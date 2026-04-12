Trump anuncia el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

Bloqueo naval a Irán. Es lo que ha anunciado el presidente de EEUU, Donald Trump, en un post en Truth Social tras el fracaso de las negociaciones de este fin de semana entre EEUU e Irán en Islamabad, la capital de Pakistán.

Según Trump, “Irán prometió abrir el estrecho de Ormuz y, a sabiendas, no lo hizo. Esto ha causado ansiedad, trastornos y dolor a muchas personas y países de todo el mundo. Dicen que colocaron minas en el agua, aunque toda su Armada y la mayoría de sus 'desminadores' han sido completamente destruidos. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo? Esto supone una gran deshonra y un daño permanente a la reputación de Irán, y a lo que queda de sus 'líderes', pero nosotros estamos por encima de todo eso”.

“Tal y como prometieron”, ha dicho Trump, “¡más les vale comenzar el proceso para abrir esta VÍA NAVAL INTERNACIONAL Y RÁPIDAMENTE! Están infringiendo todas las leyes”.

El presidente de EEUU, ha concluido: “He sido informado exhaustivamente por el vicepresidente, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad gracias al amable y muy competente liderazgo del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán”.

“La reunión fue bien”, ha dicho el presidente de EEUU, “se acordaron la mayoría de los puntos, pero el único que realmente importaba, el CENTRAL, no se acordó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento, llegaremos a una situación en la que 'TODOS PODRÁN ENTRAR, TODOS PODRÁN SALIR', pero Irán no ha permitido que eso suceda con solo decir: 'Puede que haya una mina por ahí en algún lugar', de la que nadie sabe nada excepto ellos. ESTO ES UNA EXTORSIÓN MUNDIAL, y los líderes de los países, especialmente los de los Estados Unidos de América, nunca se dejarán extorsionar”.

Trump, además, ha añadido: “He dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes han colocado en el estrecho. ¡Cualquier iraní que dispare contra nosotros, o contra buques pacíficos, será ENVIADO AL INFIERNO! Irán sabe, mejor que nadie, cómo PONER FIN a esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus sistemas antiaéreos y radares son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus 'líderes' están muertos, todo debido a su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá a Irán lucrarse con este acto ilegal de EXTORSIÓN. Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos totalmente 'LISTOS Y PREPARADOS', ¡y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán!”

Sin acuerdos

La maratoniana jornada de negociaciones en Islamabad concluyó sin un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Pasadas las cinco de la madrugada del domingo en Pakistán, el vicepresidente JD Vance, que lideraba la delegación estadounidense, ha comparecido en el Hotel Serena para comunicar que regresaba a Washington. “Volvemos a Estados Unidos sin llegar a un acuerdo”, ha anunciado Vance, que ha puntulizado que se trata de “una mala noticia, peor para Irán que para EEUU”.

Por su parte, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, que participó en las conversaciones en Islamabad, ha apuntado en la red social X que aunque “antes de las negociaciones, enfatizamos que tenemos la buena fe y la voluntad necesarias, pero debido a las experiencias de las dos guerras anteriores, no confiamos” en Estados Unidos, sin embargo “mis colegas han presentado iniciativas constructivas, pero en última instancia la otra parte fue incapaz de ganarse la confianza de la delegación iraní durante esta sesión de negociaciones”.

“Estados Unidos ha comprendido nuestra lógica y principios. Ahora es el momento de que decida si puede ganarse nuestra confianza o no”, ha comentado Ghalibaf en X .

Mientras, en una escueta comparecencia donde solo ha aceptado unas pocas preguntas, Vance ha insistido en que “hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas, en qué cosas estamos dispuestos a hacerles concesiones y en qué cosas no estamos dispuestos a hacer concesiones”. Según Vance, a pesar de haber “negociado de buena fe”, los iraníes “han decidido no aceptar nuestros términos”.