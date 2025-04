Quién es Peter Navarro, el ideólogo de los aranceles de Trump que se pelea con Musk en público y se inventó al economista “Ron Vara”

Donald Trump anunció el nombramiento de Peter Navarro el pasado diciembre a través de Truth Social, su red social, como hizo con muchos otros, en su manera poco convencional de presentar a los miembros del gabinete. “Me complace anunciar que Peter Navarro, un hombre que fue tratado horriblemente por el 'Estado profundo', o como quieran llamarlo, asumirá como mi consejero principal para Comercio e Industria”, dijo Trump en la publicación.

Trump calificó a Navarro como “tenaz”, dijo que ayudó a renegociar acuerdos de libre comercio y que su enfoque se centraría en los aranceles, una de sus principales promesas de campaña.

Y así ha sido. Aunque no para gusto del resto del mundo, incluidos algunos de sus propias filas, como el hasta ahora protegido por Trump, Elon Musk, quien protagonizó una disputa cargada de insultos en redes sociales con Navarro, en su calidad de artífice de la guerra arancelaria.

En respuesta a un vídeo que Navarro publicó explicando los motivos de la administración para los aranceles, Musk atacó el máster en Economía de Navarro por la Universidad de Harvard. Hizo lo mismo en respuesta a un comentarista que elogió el vídeo de Navarro, escribiendo: “Este tipo no construyó ni una mierda”.

“Esto son cosas de chicos”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa.

Así, la guerra entre Musk y Navarro sigue abierta, después de que, en unas declaraciones a NBC News, Navarro señalara que en la Casa Blanca y entre la población estadounidense entienden que Elon Musk es “un fabricante de coches”.

“Pero él no es un fabricante de automóviles. Es un ensamblador de automóviles”, añadió el asesor en declaraciones a NBC News, en las que destacaba que los componentes de sus coches provienen de distintas partes del mundo, como China, Taiwán o Japón.

Navarro insistió en que, aunque Musk desee “componentes extranjeros baratos”, el Gobierno, por el contrario, aspira a que los coches se fabriquen enteramente en Estados Unidos, citando la economía del país y su seguridad nacional.

En respuesta a un vídeo donde se recogían estas declaraciones, Musk aseguró que lo que dice Navarro es “demostrablemente falso” y añadió que “Tesla tiene la mayoría de sus coches fabricados en Estados Unidos”.

“Según cualquier definición, Tesla es el fabricante de automóviles más verticalmente integrado de Estados Unidos, con el mayor porcentaje de contenido estadounidense”, insistió en otra publicación dentro del mismo hilo en X.

“Navarro debería preguntar al falso experto que inventó, Ron Vara”, concluyó.

Navarro, ex presidiario

Lo que no mencionó directamente Trump en su anuncio al nombrarlo para esta legislatura es la condena a cuatro meses de prisión que recibió Navarro, después de que se negara a cooperar con el comité de la Cámara de Representantes que investigaba la insurrección del 6 de enero. Apeló su caso hasta llegar al Tribunal Supremo, aunque fue rechazado en todas las instancias. Navarro aseguró que su caso no trataba sobre la autoridad del Congreso, sino sobre un ataque contra el poder Ejecutivo.

“Esto no va de mí”, dijo Navarro al entregarse en una cárcel de Miami. Y afirmó que su procesamiento fue “un ataque sin precedentes contra la separación constitucional de poderes y contra la doctrina del privilegio ejecutivo, una herramienta crítica que se remonta a George Washington para una toma de decisiones presidencial eficaz”.

El libro de Navarro, The New Maga Deal: The Unofficial Deplorables Guide to Donald Trump’s 2024 Policy Platform, se publicó el 16 de julio de 2024, un día antes de salir de prisión. En su relato sobre el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 —el punto culminante del intento de subvertir las elecciones, en el que desempeñó un papel central—, Navarro comete errores y omisiones.

“Mucha de la violencia del ‘J6’”, escribe, “... no fue instigada por simpatizantes de Trump, sino por agentes provocadores —incluidos informantes del FBI”.

Tal como han documentado fuentes como Poynter, un grupo apartidista de verificación de hechos, no hay evidencia de que el FBI haya orquestado el 6 de enero.

Navarro también afirma que “la violencia del J6 aparentemente fue facilitada por agentes de policía del Capitolio, algunos de los cuales retiraron barricadas y saludaron a los manifestantes para que pasaran”.

Daniel Dale, verificador de hechos de CNN, escribió: “La afirmación de que los manifestantes fueron invitados a entrar al Capitolio es falsa… alrededor de 140 agentes de policía fueron agredidos mientras intentaban detener a la turba. Hubo enfrentamientos que duraron horas... decenas de oficiales lucharon cuerpo a cuerpo contra los manifestantes en un esfuerzo desesperado por mantenerlos fuera del edificio”.

Navarro asegura que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara, “rechazó los 10.000 efectivos de la Guardia Nacional que Trump solicitó antes del J6”.

Como escribió Politico en respuesta a la versión de Trump sobre este mismo tema durante su debate con Joe Biden: “Trump nunca hizo tal ofrecimiento, y Pelosi nunca lo rechazó, como afirmó Trump. El alto mando militar confirmó que no se hizo ninguna oferta formal, a pesar de algunos comentarios privados en los días previos al 6 de enero”.

Navarro luego comete dos errores especialmente chocantes respecto a seguidores de Trump que murieron en el Capitolio. Afirma que Rosanne Boyland fue “golpeada hasta la muerte por la policía del Capitolio”, si bien Boyland murió aplastada. Videos que supuestamente muestran a policías golpeándola han sido desacreditados.

Navarro, inventor de “Ron Vara”

The New Maga Deal no es el primer libro de Navarro. El anterior, Taking Back Trump’s America: Why We Lost the White House and How We’ll Win It Back, se publicó en 2022. Para entonces, Navarro ya era una figura controvertida.

Antes de entrar en el mundo Trump, fue un economista con doctorado en Harvard, activista ambiental, crítico acérrimo de China y frustrado candidato político, que llegó a publicar trabajos citando a “Ron Vara”, un supuesto experto cuyo nombre era un anagrama de su apellido.

Eso no impidió que fuera nombrado asesor de Trump.

En 2016, Navarro fue designado jefe del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca y director de políticas comerciales e industriales.

Alcanzó mayor notoriedad en 2020, durante la caótica respuesta a la pandemia de COVID-19, y como uno de los principales arquitectos del intento de Trump por revertir su derrota frente a Biden.

Las declaraciones de Navarro sobre sus esfuerzos para cambiar los resultados en estados clave —especialmente a través de un plan que llamó “Green Bay sweep”— lo pusieron en el punto de mira del comité del Congreso sobre el 6 de enero.

Alegando que su trabajo para Trump estaba protegido por el privilegio ejecutivo, Navarro se negó a cooperar. Un jurado en Washington no estuvo de acuerdo y lo condenó en septiembre de 2023. Fue sentenciado en enero de 2024; su apelación al Tribunal Supremo de EEUU fue rechazada en marzo, y Navarro ingresó en una prisión de Florida. Mientras lo hacía, promocionaba su libro.

En The New Maga Deal —cuyo título alude al lema “Make America Great Again” de Trump—, Navarro intenta “articular claramente lo que representa Maga”, en sus palabras, un “triángulo de hierro del nacionalismo económico populista” que busca “solo paz, prosperidad y seguridad nacional”.

Al delinear lo que considera deberían ser las prioridades legislativas para el segundo mandato de Trump, Navarro incluye aportaciones de Russ Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump; el abogado ultra Mike Davis; y Frank Gaffney, analista de seguridad nacional conocido por sus ideas islamófobas.

La introducción está escrita por Steve Bannon: al igual que Navarro, exasesor de Trump en la Casa Blanca y condenado por cargos criminales.

Y también como Navarro, Bannon pasó por una prisión federal, tras haber sido condenado por desacato al Congreso por negarse a colaborar con el comité del 6 de enero. También sentenciado a cuatro meses, el exestratega jefe de la Casa Blanca comenzó su condena en Connecticut en julio.

En el libro, Bannon afirma que la obra de Navarro ofrece a los lectores “lecciones aprendidas del rock star del primer mandato de Trump… estimulante de leer, energizante de pensar… Bravo, hermano Navarro”.