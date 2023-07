Volvió el bipartidismo: España decide si quiere presidente socialista o presidente popular

El dato más visible a la largo de los 90' minutos de debate que empezaron a las 22.00 fue la invisibilidad del candidato preferido en las encuestas y el que menos duda de su victoria, el popular popular Alberto Sánchez Feijóo. Nunca invisibles ni inaudibles, aunque por momentos menos visibles y presentes en la percepción pública, disputaron el socialista Pedro Sánchez y la izquierdista Yolanda Díaz, contra el derechista Santiago Abascal. Al final del Debate de Cuatro devenido Debate de Tres, sólo era impar el número de minutos de oro escuchados, tres, uno para cada polemista. Las alineación era binaria. El domingo una coalición de izquierda, oficialista, y una de derecha, componen el menú de la opción electoral. Encabezada cada una por cada uno de los dos partidos que se alternaron en el poder desde la muerte de Francisco Franco en 1975 y el inicio de ls transición democrática en España.

Fueron particularmente dualistas Sánchez y Díaz en sus 'minutos de oro' finales. Conviene hacer de inmediato a un lado, después del instante de iluminación al que pudiera inducir, una comparación local en una Argentina distorsionada hasta lo irreconocible. Donde al fin de un debate, reconfiguradas en dos las cuatro candidaturas rivales iniciales, entreviéramos los binomios presidenciales Wado y Bregman, y Horacio y Milei. Discreto, Horacio sería el ausente con aviso, que se evitó la foto buddy-buddy 'Larreta gana, Milei acompaña'; de triunfar, ningún problema, no loy con niguna imagen de triunfadores. Una comparación regional menos extrema sería entrever una futura elección en Chile con un candidato presidencial de la Concertación secundado por un vice de la alianza de Boric enfrentado a uno de Chile Vamos con vice de Kast.

Cuatro es igual a dos más dos

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda del gobierno y líder del partido aliado al oficialismo Sumar, Yolanda Díaz Pidieron el voto, uno y otra, para la fórmula liderada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Desde una posición inocultablemente bien ordenada, ante una perspectiva para la cual le era imposible siquiera la retórica de la reserva o el reparo, Abascal pidió el voto para una fórmula con presidente del Partdp Popular (PP) y vice de Vox.

La candidata de Sumar fue muy directa en su transparente expresión simple: sí, el domingo se enfrentaban dos formaciones, cada una ya articulada en su jerarquía adminisrativa intena. El cid de los que no tenía voz, el campeador de la brutal autenticidad ibérica fue muy indirecto en su disimulada oratoria, al desviarse hacia el Credo en la fortaleza de un Vox tercera fuerza ahora en las Cortes del Reino, y mañana numca menos. Todo ilusionismo de altiva independencia fallaba, no la arruinaba a 'Santi' Abascal el gusto de su ilusión simple, la de ver a Voz, partido de gobierno, gobernando en España, en el mismo lugar donde estuvo el hoy pulverizado partido renovador de izquierda. En su horizonte celeste, la (ultra) derecha independiente sustuía a una (ultra) izquierda indpependiente perimida, no en virtud de sus diferencias, sino en la de una superior idoneidad: su mayor eficacia para combatir a un enemigo que definen igual (pero clasifican distinto): la casta.

¿A quién querés más, a tu papá o a tu mamá?

Cuatro candidatos habían sido invitados por la Televisión pública española (RTVE) a una última pugna cara a cara y voz a voz que precediera a las elecciones del domingo. Los únicos cuatro de partidos y formaciones políticas reputados idóneos para gobernar. Los únicos con cuantificables apoyos suficientes. Los únicos con un inventario que contabiliza cargos electivos previamente obtenidos, en intenciones de voto reiteradamente registradas en los sondeos de empresas que escudriñan la no siempre locuaz, no siempre reticente opinión del electorado. Se llamaba Debate a Cuatro, porque esperaba que discutieran las cuatro figuras presidenciables.

Fueron tres. Sánchez sostuvo que él acude a las urnas con la esperanza de poder gobernar con el apoyo de Sumar y dio por hecho que el Partido Popular (PP) intentará lo mismo en alianza con Vox, aunque el jefe del PP, Núñez Feijóo, “no haya acudido al debate porque le da vergüenza aparecer junto a Abascal”.

Díaz convalidó las afirmaciones del jefe del gobierno y agregó que su partido aspira a ser el respaldo del Partido Socialista (PSOE) para reeditar el gobierno de coalición y evitar de ese modo que las políticas de los conservadores “dañen a los españoles”.

El presidente, el socialista Pedro Sánchez, lo eligiió como rival al popular ausente. Si en el tercer debate asistimos a ojos vista a una reconfiguración de las fuerzas en guerra preparándose para la batalla final, en el primero de los debates que enfrentó al Sánchez socialista y oficilista con el Sánchez popular y opositor, habíamos presenciando una transfiguración. El habitualmente tedioso, aburrido, morigerada, centrista, adulto mayor gallego, desde el primer momento desplegó una inmoderada, inescrupulosa, aluvional predispoción para la injuria, la mentira, y una locuacidad cruel con la coherencia que descolocó al presidente joven, andaluz, sex-symbol. Todos los análisis coinciden en que Pedro Sánchez había sido derrotado

En el tercer y último debate, la izquierdista Yolanda Díaz, eligió como rival al derechista Santiago Abascal. Las guerras culturales se libraron entre las candiaturas vicepresidenciales. En un momento clave, en el cual Días veía un porvenir iluminado por el ininterrrumpido reconocimiento de más y más nuevos derechos, Sánchez interrumpió con el inciso: “Sí, pero con los pies en la tierra”. El voto centro izquierdista migrante del PSOE al PP, como en la Andalucía natal del presidente, será recibido como hijo pródigo.

AGB