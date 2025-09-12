Las condenas para los otros siete implicados en la trama golpista liderada por Bolsonaro

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por tramar un golpe de Estado, después de perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro recibió una condena de 27 años y 3 meses en régimen cerrado por cinco delitos. Para los otros siete reos declarados culpables, el Supremo dictó las siguientes penas, según el grado de participación que cada uno ha tenido en la trama golpista:

Mauro Cid: teniente coronel y antiguo edecán de Bolsonaro. Firmó un acuerdo de colaboración judicial. 2 años de cárcel en régimen abierto.

Walter Braga Netto: general de la reserva del Ejército. Fue ministro de la Presidencia y de Defensa con Bolsonaro, y candidato a vicepresidente en 2022. 26 años de cárcel en régimen cerrado.

Anderson Torres: fue ministro de Justicia con Bolsonaro. 24 años de cárcel en régimen cerrado.

Almir Garnier: almirante y excomandante de la Marina. 24 años de cárcel en régimen cerrado.

Augusto Heleno: general de la reserva del Ejército y exministro de Seguridad Institucional. 21 años de cárcel en régimen cerrado.

Paulo Sérgio Nogueira: general de la reserva del Ejército y ministro de Defensa con Bolsonaro. 19 años de cárcel en régimen cerrado.

Alexandre Ramagem: dirigió la agencia estatal de Inteligencia con Bolsonaro y es diputado, por lo que algunas de las acusaciones en su contra serán analizadas cuando pierda su condición de aforado. 16 años, 1 mes y 15 días en régimen cerrado por tres delitos y la pérdida de su mandato como diputado, lo que tendrá que ser corroborado.

La Primera Sala del Supremo también impuso una multa de 30 millones de reales (5,6 millones de dólares / 4,7 millones de euros) que deberá ser pagada entre los ocho condenados.

Asimismo, inhabilitó políticamente por ocho años a todos los condenados. Bolsonaro ya había sido inhabilitado en 2023, cuando fue condenado en la Justicia Electoral por abuso de poder político en las elecciones de 2022.

EFE