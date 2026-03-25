Trump moviliza paracaidistas al Golfo Pérsico mientras envía a Irán un plan de paz de 15 puntos

Más soldados al Golfo Pérsico. Y esta vez en forma de paracaidistas, es decir, tropas especializadas en el combate en tierra. Y ocurre después de decir el presidente de EE.UU., Donald Trump, que no lo haría y mientras se publican informaciones que apuntan a una supuesta operación para conquistar la isla iraní de Jarg, pegada a la costa, y bombardeada parcialmente por EE.UU. en los últimos días.

“Esta operación sería una misión suicida o el germen de una posible crisis de rehenes. Esta isla tiene unas cinco millas de longitud y se encuentra en lo profundo del golfo Pérsico, a 500 millas más allá del estrecho de Ormuz”, decía recientemente en elDiario.es el excomandante de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE.UU. Harrison Mann.

Sin embargo, al menos 1.000 soldados estadounidenses de la 82ª División Aerotransportada se desplegarán en Oriente Medio, según publica AP, si bien otros medios hablan de dos millares –NYT y WP– y alguno de hasta tres –WSJ–.

Las tropas serán enviadas en los próximos días, según los diferentes medios, para reforzar a los cerca de 50.000 soldados que ya se encuentran en la región.

La unidad es considerada la fuerza de respuesta de emergencia del Ejército y, por lo general, puede desplegarse con poca antelación. La fuerza incluiría un batallón del primer Equipo de Combate de Brigada, así como al general de división Brandon Tegtmeier —comandante de la división— y al estado mayor, según The Associated Press.

Si bien las unidades de infantería de marina están entrenadas para misiones que incluyen el apoyo a embajadas de EE.UU., la evacuación de civiles y la ayuda en casos de desastre, los soldados de la 82.ª División Aerotransportada —con base en Fort Bragg, Carolina del Norte— están entrenados para lanzarse en paracaídas sobre territorio hostil o en disputa con el fin de asegurar zonas estratégicas y aeródromos.

Plan de 15 puntos

La Administración Trump presentó a Irán un supuesto plan de paz de 15 puntos, según publican medios en EE.UU. El plan fue entregado a Irán por intermediarios de Pakistán, quienes se ofrecieron a liderar las negociaciones entre Washington y Teherán.

La propuesta surge en un momento en que el ejército estadounidense se prepara para movilizar a al menos otras 1.000 tropas de la 82ª División Aerotransportada para reforzar a los cerca de 50.000 soldados que ya se encuentran en la región.

El Pentágono también se encuentra en proceso de desplegar un par de Unidades Expedicionarias de Infantería de Marina, lo que sumará a la región cerca de 5.000 infantes de marina y miles de marineros.

Las autoridades israelíes —quienes estuvieron instando a Trump a continuar la guerra contra Irán— se mostraron sorprendidas por la presentación del supuesto plan de alto el fuego por parte de la administración estadounidense.

Sin embargo, dado que Estados Unidos está planificando el envío de soldados y marines a Oriente Medio, la iniciativa se está interpretando como una maniobra de Trump para otorgarse la “máxima flexibilidad” respecto a sus próximos pasos, según algunos medios estadounidenses.

Trump, por su parte, declaró este martes que se estaban llevando a cabo negociaciones para poner fin a la guerra y que a los iraníes les gustaría “llegar a un acuerdo”.

Irán sostuvo públicamente que no se está produciendo ninguna negociación. Sin embargo, Trump afirmó que no solo se estaban celebrando, sino que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se estaban uniendo a su yerno, Jared Kushner, y a Steve Witkoff —uno de sus asesores más importantes— en las conversaciones.

En un comentario críptico, Trump afirmó este martes que Irán le ha hecho un “regalo” como muestra de buena fe. Al ser preguntado si confía en los iraníes que, según dice, mantienen conversaciones con representantes de Estados Unidos, Trump respondió que no confía en nadie, pero aludió a la recepción de un “regalo” que, según él, sugería que “estamos tratando con las personas adecuadas”.

“Nos dieron un regalo, y el regalo llegó hoy”, dijo Trump este martes en la Casa Blanca: “Fue un regalo muy grande, con un valor económico tremendo. Y no les voy a decir en qué consiste ese regalo, pero fue un premio muy significativo”.

Ante la insistencia para que ofreciera más detalles, Trump se limitó a decir que estaba “relacionado con el petróleo y el gas”, sin añadir nada más: “Fue un gesto muy amable por su parte. Pero lo que me demostró es que estamos tratando con las personas adecuadas”.

Despliegue de fuerzas

Las fuerzas listas para desplegarse en Oriente Medio provendrían de la Fuerza de Respuesta Inmediata de la división: una brigada de unos 3.000 soldados capaz de desplegarse en cualquier lugar del mundo en un plazo de 18 horas. No estaba claro cuál sería el destino de los paracaidistas, pero la ubicación estaría dentro del alcance de ataque contra Irán.

Trump presentó a Irán como un país derrotado militarmente al que apenas le quedaba otra opción que negociar.

Al mismo tiempo, los ataques aéreos israelíes castigaron a Irán, mientras que misiles y drones iraníes impactaron en diversos puntos de Oriente Medio: alcanzaron líneas eléctricas en Kuwait, tuvieron como objetivo la provincia oriental de Arabia Saudí y lanzaron al menos 12 oleadas de ataques contra Israel.

El fuego de milicianos libaneses hacia el norte de Israel causó la muerte de una mujer —según informaron los servicios médicos—, lo que constituye la primera víctima mortal dentro de Israel a consecuencia de ataques transfronterizos con drones y misiles en el marco de esta guerra. Por su parte, Israel bombardeó de nuevo Beirut, alegando que sus ataques apuntan a infraestructuras utilizadas por el grupo miliciano Hezbolá, vinculado a Irán.

Al ser preguntado por qué parecía dispuesto a considerar un alto el fuego con los iraníes, Trump respondió a un periodista: “Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido”.

Aunque Irán adoptó una postura pública negando que se estén llevando a cabo negociaciones, según diversas fuentes citadas por los medios estadounidenses, Teherán y Washington estuvieron intercambiando mensajes a través de intermediarios con el fin de desescalar el conflicto.

Mientras tanto, el número de víctimas mortales de la guerra ascendió a más de 1.500 personas en Irán, más de 1.000 en Líbano, 16 en Israel y 13 miembros del ejército estadounidense, así como a un número indeterminado de civiles, tanto en tierra como en el mar, en la región del Golfo, según AP.

Millones de personas en el Líbano e Irán fueron desplazadas, y las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano informan de “intensos tiroteos y explosiones” mientras las fuerzas terrestres israelíes combaten a los militantes de Hezbollah.