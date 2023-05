La nueva política del gobierno de Gabriel Boric de repatriación de migrantes venezolanos

Un avión enviado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela transportó de regreso a su país a más de 115 migrantes venezolanos varados en la frontera entre Chile y Perú, desde donde aspiraban a ingresar al territorio chileno. Desede esa misma área fronteriza, desde la ciudad de Arica, el primer avión levantó vuelo el 7 de mayo pasado. El mismo domingo en que se celebraron las elecciones del Consejo Constitucional para redactar una nueva Carta Magna, en las cuales las candidaturas del espacio político del presidente de izquierda Gabriel Boric resultaron derrotadas.

“Felicito a Cancillería, tanto a nuestra Cancillería liderada por el ministro Alberto Van Klaveren, como a la Cancillería venezolana por haber puesto por delante la humanidad y no los conflictos”, destacó el presidente izquierdista Gabriel Boric por el primer vuelo de retorno que salió de Arica con destino a la ciudad capital de Caracas.

El vuelo celebrado y con razón por presiente Boric señala una de las acciones efectivas en la solución al conflicto desatado por un gran número migrantes residentes en Chile que llegó a la frontera entre Arica y Tacna, un territorio que después de la Guerra del Pacífico (1879-1884) quedó bajo jurisdicción chilena hasta el Tratado de Lima (1929) por el que Tacna quedó bajo soberanía peruana y Arica, bajo la chilena. El propósito de los migrantes era pasar por Perú para regresar a sus tierras natales.

Tacna, una ciudad en el desierto

En el cruce fronterizo de Tacna, el límite sur de Perú con Chile, un lugar de árido paisaje y el mar a lo lejos, en pleno desierto de Atacama, se desarrolla el último episodio de la crisis migratoria venezolana en América Latina. En la plaza de Tacna hay una Iglesia a cargo del Clailson Natal Barp, sacerdote calibriniano, director de la casa de acogida al migrante en Tacna. La casa tiene nueve años y es administrada por la iglesia católica con recursos de ACNUR. El director no sabe el número exacto de personas alojadas en este momento. Pueden ser 30 o 40. Eso cambia cada día. A cada hora. “Cambia un poquito la dinámica debido a que los pasos están cerrados. Tacna siempre fue una ciudad, fue un corredor humano y la casa se presenta como un oasis en el desierto para que puedan descansar, lavar su ropa, alimentarse y seguir su camino. Y todo lo que hemos escuchado los últimos meses es debido a las barreras, que están cerradas las fronteras, entonces Tacna sintió más el drama de la migración que nunca ha parado, la verdad es que nunca ha parado”, dice Natal Barp quien asegura que a medida que los migrantes llenaban la plaza “la xenofobia aumentaba”.

Los grupos de migrantes, en su gran mayoría venezolanos, pero también haitianos, colombianos y de otras nacionalidades, no pueden iniciar su viaje de regreso porque tienen cerrado el acceso a Perú por no contar con la documentación requerida. Se suceden los enfrentamientos entre migrantes y policías y la penuria diaria de familias enteras que soportan a la intemperie las condiciones extremas del desierto de Atacama, con un sol abrasador durante el día y temperaturas gélidas durante la noche. Sin posibilidad de avanzar o retroceder, muchos están acampando a la intemperie. Se trata de un lugar que “está extremadamente sucio, con mucha basura y moscas. No hay baños o puntos de hidratación. Muchos niños están enfermando del estómago”, explica uno de los informes elaborados por la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO).

El escenario muestra solo un caso de la urgente problemática de la migración en amplias zonas del subcontinente, en este caso los países andinos.

La ofensiva peruana contra el gobierno chileno de Gabriel Boric

La situación ha provocado incluso un incidente diplomático entre Chile y Perú con la acusación de autoridades peruanas a Chile como el responsable de la situación. En Tacna, el gobernador Luis Torres llamó a las autoridades chilenas a hacerse cargo del problema. Y el alcalde, Pascual Guisa trató al presidente chileno Gabriel Boric de “irresponsable” e “innombrable”.

Ane la tensión diplomática entre ambos países, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria De la Fuente sostuvo que “tenemos las mejores relaciones con la Cancillería peruana, hemos seguido conversando durante todos estos días. Lo que pasa es que sí correspondía que a raíz de los dichos del alcalde de Tacna, nosotros como país hiciéramos presente que no es aceptable la ofensa al Presidente de la República. Pero eso no ha significado que se corte el diálogo […] claramente estamos ambos países preocupados”, sentenció la subsecretaria

Perú dispone “el control de los ciudadanos extranjeros”

Sin embargo, el gobierno peruano decretó la pasada semana el estado de emergencia en las fronteras y desplegó al Ejército para hacer frente a la migración irregular. El Estado de emergencia dispuesto por la presidenta Dina Boluarte implica todas las zonas de frontera del Perú con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el “control de los ciudadanos extranjeros” en el país. “Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna”, anunció la primera mandataria peruana. En referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera, se suma Puno, donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas.

La mandataria Boluarte afirmó que el Ejecutivo planteará al Congreso una “reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y el control de nuestras fronteras”. Que ya son efectivas: el ministro de Defensa, Jorge Chávez, que inició la operación militar en la zona detalló: “El despliegue de la fuerza operativa es aproximadamente de 196 miembros de las FFAA”.

La militarización de la frontera norte de Chile

Las medidas del gobierno de Perú no son ajenas ante bien parecidas a las adoptadas por el de Chile. En febrero 2023 ante la llegada de más migrantes, el presiente Boric impuso estrictas medidas de control, incluida la militarización de la frontera norte del país. Boric explicó que esas medidas apuntan a “combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan estos flujos y necesidades de la gente para cometer delitos como trata de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas”. Además, desde mediados de abril, las fiscalías de todo Chile tienen la orden de solicitar prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos por cometer un delito, sin importar la gravedad de éste, cuya identidad no pueda ser acreditada.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, sostiene que las medidas son un “retroceso en los derechos de las personas migrantes” y “la narrativa instalada en Chile estigmatiza y criminaliza a los extranjeros, les echa la culpa de problemas estructurales como la seguridad”.

En la búsqueda de una salida diplomática

En medio de la crisis migratoria que se vive en la frontera de Chile con Perú, la subsecretaria De la Fuente, afirmó que el Gobierno “no tenemos cerrada ninguna alternativa, hay que pensar en esto en dos etapas: La primera es buscar una situación de solución a la emergencia de hoy (…) y la siguiente supone asumir que el problema de la migración requiere respuestas multilaterales también”.

La presión aumentó aún más luego de que se denunciara que militares chilenos estaban ayudando a migrantes a cruzar por pasos ilegales hacia Perú. La acusación -dada a conocer por el programa Cuarto Poder del canal América Televisión- generó múltiples reacciones en ambos países y obligó al Ejército chileno a abrir una investigación al respecto.

“Lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú muestra el límite de los espacios de cooperación entre los países”, reflexiona Mayra Feddersen, profesora de la Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora principal del núcleo Milenio MIGRA.

Con todo, el canciller chileno Alberto van Klaveren aseguró que se está conversando con el país vecino con el objetivo de darle una salida diplomática al problema.

“La región no ha sido capaz de generar acuerdos para solucionar la crisis migratoria. Cada país está actuando de forma unilateral, nadie se quiere hacer cargo. Y esto no se resuelve si no actuamos de forma conjunta”, sostuvo Feddersen

El reclamo del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, de la Fuente, entre otras autoridades chilenas, llegaron a la localidad de Arica. De la Fuente aseguró que las conversaciones con Perú están avanzadas para “ya sea llegar a un corredor humanitario o para buscar alguna otra solución”.

De parte del gobierno venezolano, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil solicitó respeto a los DDHH de quienes están en la frontera. Pidió contar con garantías para la operación de vuelos de la aerolínea estatal Conviasa en la zona dado que se planificaba la repatriación de migrantes venezolanos. Promesa cumplida: el domingo 7 de mayo, un avión transportó a más de 100 migrantes venezolanos varados en la frontera chilena peruana de regreso a su país desde la ciudad chilena de Arica.

La Cancillería chilena dio a conocer a través de un comunicado que las personas abordaron el vuelo en completa normalidad, cumpliendo previamente con los requisitos establecidos por el Consulado de Venezuela en Chile, con apego a la legislación normativa chilena, desde el enfoque de los DDHH.

La crisis migratoria en el norte de Chile y el triunfo del Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, en las elecciones del domingo 7 de mayo al Consejo Constitucional de Chile es considerablemente simbólica en cuanto incide en la imagen del presidente Boric que a la defensiva destacó en su mensaje del fin de semana el vuelo de repatriación de venezolanos.Una demostración que cuando se trabaja en post de las soluciones y no con la intención de sacar ventaja política “al final resultamos todos beneficiados”, enfatizó Boric

AGB