En un hecho histórico se realizará el primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans

Durante los próximos 4 y 5 de septiembre y en cinco husos horarios diferentes, se va a desarrollar el primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans, reuniendo a integrantes de diversos archivos de 14 países de la región. Desde lxs que inician hasta lxs más establecidos, vamos a encontrarnos de manera virtual para darnos a conocer, compartir nuestros proyectos y, a su vez, sumar herramientas de formación profesional a través de distintas capacitaciones. Ambos días serán transmitidos en vivo por nuestro canal de YouTube. A la organización la llevamos a cabo entre el Archivo de la Memoria Trans (Argentina) y el Museo Bajubá (Brasil), y contamos con la colaboración de Polífona y Poni Club Gim, quienes nos apoyarán con su trabajo para asistir en la transmisión directa y realizar la interpretación del español y el portugués al inglés, y viceversa.

Compartir y dar a conocer el lenguaje de la archivística en este primer Congreso Latinoamericano es (en tanto la información es poder) empoderar a un montón de archivos trans de la región que, desde que el Archivo de la Memoria Trans Argentina se conformó como una entidad visible, fueron haciendo eco a la par nuestra. Es importante, entonces, que nuestra tarea diaria se retroalimente de términos profesionales: no “tengo fotos”, sino que construyo un acervo; no “limpio documentos”, sino que los conservo; no “junto recuerdos”, sino que construyo fondos documentales. A nosotras (el AMT) quizá nos costó el doble llegar hasta esto sin contar, al principio, con los conocimientos profesionales de la archivística; por eso creo que, para nuestrxs compañerxs, será mucho más fácil hacer el mismo recorrido pero con la instrucción que se brindará durante el Congreso. El objetivo es que las comunidades trans de cada país de Latinoamérica puedan construir con ese espacio de resistencia, memoria y futuro que conforman los archivos, y de la manera más profesional y legítima posible.

Un Archivo de la Memoria tiene el poder de fundar los cimientos sociales y humanitarios para detectar, argumentar y sostener en el tiempo —y ante las instituciones políticas correspondientes— los reclamos necesarios. En este sentido, la archivística nos abre, a toda la comunidad trans latinoamericana —perseguida y exterminada durante tantos años—, un camino posible hacia la memoria, la justicia y la reparación. A través de nuestros archivos, formalizamos y profundizamos nuestro compromiso con nuestra historia, preservando las bases de una lucha que aún sigue vigente.

Como dije el 2 de diciembre del 2017 en la Ex Esma: nosotras, como personas trans, también queremos memoria, verdad y justicia. En este momento, estamos en la etapa de construir nuestra memoria, para convertirla en verdad, y así obtener justicia.

BC/MG