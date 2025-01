Destruyendo el pasado, degradando el presente y saqueando el futuro

Esta semana se produjeron dos acontecimientos que son un botón de muestra de la orientación estratégica del mal-gobierno de Javier Milei. Se trata de un ataque gubernamental destinado a la destrucción de la memoria histórica y el patrimonio natural de nuestra Nación.

El pasado irradia su luz para comprender el presente y permite proyectar un futuro mejor. Esa luz que quieren apagar, como quieren oscurecer el futuro sobre el cual se proyecta con la gran técnica de los destructores: tergiversar la comprensión del presente aprovechando las fisuras puntuales que los actuales mecanismos protectorios tienen para extrapolar en una política de aplastamiento sistemático del conjunto.

Me refiero en este caso a la ofensiva contra la política de memoria, verdad y justicia destinado, entre otras cosas, a mantener el archivo de la CONADEP que se utilizan por ejemplo en los juicios de lesa humanidad y las instalaciones de la ex-ESMA donde se realizan todo tipo de visitas educativas que nos permiten mantener en la conciencia colectiva los horrores del Terrorismo de Estado. Es nuestro museo del Holocausto.

Por otro lado, se evidencia una ofensiva sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destinado a la conservación de la diversidad biológica del país. La Administración de Parques Nacionales participa en la administración de 72 áreas protegidas continentales y costeras con 6.022.240,52254 ha –una superficie mayor a Países Bajos (Holanda), Bélgica, Armenia o Dinamarca–.

Este botón de muestra se aplica a muchas otras cosas: la demonización de la comunidad organizada (pasado), la sustitución de las organizaciones que trabajan solidariamente en los barrios por la narco-estructura (presente) y la destrucción del CONICET que proyecta nuestro desarrollo socioeconómico en el mundo del conocimiento (futuro); la destrucción del sistema previsional que desintegra nuestra memoria encarnada en los abuelos (pasado), el ataque al sistema nacional universitario del que egresan los profesionales cada año (presente), el avance de la pobreza y el hambre entre los niños (futuro); en cualquier lado donde miremos, vamos a ver este patrón. Es la miseria y la dependencia planificada.

En relación a la ex-ESMA la drástica reducción del personal y el cierre del Centro Cultural de la Memoria Conti ponen en riesgo, entre otras, las siguientes áreas:

No quedó nadie para la atención de la sala de consultas, más de la mitad del personal del área de Investigación fue despedido, afectando tanto las investigaciones como las respuestas a oficios judiciales. Quedó una sola persona a cargo de la conservación de ¡5 km de documentos ubicados en 13 depósitos!

Tal vez lo más grave: en el registro único de víctimas del terrorismo de estado quedan solo tres personas para las investigaciones de víctimas, centros clandestinos de detención y para la actualización de legajos CONADEP. Para las respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad: quedó una sola persona.

Esta misma semana, hubo 30 despidos en la Administración de Parques Nacionales de los cuales 10 son brigadistas. Esto se suma a los 100 despidos que hubo en marzo y junio, y las constantes renuncias y reducciones horarias de los trabajadores a raíz de la incertidumbre generada; todos puestos que no fueron cubiertos. Cinco de los últimos despidos sucedieron en el Parque Nacional Los Glaciares. En este Parque, la situación más grave y urgente sea tal vez la reducción del personal de la Brigada Incendios, Comunicaciones y Emergencias de la seccional El Chaltén que queda sólo con 7 personas en plena temporada turística donde los riesgos de accidente son aún mayores. Son 726.927 hectáreas el parque; ahora cada brigadista, sumando a los de la seccional Sur, tiene 45 mil hectáreas a cargo. Toma mate. Este Parque es el más grande del país. Ahí está el famoso Glaciar Perito Moreno y el Monte Fitz Roy. Fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1981. Recibe más de 600.000 visitantes anuales. No es joda. Son vidas. No da lo mismo.

Hablando con Andrea Torres, brigadista de la seccional y compañera de militancia, trabajadora destacada desde hace once años, me comenta algo que agrava aún más la situación y que desde luego está en tono con la batalla cultural. Su jefe, Horacio Pelozo, muy suelto de cuerpo la llamó a decirle que a ella la despedían por su militancia… militancia que se reflejaba en sus redes sociales. Otra vez espionaje y persecución ideológica.

No se trata de un caso aislado… en su batalla cultural por el fundamentalismo de mercado, que paradójicamente desarrollan con estilo fascista desde los aparatos del Estado, todo personal asociado a temas como ambientalismo, soberanía o derechos humanos es sospechoso de simpatizar precisamente con estas causas y tener alguna militancia. En la mayoría de los casos, las sospechas son fundadas. El problema es que en una democracia eso no es delito ni causal de despido.

Debo señalar el escaso potencial de la resistencia frente a estas medidas y la falta de relevancia en la agenda política del campo nacional-popular. Es un signo de los tiempos. Espero que la militancia emergente esté a la altura y de la batalla con el coraje que corresponde a semejantes crímenes.