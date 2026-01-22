Israel mata a 11 gazatíes, incluidos 3 periodistas, en ataques a lo largo de la Franja

Al menos 11 palestinos, incluidos tres fotoperiodistas, fallecieron la tarde de este miércoles por disparos y bombardeos en ataques del Ejército de Israel en varias zonas de la Franja de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Al Shifa (ciudad de Gaza) que tuvo acceso a los registros de distintos centros hospitalarios.

El desglose de los ataques detalla que siete palestinos murieron en el área de Netzarim y al este de Deir al Balah (centro de Gaza), dos al este de Jan Yunis (sur) y dos al este de la septentrional ciudad de Gaza, según se conoció horas antes de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, firmara con mandatarios aliados, como el premier israelí, Benjamin Netanyahu y el presidente argentino, Javier Milei, el acta de consitutición de la Junta de Paz que promueve el líder republicano.

En el corredor de Netzarim, cerca del Hospital Turco, un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza fue bombardeado por drones israelíes.

Los periodistas asesinados responden a los nombres de Mohammad Salah Qashta, Anas Ghanem y Abdul Raouf Samir Shaat.

Este último, cuya boda se celebró apenas la semana pasada, había colaborado con la agencia francesa de noticias AFP.

En un vídeo publicado ayer en las redes sociales del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza se muestran imágenes, parcialmente grabadas con dron, de decenas de tiendas para acoger a familias afectadas por el conflicto.

El Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza detalla en su página web que fue creado por el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi para “brindar apoyo y asistencia” a la población palestina “en sus sucesivas crisis”.

“Sospechosos”

El Ejército israelí se pronunció al respecto asegurando, sin aportar pruebas y como hace de manera habitual, que “identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a la organización terrorista Hamás” y que los atacaron al representar una “amenaza” para sus tropas.

Además, tres palestinos fueron trasladados al Hospital de los Mártires de Al Aqsa (Deir al Balah, centro de Gaza) tras morir en un bombardeo de artillería israelí al este del campamento de refugiados de Al Burej, fuera de la llamada “línea amarilla”.

Este mismo centro hospitalario también recibió un cuerpo carbonizado que no ha podido ser identificado hasta el momento, según fuentes médicas de la Franja.

Por su parte, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur) recibió el cuerpo de una mujer que murió por fuego del Ejército israelí en la ciudad, además de reportar la muerte de un niño de 13 años en la zona de Bani Suheila (sur de la Franja de Gaza).

EFE