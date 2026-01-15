Irán interrumpió su tráfico aéreo en medio de la tensión con Estados Unidos y pidió a Donald Trump evitar una escalada bélica

El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24.

En paralelo, el ministro de relaciones exteriores de Irán, Abbas Araghchi, envió un mensaje al presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que le pide que “no cometa el mismo error” de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán e insistió en buscar salidas diplomáticas.

Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Araghchi dijo que su mensaje para Trump es que si repite una operación similar obtendrá los mismos resultados porque a su criterio “si destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación”.

Posteriormente, el canciller iraní dijo que su país “ha demostrado estar dispuesto a negociar” pero que fue “Estados Unidos quien abandonó la diplomacia y optó por la guerra” y que insta a retomar las conversaciones sobre la mesa.

Un cierre por dos horas

Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 01:45 del jueves en hora de Irán 04:00. Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.

La notificación iraní especifica que el cierre de su espacio aéreo está cerrado a “todos los vuelos”, excepto a los internacionales hacia y desde Irán que tengan permiso previo de las autoridades de Teherán.

La tensión en Irán va en aumento después de 18 días de protestas antigubernamentales que han dejado miles de muertos a raíz de la represión de las fuerzas estatales.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a al menos 3.428 el número de manifestantes que han perdido la vida, mientras que las autoridades iraníes reconocieron el miércoles que ha habido “muchos muertos”, sin especificar la cifra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la república islámica frente a las manifestaciones, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.

Sin embargo, este mismo miércoles el mandatario estadounidense aseguró haber sido informado de que “las matanzas en Irán están cesando” y “no hay planes para ejecuciones”, en sus propias palabras.

Con información de EFE

JIB