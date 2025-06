Harvey Weinstein, declarado culpable de una de las acusaciones en el juicio por delitos sexuales celebrado en Nueva York

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein ha sido declarado culpable de un delito de agresión sexual en primer grado por un jurado de Manhattan (Nueva York). El tribunal juzgaba tres acusaciones por delitos sexuales en un proceso que se repetía tras la anulación producida en 2020 por un error en el procedimiento.

Weinstein se enfrenta a un máximo de 25 años de cárcel por ese delito, cuando el juez publique su sentencia.

Hasta ahora, solo se ha conocido el veredicto sobre dos de las acusaciones. En una de ellas, la de Miriam Halley, ha sido declarado culpable. De la acusación realizada por la productora polaca Kaja Sokola y cuya incorporación a la causa se realizó con posterioridad al primer juicio, ha sido absuelto.

El jurado no ha llegado a un veredicto sobre el tercero, relativo a la acusación de la asistente de producción Jessica Mann. Se espera que el jurado regrese este jueves para continuar deliberando sobre el cargo final.

Weinstein acudió a la celebración de este proceso judicial, que se prolongó durante tres semanas, desde la prisión, pues ya cumplía una condena de 16 años tras otro juicio por el mismo tipo de delitos celebrado en California.

Los procesos judiciales contra Harvey Weinstein llegaron tras dos investigaciones periodísticas que encendieron la llama del movimiento MeToo: la que realizaron Jodi Kantor y Megan Twohey para The New York Times y la que hizo Ronan Farrow para The New Yorker.