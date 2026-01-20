La UE busca disuadir a Trump con aranceles de miles de millones para que abandone su obsesión por Groenlandia

Primero, disuadir; luego, contraatacar con la misma fuerza. Esta es la estrategia que se ha impuesto la Unión Europea como respuesta a las amenazas arancelarias del presidente de EEUU, Donald Trump, a los países europeos que han mandado tropas a Groenlandia. La UE tiene en la recámara aranceles por 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, hasta ahora suspendidos, tras el acuerdo comercial entre ambos bloques que se firmó en julio de 2025. Además, cuenta con el instrumento anticoerción como último recurso, una herramienta que permite castigos comerciales muy duros contra un país, aunque se ha puesto sobre la mesa para que sirva “no tanto como una represalia, sino como una disuasión”.

Un portavoz de la Comisión Europea ha comentado este lunes que “el principal objetivo es evitar una escalada, encontrar una solución que funcione y evitar la imposición de aranceles, que no sirven para nada y que, en última instancia, solo afectarán a los consumidores, en particular, a los estadounidenses”.

Trump anunció este sábado un arancel del 10% a partir del 1 de febrero sobre los productos de los ocho países europeos que habían mandado tropas a Groenlandia para coordinar ejercicios militares bajo la dirección de Dinamarca. El presidente de EEUU añadió que esas tasas aumentarían al 25% en junio si antes no había un acuerdo para que pudiera “comprar Groenlandia”.

Bruselas espera que la amenaza de los aranceles u otras medidas sirvan como disuasión y que la Administración Trump cambie sus posiciones sobre Groenlandia. “El 24 de julio, la Comisión adoptó un paquete consolidado de medidas de reequilibrio de la UE sobre una lista de productos estadounidenses por un valor de 93.000 millones de euros. Fue una iniciativa para una situación en la que sería necesaria responder con medidas de reequilibrio. Es una lista amplia, que afecta a una extensa gama de productos industriales y agrícolas. La suspensión de esas medidas de reequilibrio caduca el 6 de febrero, por lo que el cese de la suspensión es automático”, ha explicado un portavoz de la institución europea.

Estos aranceles se aplicarían sobre una lista de productos estadounidenses que van desde aviones de Boeing a coches fabricados en EEUU pasando por el bourbon, la soja, motocicletas Harley-Davidson, la ropa de Levi´s o equipos eléctricos y plásticos.

Instrumento anticoerción

Si los aranceles no consiguen que Trump adopte una respuesta razonable, la UE tendría que utilizar el instrumento anticoerción. Esta herramienta permite aprobar nuevas tarifas sobre las importaciones de productos, imponer cargos por los servicios que prestan empresas extranjeras en territorio europeo, restringir las inversiones en Europa o prohibir a las empresas extranjeras que se puedan presentar a licitaciones de contratos públicos.

Ahora bien, este instrumento, diseñado realmente para disuadir, no para ser utilizado, tiene dos obstáculos fundamentales para su puesta en marcha: necesita tiempo para que las medidas sean aprobadas y es asumido como la última palanca en una guerra comercial y no todos los países europeos están a favor de ponerlo en marcha.

Si Francia se ha colocado como el país como una posición más dura frente a los Estados Unidos, que incluye la utilización del instrumento anticoerción, el resto de países están siendo más prudente. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha admitido este lunes que está tratando de rebajar la postura del presidente francés Emmanuel Macron. Merz lo ha argumentado diciendo que “Francia se ve afectada por los aranceles estadounidenses en una medida diferente a nosotros, es comprensible que quisiera reaccionar un poco más duro que nosotros.”

“No queremos una pelea comercial con los EEUU”

Ahora bien, el canciller alemán ha puntualizado que “no queremos una pelea comercial con los EEUU, pero si nos enfrentamos a aranceles que consideramos inapropiados, entonces estamos en posición de reaccionar”.

En el mismo sentido se ha posicionado el ministro de Economía neerlandés, Eelco Heinen, que tras calificar las amenazas de Trump de “irresponsables porque van a perjudicar a la economía mundial”, ha apuntado la “necesidad de desescalar y a partir de ahí tomar decisiones”. Su homólogo irlandés pidió mantener las “cabezas frías”, aunque haya sido Trump quien “decidió amenazar a Europa con aranceles adicionales, los cuales tienen un efecto desestabilizador potencialmente enorme”.

De hecho, el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, ha advertido durante la presentación de las previsiones de crecimiento económico que “una nueva escalada en las tensiones comerciales implicaría un impacto material sobre las expectativas de crecimiento. Si entramos en una fase de escalada y políticas de 'ojo por ojo', sin duda tendría un efecto aún más adverso en la economía”.

A pesar de las amenazas de Trump, en esta Unión Europea de 27 países siempre hay voces discordantes. En el otro extremo se encuentran países como Hungría, aliado tradicional del presidente de EEUU, cuyo presidente Viktor Orbán hace política seguidista de los postulados de Trump. Su ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, ha dicho que Groenlandia “es un asunto bilateral que puede resolverse a través de conversaciones entre las dos partes. No creo que sea un asunto de la UE”. De esta manera, Hungría ya ha anunciado que no va a apoyar medidas de la UE frente a EEUU, según ha informado Reuters.

Frente a este discurso, lo que sí parece claro es que los países de la UE buscan una respuesta única frente a las intimidaciones de Trump. El ministro francés de Economía, Roland Lescure, ha indicado que “Europa tiene que dar un paso adelante. Europa tiene que ser fuerte tiene que asegurarse de que las amenazas no se conviertan en una realidad. Cada día, cada minuto, cada hora tiene que ser utilizada … para que esto no suceda”.

“Si llegara a suceder, ya hemos dicho que seríamos capaces de responder, pero la idea hoy es asegurarnos de que somos lo suficientemente creíbles, somos lo suficientemente fuertes y somos capaces de decir 'no' juntos, para que esto no suceda”, ha insistido Lescure.

Mientras los 27 discuten los siguientes pasos a dar, hay una cumbre extraordinaria el próximo jueves 22 de enero, Dinamarca ha anunciado una “contribución sustancial” de soldados y el jefe del ejército del país se han trasladado a la zona de Kangerlussuaq, en el oeste de Groenlandia.

La alta diplomática de la UE, Kaja Kalla, se ha reunido este lunes con los responsables de las carteras de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Troels Lund Poulsen y Vivian Motzfeldt, respectivamente. Kallas ha subrayado que “la seguridad del Ártico es un interés transatlántico compartido y que podemos discutir con nuestros aliados estadounidenses. Pero las amenazas arancelarias no son la solución. No tenemos interés en iniciar una pelea, pero nos mantendremos firmes. Europa cuenta con un conjunto de herramientas para proteger sus intereses”.