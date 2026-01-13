Trump alienta las protestas en Irán y llama a “tomar las instituciones” del país“

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha llamado a proseguir las protestas en Irán contra el régimen y ha llamado a la “toma de las instituciones” por parte de la oposición.

Trump ha hecho estas manifestaciones en un post en Truth Social: “Patriotas iraníes, ¡seguid protestando, tomad el control de las instituciones! Tomad nota de los nombres de los asesinos y los represores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino”.

El presidente de EEUU ha terminado su mensaje con una versión iraní de su célebre MAGA –Make America Great Again–: “¡MIGA!”

Trump también anunció este lunes en Truth Social que los socios comerciales de Irán se enfrentarán a aranceles del 25% por parte de Estados Unidos. El anuncio supone un intento por presionar a Teherán tras la represión de las protestas que ha dejado casi 600 muertos en todo el país.

“Con efecto inmediato, cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas y cada una de las operaciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. La presente orden es definitiva y concluyente”, ha dicho Trump.

El presidente de EEUU ha amenazado reiteradamente a Teherán con una acción militar de Estados Unidos si la República Islámica usa fuerza letal contra los manifestantes antigubernamentales, y es una línea que Trump cree que Irán está “empezando a cruzar” y que, afirma, le lleva a sopesar “opciones contundentes”.

Según Trump, los nuevos aranceles “entrarían en vigor de inmediato”.

China, Brasil, Turquía y Rusia se encuentran entre las economías que hacen negocios con Teherán.

Represión

Alrededor de 2.000 personas, incluido personal de seguridad, han muerto en las protestas reprimidas con mano dura en Irán, según ha informado a Reuters este martes una fuente del Gobierno de la república islámica.

Aunque sin desglose, se trata de la primera vez que las autoridades iraníes reconocen el elevado número de víctimas mortales tras dos semanas de intensa represión contra las protestas que se han extendido por todo el país. Hasta el momento, las cifras de muertos han salido de fuentes externas a la nación persa –resulta difícil comprobarlas en medio del apagón de internet al que las autoridades han recurrido para tratar de desarticular las movilizaciones–.

Uno de varios balances no oficiales es el de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), que elevó este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas, y ha alertado de que algunos de los casi 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades. La organización ha podido verificar de forma directa o a través de al menos dos fuentes la muerte de 648 personas en 14 de las 31 provincias del país, entre las que se cree que hay nueve menores, cuyas edades están todavía siendo comprobadas, según un comunicado de IHRNGO.

La fuente que habla con Reuters asegura que los responsables de las muertes tanto de manifestantes como de personal de seguridad son los que denomina como “terroristas”.