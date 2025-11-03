¿Ultimátum de Donald Trump a Maduro?: “Diría que sus días como presidente de Venezuela están contados”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida este domingo que cree que los días de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela “están contados”, aunque minimizó los temores sobre una guerra inminente con el país sudamericano.

En una entrevista con el programa “60 Minutes” de la cadena CBS, Trump fue consultado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela. “Lo dudo. No lo creo”, declaró.

Sin embargo, al ser preguntado sobre si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un momento de alta tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado militares y navíos para operaciones antinarcóticos. Estas operaciones han resultado en múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando “decenas de muertes”, según el reporte de AFP.

Maduro, quien está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha asegurado que Washington utiliza el tráfico de drogas como un pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Según la agencia de noticias, más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente este sábado. Expertos han afirmado que estos ataques podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”.

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para Estados Unidos.