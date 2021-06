El Frente de Todos, unido pero "porteñizado"

MEC: Esta semana es el turno del Frente de Todos.

AM: Exactamente. Estoy deseoso de aprender. ¿Qué tenés para contarnos?

MEC: Para empezar, no tengo mucha información insider, pero además yo vivo a 1.200 kilómetros de Capital Federal, así que no tengo muchas primicias. Pero sí creo que hay un hecho que hay que resaltar para este año, que es como el mastín de los Baskerville, es decir, la novedad es lo que no va a pasar. Y lo que no va a pasar es que el Frente de Todos no va a ir dividido a estas elecciones legislativas, lo cual hace varios años que esto no sucedía, me parece a mí. Uno puede recapitular: en el 2007 fue dividido con el partido de Massa por afuera y también el randazzismo por afuera. En el 2015 y el 2013, Massa por afuera. En el 2009, que fue una elección que perdió, fue dividido, en apoyo, pero con una boleta por afuera de la partidaria, fue Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella. O sea, realmente en la última década hay muchas más elecciones a las que el peronismo haya ido dividido que haya ido junto.

AM: Exactamente. Este es un dato fundamental. Las coaliciones electorales llegaron para quedarse. Pasaría lo mismo que en la oposición. De eso hablamos la semana pasada. Ahora, te hago una pregunta. Al principio referiste tu cierta ignorancia de los temas internos, que no es tal, porque estabas lejos de la Capital. Y esto me parece un argumento completamente fidedigno en el caso de que tengas que analizar a Juntos por el Cambio, porque la oposición tiene su centro en la CABA y desde ahí es de donde salen habitualmente sus presidentes y es ahí donde se amontonan sus intentos de liderazgo. Ahora, ¿vos dirías que es la Capital el centro neurálgico del Frente de Todos? Parece que federal no es. Eso asumo de tu declaración. Pero, ¿vos dirías que está en Capital y no, no sé, en La Plata o La Matanza?

MEC: Esa es una muy buena pregunta y realmente creo que el proceso de porteñización de la política argentina es un proceso que está sucediendo desde... por lo menos lleva 20 años porteñizándose. Obviamente fue mayor o es mayor en Juntos por el Cambio, porque la fuerza principal, entre comillas, de Juntos por el Cambio es el PRO, que nació como una fuerza porteña y su bastión es la Ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que es algo que también está impactando en el peronismo. Y no desde ahora, me parece que viene desde hace varios años ya. La verdad es que yo hace algún tiempito publiqué una nota que decía: ¿tendremos alguna vez otro presidente del interior? Porque, fijémenos en los últimos presidentes. Obviamente, de Juntos por el Cambio, Macri. Antes, de la Alianza, De la Rúa. O sea, claramente exjefes (de Gobierno) de la Ciudad de Buenos Aires. Pero fijémonos en el peronismo. Es cierto. Vino un Menem. Vino un Néstor Kirchner, pero después vino Cristina Fernández de Kirchner que en realidad en ese momento ya había sido elegida o lo fue muy poco después por la Provincia de Buenos Aires. Después Cristina siguió siendo senadora por la Provincia de Buenos Aires. O sea, no volvió políticamente a Santa Cruz. Y el presidente ahora es Alberto Fernández, que es una figura surgida de la Ciudad de Buenos Aires y su vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, que llega ahí como senadora de la Provincia de Buenos Aires. Y obviamente el centro de gravedad de la coalición peronista hoy no es la Capital Federal, es la Provincia de Buenos Aires. Por lo menos, su centro de gravedad electoral, pero con esta característica que ya comentamos en el podcast anterior que es que en la Provincia de Buenos Aires, aún para el peronismo, de alguna manera, la mesa de discusión, la mesa donde se toman las decisiones no está en La Plata. Está en la Ciudad de Buenos Aires.

AM: Exacto. Bueno, sabemos que Alberto vivía en Puerto Madero, que Cristina vive en Recoleta y, sin embargo, no soy capaz de anticipar el resultado de las elecciones, salvo uno: el Frente de Todos perderá en la Capital Federal. Fijate qué sorprendente. Ellos, sí, viven en la Capital, pero en el fondo la impresión que da es que la base política, recién lo decías, está en Provincia de Buenos Aires o, mejor dicho, en el AMBA, esta región metropolitana que algunos no sabían que existía y ahora detrás de la pandemia no podés olvidarte, no podés desrecordar, y estamos condenados a pensar en el AMBA todo el día, toda la vida. Y de 21 ministros, 18 son de las dos Buenos Aires. La pregunta es: ¿el resultado electoral puede tener alguna consecuencia sobre este unitarismo de la política argentina? Fijate un detallecito: el grupo Dorrego, que son los intendentes que se juntaron del PRO en la Provincia de Buenos Aires para evitar que la Capital les imponga al candidato, acaba de sufrir un tremendo "lavallazo" y parece que van a tener que ir con Santilli de candidato. Es impresionante como el AMBA impone sus políticas al resto del país. ¿Vos pensás que si pierde un sector o el otro se puede refederalizar la política argentina?

MEC: Lo que pasa es que adentro del peronismo... O sea, ¿si pierde con respecto a Juntos por el Cambio o si pierde internamente? Fijate vos como hoy por hoy adentro del peronismo, yo esto no lo había pensado, pero tampoco hoy parece haber una fracción expectante, por decirlo así, que esté identificada con una agenda federal. Es decir, imaginemos cuáles son los tres sectores que conviven hoy dentro del Frente de Todos: el kirchnerismo, cuyo referente es Cristina Fernández de Kirchner, y luego Axel Kicillof, diría yo, el albertismo y el massismo. No aparece un gobernador ahí. Realmente para mí es muy sorprendente lo desvelados que están en este momento histórico los gobernadores de provincias, las provincias del interior como dijo Alfonso Prat-Gay, que uno hace 20 años hubiera pensado que era la columna federal, la columna vertebral de la gobernabilidad peronista.

AM: Exacto. Y el poder de los gobernadores, el poder nacional, residía en el Senado. Y hoy justamente la crítica que se hace o la queja que se escucha es que al Senado lo maneja Cristina como quiere. Es decir, el Senado es el más "ambaizado" de los espacios políticos nacionales. Es impresionante el cambio. Por eso la pregunta, la incógnita que me queda es: si Cristina pierde, si el Frente de Todos sale derrotado en la Provincia de Buenos Aires, el resultado a nivel de las bancas va a ser mínimo. El resultado a nivel de la estabilidad presidencial ojalá que también. Lo que podría cambiarse el equilibrio interno de la coalición. Podría lograr que los gobernadores se animen. ¿Te parece que podrá pasar?

MEC: Puede ser, puede ser, pero para eso tendría que suceder que un gobernador diga: quiero hacerlo. Yo te diría: la única figura en este momento en la política argentina que dice "yo quiero hacer" en representación de las periferias no es un gobernador peronista. Es Gerardo Morales de Jujuy. Si vos ves el discurso que tiene Morales hoy en ese sentido, es más parecido -voy a decir algo muy, muy provocador- pero es más parecido al discurso que tenía un Menem a fines de la década de los 80, antes de ser elegido, que a los de los gobernadores peronistas hoy. Es el único gobernador al que yo le escuché decir: se tiene que gobernar desde las periferias al centro, algunas provincias periféricas están abandonadas, etcétera.

AM: Es así y al mismo tiempo, fijate, no solamente es el gobernador que no se pliega al poder porteño, sino que además tiene la visión del mundo. Menem no la tenía. La alquiló después. Pero Gerardo Morales es el que recibió así a Xi Jinping en el 2019 cuando fue el G20 en Argentina. Tiene una alianza directa con China, a la cual está tratando de comprar un par de millones de vacunas en este momento. Y tiene además el cannabis, tiene el litio y tiene la energía solar, el parque fotovoltaico más grande de América Latina. Así que el tuyo me parece que es un hallazgo, porque no es solamente alguien que pretende gobernar el país, primero su coalición, desde la periferia, sino que tiene con qué. Está mostrando que hay un proyecto sustantivo detrás y esto hace mucho que no pasaba en Argentina.

MEC: Yo creo que tiene que haber un dato estructural, que yo no manejo, pero me parece que no puede ser, no es casualidad que los gobernadores de provincias importantes, entre comillas, en las últimas décadas parecen estar muy preocupados o tener una imposibilidad muy grande de salir de sus provincias. O sea, están muy preocupados en alambrar a sus provincias. Más preocupados en que no se les metan en la provincia que en poder salir de ella. Estoy pensando en ahora Schiaretti en Córdoba, estoy pensando en los gobernadores de Mendoza, estoy pensando en los últimos gobernadores de Santa Fe. Me acuerdo que al principio de 2019 Schiaretti tenía altísimos índices de aprobación en Córdoba y más de un colega decía: bueno, este va a ser el momento en el cual va a haber un salto a la política nacional. Y eso salto, ese "yo quiero ser", no se produce finalmente por alguna razón.

AM: Fijate que si a Kirchner se lo definió alguna vez por la audacia del cálculo, el peronismo de hoy en el interior es el cálculo.

