Israel desplazó forzosamente al 90% de los palestinos de Gaza: “No teníamos ni idea de adónde nos dirigíamos”

Eran las cinco de la madrugada del 13 de octubre de 2023 cuando Omar, un padre de familia que residía en la calle Yarmouk, en el norte de Gaza, se despertó por los bombardeos israelíes. “Salté de mi apartamento e intenté salir”, contó Omar a la organización Human Rights Watch (HRW), recordando cómo intentó escapar tras el impacto de dos bombas que sacudieron su edificio. Sin haber recibido ninguna orden de evacuación previa, Omar perdió a cuatro familiares, incluido su hijo de seis años.

Omar es uno de los muchos testimonios recogidos en el informe 'Desesperados, hambrientos y asediados: desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza por Israel' que HRW publicó este jueves. La ONG acusa al Gobierno israelí de cometer crímenes de guerra por el desplazamiento masivo del 90% de la población gazatí: 1,9 millones de personas se encontraban desplazadas en octubre de 2024, según la ONU. “No existe ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el desplazamiento masivo por parte de Israel de casi toda la población de Gaza, a menudo varias veces”, afirma HRW.

Órdenes de evacuación confusas

Desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamas contra Israel, el Ejército israelí emitió al menos 184 órdenes de evacuación en Gaza, según HRW. Una de las órdenes más amplias se publicó el 13 de octubre, obligando a más de un millón de personas a abandonar sus hogares. A pesar de los bombardeos en la madrugada de ese día, HRW verificó que la orden de evacuación general no fue enviada hasta las 07:15 de la mañana, cuando el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, la compartió en su cuenta de Facebook.

“La evacuación de civiles debe ser una medida de último recurso y debe ofrecer garantías de seguridad”, indica el informe de HRW, que cuestiona la efectividad de los protocolos de evacuación, describiéndolos como “confusos y contradictorios”. Los testimonios destacan que las comunicaciones eran inaccesibles para la mayoría de los civiles, quienes enfrentaron apagones deliberados de electricidad y cortes de internet. “No teníamos forma de saber qué hacer ni adónde ir”, recuerda Ghassan, residente de Yabalia, cuyo barrio fue bombardeado pocas horas después de que Israel lanzara panfletos de evacuación desde el aire.

“El sistema de evacuación de Israel ha perjudicado gravemente a la población y, a menudo, sólo ha servido para sembrar el miedo y la ansiedad”, afirma HRW en su nuevo informe. La ONG dice que ese sistemafue ineficaz, pese a que Israel sostuvo que las órdenes de evacuación buscan proteger a los civiles palestinos.

En primer lugar, el sistema presuponía que todos los gazatíes contaban con cobertura, señal y teléfonos con batería suficiente para recibir las alertas. Tan solo un día antes, el 12 de cotubre, el entonces ministro de Exteriores y actual ministro de Defensa, Israel Katz, decía: “No se activará ni un solo interruptor eléctrico, ni se abrirá una sola canilla y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes israelíes sean devueltos a casa”.

La realidad es que, desde el 7 de octubre de 2023, los servicios telefónicos y de internet en Gaza sufrieron importantes interrupciones debido a los daños en la infraestructura de comunicaciones, cortes de electricidad, bloqueos de combustible y, aparentemente, apagones deliberados por parte de las autoridades israelíes. Además, HRW detalla que las órdenes de evacuación difundidas en internet eran a veces inexactas y cambiaban durante el día, lo que requería que las personas estuvieran constantemente conectadas y revisaran la información.

El Ejército de Israel también empleó la difusión de mapas que presentaban inexactitudes e incongruencias. La orden de evacuación general, emitida el 13 de octubre de 2023, contenía una instrucción principal para los residentes del norte de Gaza: dirigirse al sur. Los folletos lanzados desde el aire incluían un mapa rudimentario de Gaza en el que se indicaba adónde debían desplazarse los civiles. Pero, posteriormente, las órdenes de evacuación se volvieron más específicas. En ese momento, las autoridades israelíes “indicaban la evacuación de determinados barrios, a menudo con mapas y flechas que señalaban la dirección en la que debían huir. Sin embargo, debido al tamaño y la escala de los mapas compartidos, no siempre era posible para el lector saber si se encontraba en una zona prevista para la evacuación”, subraya HRW.

El 1 de diciembre de 2023, el Ejército israelí publicó un mapa en su sitio web, al que se podía acceder mediante un código QR desde un teléfono móvil, que dividía Gaza en una cuadrícula de 620 bloques numerados. A partir de ese momento, siguió publicando folletos y mensajes en las redes sociales en los que se indicaban los bloques que debían ser evacuados. Sin embargo, HRW denuncia que cerca de 31.000 personas en Jan Yunis “no recibieron una orden de evacuación completa debido a errores en los mapas”. Estos presentaban imprecisiones, como “resaltar parcialmente o incorrectamente las zonas de evacuación, lo que dificultaba saber quién debía evacuar”. En algunos casos, “las órdenes de evacuación contenían instrucciones contradictorias, por ejemplo, pedir a la gente que saliera de ciertas zonas mientras simultáneamente marcaban esas mismas zonas como destinos” seguros a los que podían dirigirse.

Por último, la organización denuncia que las órdenes de evacuación a menudo carecían de indicaciones de tiempo precisas. Sin saber cuándo empezarían los bombardeos, los civiles se veían obligados a huir bajo una presión extrema sin tiempo para actuar. “Las órdenes de evacuación han sido inconsistentes, inexactas y con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente para permitir las evacuaciones, o no se han comunicado en absoluto”, destaca HRW.

“No teníamos ni idea de adónde nos dirigíamos”, dice Ghazal, una niña de 14 años con parálisis cerebral. “Ese periodo fue el más duro por el que he pasado. Son recuerdos negros a los que no quiero aferrarme porque no quiero seguir pensando en ellos”, explica Ghazal, que había perdido sus dispositivos de asistencia en un ataque contra su casa el 11 de octubre de 2023 y que intentó seguir las órdenes de evacuación del 13 de octubre para huir hacia el sur.

“Yo era una carga para [mi familia], una carga extra junto a sus pertenencias. No encontraba ningún medio de transporte. Incluso a las personas sin discapacidad les costaba caminar, así que puedes imaginar lo que era para alguien con discapacidad”. Ghazal relata que intentó esforzarse por hacer el camino a pie el mayor tiempo posible. “En ese momento sentí que la muerte estaba cerca. Me rendí y me senté en el suelo en medio de la carretera, llorando. Les dije que siguieran sin mí”.

Limpieza étnica

El desplazamiento de la población de Gaza también ha llevado a algunos expertos a señalar posibles actos de limpieza étnica, que una comisión de la ONU define como “una política destinada a expulsar a un grupo étnico de un área determinada mediante la violencia o amenazas”. HRW argumenta que los desplazamientos en Gaza, motivados por ataques intensificados y el bloqueo, responden a una estrategia de desalojo de palestinos de ciertos territorios.

Sin ir más lejos, en una entrevista con elDiario.es, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, aseguró que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una “limpieza étnica a través de medios genocidas”.

HRW sostiene que las declaraciones de funcionarios de alto nivel israelíes evidencian una intención de despojar a la población de sus tierras mediante desplazamientos masivos y forzosos. “Israel no puede justificar estos desplazamientos citando la presencia de grupos armados, si no garantiza zonas seguras para los civiles desplazados”, añade el informe. Esas zonas han sido designadas por el Ejército en el sur y centro de Gaza, en Al Mawasi, pero la seguridad en ellas no esrá garantizada ya que han sido objetivo de ataques reiteradamente.

El derecho al retorno y la obligación de reparación

Frente a esta situación, el derecho al retorno de los palestinos desplazados se convierte en una demanda de justicia en medio de la crisis. HRW subraya este derecho –consagrado en el derecho internacional y en la Resolución 194 de Naciones Unidas–, que garantiza a los desplazados la posibilidad de regresar a sus hogares y recuperar sus propiedades, o recibir compensación si la restitución no es posible. “El derecho al retorno no solo representa una reivindicación histórica de los palestinos, sino también una demanda de reconocimiento del daño sufrido y de reparación adecuada”, reza el informe.

“Israel ha violado descaradamente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo en grandes zonas”, denuncia HRW, que en su informe recoge también la destrucción de amplias áreas de la Franja.

Sin embargo, la organización destaca que las autoridades israelíes no han ofrecido condiciones ni garantías para el retorno de los desplazados, mientras que las condiciones en los refugios temporales, donde se hacinan decenas de miles de personas, son insostenibles. “Estamos en una tienda de plástico; no hay agua ni comida. Y esto es lo que Israel llama zona segura”, explica Omar, quien ahora sobrevive en Jan Yunis.