Irán amenaza con un “torbellino mortal” y afirma tener el “control total” de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que ejerce un “control total” sobre el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto diplomático y militar con Estados Unidos, luego de que Donald Trump ordenara bloquear el paso de buques en la zona.

El pronunciamiento fue difundido a través de un comunicado del mando naval iraní y se interpretó como una respuesta directa a la decisión de Washington de avanzar con restricciones en una de las rutas marítimas más sensibles del comercio global de crudo.

Desde la cúpula militar iraní utilizaron un tono abiertamente confrontativo para advertir sobre las consecuencias de una eventual intervención. “El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso”, señalaron.

Fracaso diplomático y tensión en aumento

El endurecimiento del discurso ocurre tras el fracaso de las negociaciones de paz que se realizaron el sábado en Pakistán, lo que dejó sin canales formales de diálogo a ambas partes. En ese contexto, Teherán reafirmó su capacidad operativa sobre el estrecho, por donde circula una proporción significativa del petróleo mundial.

A través de redes sociales, los mandos militares insistieron en que “todo el tráfico está bajo control total de las fuerzas armadas”, y pusieron en duda la capacidad de Estados Unidos para sostener un bloqueo sin enfrentar una respuesta de gran escala.

Un punto crítico para el comercio global

La situación en el estrecho de Ormuz se consolidó como uno de los principales focos de tensión internacional. Mientras Estados Unidos busca presionar económicamente a Irán mediante la interceptación de embarcaciones y operaciones de seguridad, el gobierno iraní apuesta a su posición geográfica y a la posibilidad de un conflicto prolongado en la zona.

Con información de NA