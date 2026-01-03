Delcy Rodríguez dijo que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras ser capturados por EEUU

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Nicolás Maduro y le pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, expresó Rodríguez.

“Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria. Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, sostuvo la funcionaria.

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, enfatizó la vicepresidenta.

“La capital Caracas fue atacada. La ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande ha sido vulnerada, atacada y agredida”, indicó Rodríguez.

Estados Unidos llamó a sus ciudadanos en Venezuela a “refugiarse”

El gobierno de Estados Unidos llamó a sus ciudadanos en Venezuela a “refugiarse” y “salir tan pronto como sea seguro”, luego de los bombardeos sobre Caracas y otras ciudades venezolanas.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que gestiona los asuntos relativos al país vecino, emitió un comunicado este sábado en el que advierte sobre la extrema peligrosidad de permanecer en territorio venezolano. La sede diplomática instó a quienes ya se encuentran allí a resguardarse de inmediato y a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real.

El Departamento de Estado ratificó que Venezuela se mantiene en el nivel 4, la categoría más alta de alerta de viaje. Según el documento oficial, los ciudadanos estadounidenses enfrentan riesgos críticos que incluyen: detenciones injustas y torturas; terrorismo y secuestros; aplicación arbitraria de leyes locales; disturbios civiles y delincuencia organizada; e infraestructura sanitaria deficiente.

La actualización de la alerta es tajante: la recomendación para todos los ciudadanos estadounidenses es abandonar el país de inmediato.

Ante la escalada de violencia y los ataques reportados, la embajada difundió una serie de pautas de supervivencia. No viajar a Venezuela bajo ninguna circunstancia es la primera recomendación.