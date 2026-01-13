Trump anuncia aranceles del 25% para “cualquier país con relaciones comerciales” con Irán mientras evalúa un ataque militar

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes en Truth Social que los socios comerciales de Irán se enfrentarán a aranceles del 25% por parte de Estados Unidos. El anuncio supone un intento por presionar a Teherán tras la represión de las protestas que dejó casi 600 muertos en todo el país.

“Con efecto inmediato, cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas y cada una de las operaciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. La presente orden es definitiva y concluyente”, dijo Trump.

El presidente de EEUU amenazó reiteradamente a Teherán con una acción militar de Estados Unidos si la República Islámica usa fuerza letal contra los manifestantes antigubernamentales, y es una línea que Trump cree que Irán está “empezando a cruzar” y que, afirma, le lleva a sopesar “opciones contundentes”.

Según Trump, los nuevos aranceles “entrarían en vigor de inmediato”.

China, Brasil, Turquía y Rusia se encuentran entre las economías que hacen negocios con Teherán.

Previamente, Trump había afirmado que Irán quería negociar con Washington tras su amenaza de atacar a la República Islámica por la represión de las manifestaciones que, según los activistas, han dejado al menos 599 muertos.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en declaraciones a diplomáticos extranjeros en Teherán, insistió en que “la situación está totalmente bajo control” y culpó a Israel y a EEUU de la violencia.

“Por eso las manifestaciones se tornaron violentas y sangrientas, para dar una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, dijo Araghchi, en declaraciones recogidas por Al Jazeera, cadena qatarí que ha podido informar en directo desde el interior de Irán, a pesar de estar cortado el acceso a Internet.

Araghchi afirmó que Irán estaba “abierto a la diplomacia”.

Mientras tanto, manifestantes progubernamentales llenaron las calles este lunes en apoyo del régimen, una demostración de fuerza tras días de protestas que desafiaban directamente el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

El fiscal general de Irán ha advertido que cualquiera que participe en las protestas será considerado «enemigo de Dios», un delito castigado con la pena de muerte.

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca consultadas por The Associated Press.

“El ejército lo está estudiando y estamos barajando algunas opciones muy contundentes”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo por la noche. Cuando se le preguntó sobre la respuesta de Irán, replicó: “Si lo hacen, les golpearemos con una fuerza que nunca antes han sufrido”.

“Creo que están cansados de que Estados Unidos les golpee”, dijo Trump: “Irán quiere negociar”.

Irán, a través del presidente del Parlamento del país, advirtió el domingo de que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Washington utiliza la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10 600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Según esta agencia, 510 de los fallecidos eran manifestantes y 89 eran miembros de las fuerzas de seguridad.