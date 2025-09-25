Francia: condenaron al expresidente Sarkozy a cinco años de prisión por asociación ilícita

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue condenado por el Tribunal Correccional de París a cinco años de prisión por asociación ilícita y absuelto de los cargos que pesaban sobre él por encubrimiento de malversación de fondos públicos y corrupción pasiva en el Caso Libia por la financiación de su campaña presidencial de 2007.

Sarkozy estaba acusado de haber sellado “un pacto de corrupción” en 2005 con el dictador libio Muamar el Gadafi, cuyo régimen había enviado grandes cantidades de dinero a cambio de contrapartidas financieras, diplomáticas e industriales, según la acusación.

La condena conlleva también una multa de 100.000 euros, frente a los 300.000 que reclamaba la fiscalía, que pedía siete años de prisión para el antiguo dirigente. La resolución indica que la sentencia se ejecutará incluso si Sarkozy la recurre, y que en el plazo de un mes deberá comparecer para que se le comunique la fecha de entrada en prisión, según explican varios meses franceses.

El antiguo mandatario solo podría evitar la prisión si solicita y se le concede la libertad condicional en atención a su edad, pues ya tiene 70 años.

La sentencia precisa que la responsabilidad penal de Sarkozy solo se extiende hasta el 15 de mayo de 2007: ese día asumió el cargo de presidente y los magistrados consideran que en adelante estaba protegido por la inmunidad aparejada al puesto.

El caso se hizo público en 2012, cuando la web Mediapart desveló una nota de Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios, fechada el 10 de diciembre de 2006 y dirigida a Bechir Saleh, director de gabinete de Gadafi y presidente del principal fondo de inversión ligado al Estado libio.

En dicha nota se autorizaba la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy por valor de 50 millones de euros tras una reunión celebrada en Libia el 6 de octubre de 2006 con Brice Hortefeux, estrecho colaborador del expresidente francés y futuro ministro en varios de sus gobiernos.

La nota no ha sido la prueba de cargo de la investigación y, de hecho, la presidenta del tribunal ha dudado de su veracidad durante la lectura de la sentencia. Otorga más valor a las reuniones oficiosas de los colaboradores del futuro dirigente francés con cargos del gobierno libio.

El propio Hortefeux también ha sido condenado a dos años por asociación ilícita y, al contrario que su superior, por complicidad en la financiación electoral de la campaña electoral.

Claude Guéant, a la sazón jefe de Gabinete de Sarkozy y más tarde ministro de Interior, fue condenado a seis años. El tribunal determinó que es culpable del uso de documentos falsificados, blanqueamiento agravado, tráfico de influencias, corrupción pasiva y asociación ilícita.

Tras anunciarse la sentencia, Sarkozy criticó en declaraciones a la prensa que la condena es un “escándalo” e insistió con que es “inocente”.

La presidenta del tribunal señaló que el entonces pretendiente al Elíseo permitió que esos dos próximos colaboradores, que posteriormente ocuparían puestos destacados durante su mandato presidencial, “obtuvieran apoyos financieros” de Trípoli para la caja de la campaña de 2007, según detalla EFE.

Sarkozy ya fue condenado en dos procesos anteriores, uno por corrupción y tráfico de influencias, por el que fue sentenciado a un año de cárcel y que ya es firme; y otro por la financiación de su campaña de 2012, por el que fue sentenciado en Apelación a seis meses de prisión y está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo.

