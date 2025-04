Sánchez exige responsabilidades a los “operadores privados” por el apagón: “No puede volver a pasar jamás”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo mención hasta en tres ocasiones diferentes a las “responsabilidades” que deberán asumir “los operadores privados” por el apagón masivo que paralizó España este lunes. Durante una comparecencia en la Moncloa tras el Consejo de Ministros de este martes, el mandatario anunció la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional, que liderará el Ministerio de Transición Ecológica, así como “un análisis independiente” con “todos los resortes” del Estado para determinar el motivo de la interrupción energética.

Aunque admitió que no existen “indicios” que sustenten hasta hoy que el origen de la caída eléctrica tenga relación alguna con ningún tipo de ataque externo, Sánchez prefirió no hacer suyas las conclusiones técnicas de Red Eléctrica, que sí han descartado de plano que el sistema eléctrico español haya sufrido ataques. “Ojalá, espero que ese sea el diagnóstico, el de Red Eléctrica. No pongo en duda nada, solo digo que pongo en marcha esa comisión técnica e independiente para cerciorarnos o descartar cualquier posibilidad de que haya contribuido un ciberataque a esta situación. Ojalá no sea así y sean otras hipótesis”, spuntó.

“El Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados, si las hubiere”, aseguró.

El presidente insisitió en que valora “positivamente” el trabajo y las conclusiones de Red Eléctrica, pero que en todo caso “la responsabilidad del gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional”. “Una vez examinados esos registros de Red eléctrica y de todos los operadores privados”, prosiguió, “pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis que, por supuesto, ya les adelanto, serán públicos”. El resultado de esos trabajos, ha dicho también, servirán “para reforzar nuestro sistema eléctrico, porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar y no puede volver a pasar jamás”.

Al igual que reclamó durante las primeras horas de la crisis, el líder del Ejecutivo lanzó un mensaje contra la desinformación y pidió a la ciudadanía que se cuide de teorías no oficiales. “No demos pábulo a los muchos bulos que están circulando. No existen pruebas concluyentes de uno de los bulos que estamos viendo en las últimas horas: que el suceso de ayer fue provocado por un ataque terrorista o por un experimento. Pido a la ciudadanía que se informe por los mecanismos oficiales y por los medios de comunicación de contrastada profesionalidad”.

Sánchez sí ha querido echar por tierra cualquier hipótesis que tenga que ver con la falta de energía nuclear en España, tal y como sostienen algunas formaciones políticas que abogan por el mantenimiento de las centrales que tienen programado su cierre. “Quien culpa de la falta de nucleares, francamente: o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables”.

Tampoco ha dado cabida a quien señala a las renovables como origen del problema en el sistema eléctrico. “No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha. De hecho, cuando se produjo el apagón, la demanda era de 25.180 megavatios. Para decirlo en términos coloquiales a la ciudadanía, estamos hablando de una demanda de electricidad relativamente baja y bastante normal a lo largo de los días previos a esta crisis y, por tanto, la disponibilidad de sistemas de generación era evidentemente amplia”.

Pasos hacia la normalidad

Al inicio de su intervención, el presidente dio por superada lo peor de la crisis y apuntó a la “plena recuperación” de los distintos sectores afectados y a la vuelta a normalidad absoluta para este miércoles. “España afortunadamente está superando lo peor de la crisis y caminamos con paso firme hacia plena recuperación en los distintos sectores. Vamos a recuperar esa normalidad en la mayoría de los municipios. A las 6 de mañana se ha recuperado más del 99,5% del total del suministro incluso en el pico de mayor demanda. El sistema ha reaccionado con agilidad, los actores públicos y privados han actuado con eficacia y la coordinación ha sido eficiente y leal”, puso en valor.

También detalló que la telefonía y la fibra funciona ya en un 90% del territorio, y que los puertos y carreteras viven una jornada de normalidad. “Los principales obstáculos se encuentran en el tráfico ferroviario. A lo largo de la noche ayer se auxiliaron más de 35.000 pasajeros atrapados en trenes”, contabilizó.