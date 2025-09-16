La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas ha concluido que “Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023”.

Cuatro actos de genocidio

En su informe, de 72 páginas, destaca la existencia de cuatro de los cinco criterios de genocidio: “asesinatos, causar daños corporales y mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción y la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos”.

Esos crímenes son características propias del genocidio y fueron cometidos por las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes “con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a los palestinos en Gaza”.

Estas conclusiones se suman a otras emitidas este año o en 2024, como las de la relatora de la ONU, que en marzo de 2024 ya emitió un informe denunciando la existencia de un genocidio en curso, o las del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio. Además, este verano la máxima autoridad académica en el tema, la International Association of Genocide Scholars, también se pronunció de forma similar, al igual que lo habían hecho antes organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o B'Tselem. El de hoy es un pronunciamiento importante en el seno la ONU.

La Comisión Independiente de la ONU enumera los ataques contra civiles, personas y bienes protegidos, la imposición deliberada de condiciones de vida que provocaron muertes, el maltrato severo contra detenidos palestinos, torturas, violaciones y agresiones sexuales, desplazamientos forzosos, destrucción ambiental, de infraestructuras y de tierras esenciales, bloqueo de ayuda necesaria, violencia reproductiva, ataques directos contra niños o negación de atención médica.

Las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han tenido y siguen teniendo la intención genocida de destruir, total o parcialmente, a los palestinos en la Franja de Gaza Comisión Independiente de la ONU

Los investigadores también han constatado que la hambruna ha sido utilizada como arma. Entre las “medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo”, mencionan el ataque israelí contra la clínica de fertilidad Al-Basma, la más grande de Gaza, donde destruyó aproximadamente 4.000 embriones y 1.000 muestras de esperma y óvulos no fecundados.

Las conclusiones “se basan en pruebas extensas de asesinatos sistemáticos y sin precedentes”. Incluyen como pruebas de incitación a la comisión de genocidio declaraciones del presidente israelí, Isaac Herzog -recibido hace una semana por el primer ministro británico, en Londres- del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y del exministro de Defensa de Israel, Yoav Galant. El informe recuerda que “no ha habido rendición de cuentas”.

También explica que los líderes políticos y militares israelíes son agentes del Estado de Israel y, como tal, sus actos son atribuibles al Estado de Israel. “Por lo tanto, Israel, como Estado, es responsable de la comisión del genocidio, de no haberlo prevenido y de no haberlo castigado”, subraya.

Todos los Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de prevenir y castigar el crimen de genocidio empleando todas las medidas a su disposición. Comisión Investigación Independiente de la ONU

La responsabilidad de los Estados

La Comisión de Investigación Independiente de la ONU afirma que todos los Estados tiene un deber jurídico inmediato, en virtud de la Convención sobre el Genocidio, de emplear todos los medios disponibles para “prevenir y castigar” el crimen de genocidio. Es decir, deben adoptar “todas las medidas” posibles. “El incumplimiento conlleva consecuencias legales y morales”, advierte.

El informe recuerda que “el deber de prevenir un genocidio es universal e inmediato” y subraya que “la credibilidad de la comunidad internacional depende de una acción urgente”.

Ante ello, enumera una serie de medidas de obligado cumplimiento por los Estados, a los que pide “emplear todos los medios” disponibles para prevenir la comisión de genocidio en Gaza y “cesar la transferencia de armamento, equipos, incluido combustible para aviones, a Israel o a terceros Estados donde exista sospecha de su uso en operaciones militares que hayan implicado o puedan implicar genocidio”.

Además, solicita a los países que se aseguren de que las personas y corporaciones bajo su jurisdicción no participen en el genocidio, ni lo apoyen o inciten, y que investiguen y procesen a quienes puedan estar implicados en él. También pide que faciliten investigaciones y procesos internos, y que adopten medidas -incluidas sanciones- contra el Estado de Israel y contra individuos o corporaciones “involucrados en la comisión de genocidio o en su facilitación”.

El genocidio en Gaza se está desarrollando en tiempo real. El deber legal, moral y político de los Estados es claro. Comisión Investigación Independiente ONU

Patrones de conducta

Los crímenes mencionados son “constataciones sobre la intención específica de destruir, en todo o en parte, al grupo palestino en Gaza” de forma intencional. El patrón de conducta, en sí mismo, también demuestra la intención genocida. Los investigadores resaltan que, en julio de 2025, el 46% de las víctimas mortales palestinas eran mujeres y niños, y que el 83% eran civiles. También señala la destrucción sistemática de hogares, escuelas, mezquitas, iglesias y sitios culturales como muestra de “intención de borrar la identidad y cultura palestina”.

Además, denuncia que “Israel era consciente del profundo sufrimiento causado al pueblo palestino y no tomó ninguna medida para aliviarlo”. Con ello “ha desobedecido flagrantemente tres órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia e ignorado múltiples advertencias creíbles, alegando falsamente que tales informes eran mentiras”.

La Comisión recalca que las autoridades israelíes sabían que los palestinos estaban atrapados en Gaza y no podían huir, y “siguieron asegurándose de que no pudieran escapar de la violencia y la eventual destrucción”.

Por lo demás, destaca que Israel ha implementado “una política concertada para destruir el sistema de salud de Gaza, atacando instalaciones y unidades médicas, matando, hiriendo, arrestando, deteniendo, maltratando y torturando a personal sanitario desde octubre de 2023”. Al mismo tiempo, “bloqueó equipos médicos, suministros y medicinas, e impidió la salida de palestinos necesitados de atención”.

Los líderes políticos y militares israelíes son agentes de Israel; por tanto, sus actos son atribuibles al Estado de Israel, que es responsable de no prevenir, de cometer y de no castigar el genocidio Comisión Independiente de la ONU

En sus descripciones dedica otro apartado a la violencia sexual y de género perpetrada por fuerzas israelíes contra palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, incluyendo violación, tortura sexualizada y otras formas de violencia sexual, “no solo como castigo individual sino como parte de un patrón de castigo colectivo para fracturar, humillar y subyugar a toda la población palestina”.

En cuanto al daño intencionado a los niños, enumera ataques deliberados y directos de varias maneras, incluso durante evacuaciones, en refugios y en puntos de distribución de alimentos. La Comisión denuncia asesinatos de niños por francotiradores y drones israelíes, incluso mientras portaban banderas blancas.

En su presentación, los investigadores destacan la importancia de estas conclusiones, “sólidas y autorizadas” y recuerdan que el genocidio “está ocurriendo ahora”, “se está desarrollando en tiempo real”. Por ello, “el deber legal, moral y político de los Estados es claro”.

“El mundo debe actuar ahora para detener las matanzas, proteger al pueblo palestino y cumplir con sus obligaciones de prevenir y castigar el crimen de genocidio”, remata la Comisión de Investigación Independiente de la ONU.

En marzo de 2004 la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, ya desarrolló una detallada investigación, con base jurídica, en la que expuso la existencia de indicios de genocidio, bajo el título “Anatomía de un genocidio”. Desde entonces, los más de 50 relatores de la ONU, la máxima autoridad académica sobre genocidio -International Association of Genocide Scholars-, expertos a nivel individual y organizaciones como Amnistía Internacional, B'Tselem o Human Rights Watch han concluido en sus investigaciones que Israel lleva a cabo un genocidio en Gaza.

Además, en tres órdenes provisionales emitidas hace más de un año -la primera de ellas, en enero de 2024- la Corte Internacional de Justicia ya indicó que era “plausible” que Israel estuviera cometiendo un genocidio en Gaza. No hubo reacción ante las advertencias y el genocidio continuó, hasta hoy.