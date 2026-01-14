Trump dice que Irán le ha “asegurado” que las “ejecuciones se han parado”

¿Marcha atrás? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en el Despacho Oval que “las ejecuciones en Irán se han detenido, y que no hay planes para las ejecuciones anunciadas”.

“Estoy seguro de que, si no ocurre, todos estaremos muy enfadados”, dijo el presidente estadounidense: “Me ha llegado la información de que los asesinatos han cesado, que las ejecuciones han cesado. No van a llevar a cabo ninguna ejecución”.

El mandatario seguramente esté aludiendo al manifestante Erfan Soltani, quien, según se informó, había sido arrestado y condenado a muerte.

“Fuentes muy importantes del otro lado nos han informado que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo”, ha dicho Trump: “Se suponía que hoy habría muchas ejecuciones, pero no será así. Y lo vamos a ver, pero nos lo han dicho fuentes fidedignas y espero que sea cierto”.

El anuncia de Trump se produce después de que Qatar haya confirmado este miércoles que Estados Unidos retiró una parte de su personal de la base militar de Al Udeid, la más grande estadounidense en Oriente Medio, debido a las “tensiones regionales”, después de que el presidente estadounidense volviera a amenazar a Irán con una acción militar si el régimen continúa reprimiendo violentamente a los manifestantes antigubernamentales.

Según un funcionario estadounidense citado por la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos estaba retirando parte del personal de bases militares destacadas en la región de Oriente Medio como medida de precaución ante las crecientes tensiones regionales por las protestas en Irán y las amenazas cruzadas entre Teherán y Washington.

Tres diplomáticos dijeron a Reuters que algunos miembros del personal han recibido órdenes de salir de la base de Al Udeid, pero que las tropas no están abandonando la instalación en grandes números.

El Gobierno de Qatar ha dicho que está tomando medidas para “proteger las infraestructuras críticas y las instalaciones militares” en el país del golfo Pérsico, que fue blanco de ataque por parte de Irán en junio del año pasado, en respuesta al bombardeo de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes. Teherán lanzó misiles contra la base de Al Udeid, sin causar víctimas, en respuesta al ataque estadounidense, al ser esta la base más grande que tiene Washington en la región y una de las más cercanas al territorio de Irán.

En aquella ocasión, las autoridades iraníes avisaron con antelación del ataque tanto a EE.UU. como a Qatar, para evitar una mayor escalada de la violencia y que el lanzamiento de misiles se quedara en una respuesta meramente simbólica.

El martes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que su país “incendiará la región”, si es atacado. Para ello, señaló que los buques y bases militares estadounidenses en Oriente Medio y territorio israelí serán “objetivos legítimos” de Irán, en el caso de un ataque por parte de EE.UU o, incluso, de Israel.

Este miércoles, un destacado asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha advertido en X de que el ataque iraní del año pasado contra Al Udeid demostró la capacidad y la voluntad del país de responder a cualquier ataque contra su territorio.