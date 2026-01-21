Trump pide en Davos “negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia” y carga contra Europa: “No va en la buena dirección”

“Europa no va en la buena dirección”. Así arrancó Donald Trump su intervención en el foro económico de Davos. El presidente de EE.UU. bromeó incluso: “Hay algunos enemigos por aquí”. Trump llegó a Davos en plena tensión creciente por su ambición anexionista sobre Groenlandia, territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN, así como con Canadá.

“Algunos son amigos míos”, dijo Trump sobre los líderes europeos, “y no quiero ofenderles, pero están irreconocibles. Y no en el buen sentido de la palabra. ”No va en la buena dirección“, apuntó.

El presidente de EE.UU. cargó contra las políticas migratorias europeas, pero también energéticas, centradas en el “engaño del cambio climático”.

“Nosotros hemos quitado molinos de viento y hemos abierto plantas de energía”, apuntó Trump, en relación con la reapertura de minas de carbón así como de su política extractiva masiva.

Para el mandatario, Europa debe “corregir su dirección” y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

Asimismo, criticó la “sabiduría convencional” que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gastos público y “inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras”.

“Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta”, insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Además, Trump criticó políticas de energías renovables, el bajo gastó de defensa en la OTAN y dijo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar “excesiva fuerza”, pero aseguró que “no lo voy a hacer”.

“Negociaciones inmediatas para la adquisición de Groenlandia”

El presidente de EE.UU. afirmó también que quiere entablar “negociaciones inmediatas para la adquisición de Groenlandia”, que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar su seguridad y recordó que durante la II Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

Antes de viajar a Davos, Trump insistió en su deseo de anexionar Groenlandia, un asunto que preocupa mucho en el seno de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, de los que Dinamarca es país miembro, y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo “ya lo verán”.

Y también restó importancia a las posibles represalias de Europa, varios de cuyos líderes y de la UE han respondido con enfado a las amenazas del republicano y han sugerido que podrían optar por suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington el pasado verano o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la “bazuca” comercial.

El presidente estadounidense llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland.

Advertencias a la OTAN

En su discruso, Trump lanzó un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN: “Pueden decir sí, y lo agradeceremos mucho; o pueden decir que no y lo recordaremos. Una América fuerte y segura significa una OTAN fuerte, y esa es una de las razones por las que trabajo cada día para garantizar que nuestro ejército sea muy poderoso”.

El presidente de EEUU también dudó de la lealtad de sus aliados de la OTAN, incluso cuando la única vez que se activó la cláusula de defensa colectiva fue tras activarla Washington después del ataque a las Torres Gemelas, que llevó a la invasión de Afganistán. “Pero el problema con la OTAN es que nosotros estaremos ahí por ellos al 100%, pero no estoy seguro de que ellos estarían ahí para nosotros si les pidiéramos ayuda”, dijo Trump, obviando la invasión de Afganistán: “Alemania, nos están atacando, estamos siendo atacados por tal y tal nación. Y no estoy seguro de que estarían ahí. Sé que nosotros estaríamos ahí para ellos. No sé si ellos estarían ahí para nosotros. Así que, con todo el dinero que gastamos, con toda la sangre, el sudor y las lágrimas, no sé si estarían ahí para nosotros”.

“Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca, un enorme respeto”, dijo Trump, “pero todos los aliados de la OTAN tienen la obligación de ser capaces de defender su propio territorio. Y lo cierto es que ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, salvo Estados Unidos, cuyo poder es mucho mayor de lo que la gente cree. Creo que eso quedó claro hace dos semanas en Venezuela”.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacer que sea bueno para Europa y seguro para Europa y bueno para nosotros”, sostuvo Trump: “Y esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, al igual que hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, como han hecho muchas de las naciones europeas, no hay nada de malo en ello”.

Y agreó: “Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia, donde ya lo teníamos como fideicomisario, pero que devolvimos respetuosamente a Dinamarca no hace mucho, después de derrotar a los alemanes, los japoneses, los italianos y otros. En la Segunda Guerra Mundial, se lo devolvimos. Todo lo que queremos de Dinamarca es seguridad internacional y mantener a raya a nuestros enemigos potenciales, muy peligrosos; es esta tierra en la que vamos a construir la cúpula dorada más grande jamás construida. Estamos construyendo una cúpula dorada que va a defender Canadá”.

En este punto, lanzó un ataque al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien hizo un discurso en defensa del derecho internacional y las reglas en Davos en oposición a Trump: “Por cierto, Canadá recibe muchos regalos de nosotros, deberían estar agradecidos, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro. No se mostró muy agradecido: Canadá vive gracias a Estados Unidos, recuerda eso la próxima vez que hagas declaraciones, Mark”.