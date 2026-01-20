Von Der Leyen aboga en Davos por “la independencia de Europa” frente a las amenazas de Trump por Groenlandia

El Foro Económico de Davos va a tener un tema de conversación inesperado: Groenlandia. La obsesión expansionista de Donald Trump por la isla que pertenece a Dinamarca va a marcar la reunión anual de las elites globales en la ciudad suiza. Ante las últimas amenazas de Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha dado una conferencia en Davos en el que ha señalado que “Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia, desde la seguridad hasta la economía, desde la defensa hasta la democracia. El mundo está en cambio permanente. Necesitamos cambiar con él”.

“Los choques geopolíticos pueden – y deben – servir como una oportunidad para Europa. El cambio sísmico por el que estamos pasando hoy es una oportunidad, de hecho una necesidad, para construir una nueva forma de independencia europea”, ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea.

Hasta el momento no se había escuchado un discurso tan rupturista por parte de la presidenta de la Comisión Europea, pero las últimas acciones de Trump, con una nueva intimidación a Francia de aranceles del 200% al vino y el champán por la negativa francesa a colaborar con el plan de Gaza del presidente de EE.UU., dejan poco espacio de negociación.

La respuesta de la UE a Trump: “Firme, unida y proporcional”

Von der Leyen asegura que “la gente de los Estados Unidos no solo son nuestros aliados, sino nuestros amigos” y que las amenazas de Trump solo llevan a “sumergirnos en una peligrosa espiral descendente”, pero no duda en asegurar que la respuesta de la Unión Europea “será firme, unida y proporcional”. Y no deja de ser un tanto naive, la referencia de la presidenta de la Comisión cuando ha dicho que “la UE y EE.UU. cerraron un acuerdo comercial el pasado julio. Y en política, como en los negocios, un trato es un trato. Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”. Trump ha dado muestras repetidamente de que no acta reglas y los acuerdos se mantienen hasta que se dejan de hacerlo.

De momento, el aviso de los países europeos de desactivar la suspensión que aprobaría 93.000 millones en aranceles sobre productos estadounidenses parece que no han hecho mella en las intenciones del presidente norteamericano y sus obsesiones por la isla danesa.

Es más, aunque el presidente de EE.UU. ha lanzado sus advertencias de aranceles sobre los ocho países que han mandado tropas a Groenlandia para coordinar ejercicios militares bajo la dirección de Dinamarca, la presidenta de la Comisión Europea ha apuntado que la UE “está trabajando en un paquete para apoyar la seguridad en el Ártico” cuyo primer principio es “plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca. La soberanía y la integridad de su territorio son innegociables”. Von Der Leyen ha añadido también que se está diseñando “un aumento masivo de inversiones europeas en Groenlandia” para apoyar “la economía local y sus infraestructuras”.

Von Der Leyen no ha querido mostrarse totalmente crítica con Trump y ha reconocido “el papel del presidente Trump en impulsar el proceso de paz” en Ucrania. La presidenta de la Comisión ha recordado que “en poco más de un mes, se va a conmemorar el cuarto aniversario de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, sin que “Rusia muestre signos de disminuir. Sin señales de remordimiento. Ninguna señal de buscar la paz. Al contrario”. Por este motivo, ha recordado el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para fortalecer su defensa frente a Rusia y ha vuelto a insistir: “Europa siempre estará con Ucrania. Hasta que haya una paz justa y duradera”.

La apuesta por la independencia europea no significa que no se colabore con los EE.UU. De hecho, Von Der Leyen puntualiza que la UE “trabajará con los Estados Unidos y todos los socios en una seguridad ártica más amplia. Claramente tenemos un interés compartido y aumentaremos nuestra inversión. En particular, creo que deberíamos utilizar nuestro aumento en el gasto de defensa para una capacidad de rompehielos europea y otros equipos vitales para la seguridad del Ártico”.

La presidenta de la Comisión Europea ya anunció el desarrollo de una estrategia europea de defensa, en la que este martes ha añadido que estará como“principio fundamental que es el pueblo soberano quien debe decidir su propio futuro”.

La toma de Groenlandia por parte de EE.UU. por la fuerza podría suponer el fin de la OTAN, según han admitido varios gobernantes europeos, como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. No es que Von der Leyen haya llegado hasta esa posición, pero sí que ha subrayado la necesidad de fortalecer “nuestra seguridad común con todos nuestros socios regionales” por lo que se va a analizar cómo “reforzar las asociaciones de seguridad con el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros”.

La presidenta de la Comisión Europea asegura que ya se están dando los pasos para que “esta nueva Europa esté surgiendo”. En esta línea, ha apuntado a la firma de los acuerdos comerciales con Mercosur, México, Indonesia y Suiza como prueba de estos avances. Además, ha destacado los proyectos en los que se está trabajando: la presentación del “ 28º régimen para crear una nueva estructura empresarial verdaderamente europea” con “un conjunto único y simple de reglas que se apliquen sin problemas en toda la Unión”. Además de la puesta en marca de la Unión de Ahorro e Inversión, es decir, un mercado de capitales único a gran escala europea. Y la tercera prioridad, construir un mercado único energético interconectado y asequible.