tras una petición formal de la OMS. Sanidad había propuesto que el crucero siguiera hasta Países Bajos una vez que esté libre de infectados, y se ofreció a recibirlo solo si surgían nuevos casos durante la travesía. Pero el presidente de la OMS pidió por carta a Sánchez que permitiera el desembarco en Canarias: “Se debe permitir que los pasajeros y la tripulación del MV Hondius desembarquen tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada de los problemas de salud no relacionados con el hantavirus de los pasajeros”.

En la misiva, el presidente de la OMS no solo alertó sobre la salud de los pasajeros más allá del virus, sino que indicó que Cabo Verde no puede hacerse cargo de la situación, y aludió a varias normativas internacionales y a la solidaridad para que el buque pueda llegar a Canarias. La decisión se tomó en una reunión en la que también participaron representantes de la Unión Europea.

En la tarde de este miércoles ya se evacuó a los casos positivos de hantavirus del barco, que fueron llevados en avión a Países Bajos. Es decir, salvo que aparezcan nuevos casos, el barco llegará a España sin pasajeros infectados y a bordo viajarán dos médicos especialistas.

“Es razonable y justo que se asuma el control del brote”

“Es la decisión correcta. España es, posiblemente, el país más cercano que tiene la capacidad de gestionar esta situación. Es razonable y justo que se asuma el control del brote y se auxilie al buque afectado”, señaló Mar Faraco, expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y jefa de Servicio de Sanidad Exterior en Huelva.

Faraco y el resto de científicos y expertos consultados por el SMC coincidieron en que se trata de una decisión lógica, obligada por las normas internacionales y sin riesgos para nuestro país.

En esa línea se expresó también Marcos López Hoyos, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL): “Es una decisión correcta y lógica. La transmisión del hantavirus, desde los roedores y a través de contacto estrecho y vía respiratoria entre humanos, se puede controlar perfectamente al encontrarse confinado en el barco y con la preparación técnica de nuestro país, a diferencia de Cabo Verde. Los pasajeros y tripulación del barco tienen todo el derecho a ser tratados y controlados de la forma adecuada”.

España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación Adrián Hugo Aginagalde — Portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria

“Ningún país que reciba una solicitud de ayuda puede rechazarla, salvo por falta de medios. España dispone de una Red de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) y de una Red de Vigilancia en Salud Pública para la monitorización de los posibles contactos”, afirmó Adrián Hugo Aginagalde, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria (SEMPSPGS).

En la rueda de prensa de este miércoles, los ministros de Sanidad y de Interior explicaron que es la propia OMS quien decide el puerto al que debe ir el barco. El barco MV Hondius llegará al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Canarias —y a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife—. Desde ahí se garantizará “una repatriación de todos los pasajeros y tripulantes en una situación de mayor seguridad”.

“En base a lo que se sabe, la experiencia con situaciones previas y simulacros realizados, este escenario seguiría siendo un nivel muy bajo de riesgo (el más bajo de los cuatro niveles) para la población española. Eso sí, dentro del crucero no puede descartarse que algún contacto inicie síntomas en estos días y necesite evacuación”, explicó Aginagalde.

El epidemiólogo Amós García Rojas apeló a “razones científicas y de humanidad”. En una entrevista con EFE, afirmó que la posibilidad de contagios es “bajísima”: “Es preciso recordar que hay enfermos en ese barco que posiblemente requieren atención hospitalaria y hay que dársela”. “Hay que pensar también en la situación de tensión que están viviendo esas personas, las enfermas y las sanas”, añadió.







“España cuenta con los medios y la coordinación necesaria para afrontar esta situación. Se hacen simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último, hace pocas semanas en el puerto de Palma, y disponemos de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos”, detalló María João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.

Esas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) salieron a relucir durante la rueda de este miércoles. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que según el plan previsto por el Gobierno, los 14 ciudadanos españoles serán “evaluados y examinados cuando lleguen a Canarias y trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y, de ahí, al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena el tiempo necesario que establezcan los protocolos”.

Este centro cuenta con ocho unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN), de las que hay otras 16 camas disponibles si fuera necesario. Una de ellas se encuentra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que estará disponible en un plazo de 48 horas, antes de que llegue el barco.

La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública Salvador Peiró — Epidemiólogo

Antoni Trilla, consultor del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, coincidió: “No hay riesgo para la población general. Si el buque atraca en Canarias, las autoridades sanitarias y los servicios de salud pública pueden realizar una nueva evaluación del estado de salud de todos los pasajeros y tripulación y decidir quiénes deben recibir atención médica”.

“La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública, asistencial y de cooperación internacional. No estamos ante un patógeno con capacidad de diseminación comunitaria y los servicios sanitarios y de salud pública de España están muy capacitados para controlar esta situación”, insistió Salvador Peiró, epidemiólogo.