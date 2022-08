La prensa no impone presidentes

Sé que el título es bastante provocador. Pero no por ello deja de ser muy cierto. Aunque, a decir verdad, para que sea completamente veraz, me faltó añadir que los medios ‘no siempre imponen presidentes’.

¿Quién podría negar el poder que ostenta la prensa? Nadie.

Sin embargo, sobrevalorarla sería tan errático como minusvalorarla.

En las últimas encuestas que hicimos en CELAG detectamos que en muchos países de América Latina la mayoría de la ciudadanía no cree lo que nos ‘cuentan’ desde los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, en la Argentina, en abril del 2019, a pocos meses de la cita electoral presidencial, solo el 24 % consideraba que informaban correctamente. En Bolivia, en 2020, también unos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre, esta franja era del 20 % (el resto -la mayoría- pensaba que hacían propaganda). En México, en junio de ese mismo año 2020, Televisa tenía una valoración a favor de sólo el 29 por ciento. En Chile, también en el 2020, la imagen positiva de la prensa no llegaba al 30 por ciento. En Perú, en marzo del 2021, uno de los canales más importantes del país, América TV, tenía una credibilidad del 27 por ciento. Y, por hacer mención al último caso, deberíamos fijarnos en Colombia, donde en 2022 se celebraron elecciones presidenciales: ni Semana ni Caracol ni RCN lograban alcanzar un 30 % de confianza a fines del año pasado.

En ninguno de esos países la prensa tradicional logró imponer ‘su' candidato. O, dicho de otro modo: no pudo impedir que la opción progresista ganara las elecciones.

¿Por qué ocurre esto a pesar del poderío que tienen y ejercen?

En primer lugar, porque en muchas ocasiones estos medios se han desconectado de lo que le preocupa a la gente en su cotidianidad. Cayeron en el mismo error que critican en la clase política: viven en su propia burbuja.

En segundo lugar, porque generalmente acaban dirigiéndose exclusivamente a su propio público, es decir, convencen a los que ya están convencidos.

En tercer lugar, porque tienen un manual obsoleto que no saben cómo renovar. El mejor ejemplo es la cantinela de ‘si gana la izquierda, el país se volverá como Venezuela’. Este mensaje no cala en el día a día, salvo en aquéllos que jamás votarían por dicha alternativa ideológica. En CELAG preguntamos esto para varios países y los datos son elocuentes: a) para Argentina, solo el 28 % estaba de acuerdo con esta tesis si ganaba Alberto y Cristina, b) en Chile, el 29 %, c) en Colombia, con Petro -y siendo seguramente la campaña más dura en este sentido-, el valor 'venezolano' estaba por debajo del 40 % (o sea, la proporción del electorado que que nunca lo votaría).

En cuarto lugar, porque estamos en una época de tanta oferta y consumo mediático que consultar la prensa se ha convertido en modo de entretenimiento más que vía real para informarse. Además, en muchos medios la inmediatez y lo efímero se imponen a la veracidad.

En quinto lugar, porque las redes sociales han ensanchado tanto la manera de estar informados y comunicados que ha mermado la capacidad de la prensa tradicional de concentrar la atención y fidelidad de las mayorías.

Ninguna de estas razones debería llevarnos a la conclusión de que los grandes medios no tienen aún la fuerza suficiente para generar marcos, para instalar agendas, para cercenar la imagen de una política y para mucho más. Esto no significa que logren modificar todos los sentidos comunes e imaginarios.

Sería un enorme error ‘regalarles’ a los medios más importancia de la que tienen, porque eso implicaría dar por perdida una batalla política que podría ganarse, como así se ha demostrado en América Latina en estos últimos años. Y Petro es el caso más reciente. Pero seguramente no será el último.

AGB