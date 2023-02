¿Por qué no tendría derecho a hablar de medicina sin ser médico si hablo de ella como un perro? ¿Por qué no podría hablar de la droga sin ser drogadicto si hablo de ella como un pájaro?¿Por qué no podría inventar un discurso sobre cualquier cosa, incluso si se trate de un discurso irreal o artificial, sin que se me tengan que reclamar los títulos que para ello me autorizan? Este párrafo de Gilles Deleuze siempre me pareció liberador. Un filósofo no necesita un baúl, necesita sólo un pequeño bolso de pugilista para poder llevar ahí su pequeño pack de herramientas y crear con ellas infinitos conceptos. Cuanto menos herramientas necesita un filósofo, más potente es.

Muchas veces la potencia de ensayar surge de tratar de unir ideas o conceptos que uno tiene en mente y que no necesariamente parecen informarse entre ellos. A veces los ensayos surgen de la arbitrariedad, de la curiosidad y también de la casualidad. Unir cosas que parecían antitéticas, polarizarlas, rozarlas, colisionarlas. Un ensayo no tiene la necesidad de responder, sino más bien la alegría de preguntar. Un ensayo podría, incuso, llegar a conclusiones paradójicas o que se neutralicen entre ellas. Un ensayo es una línea asintótica. Lo hermoso -por lo menos para mí como lector- es observar el recorrido de la mente, la pura operación mental. Hay algo en uno que sabe sin que uno sepa que sabe. Es eso lo que se nutre con los ensayos que de alguna manera no buscan responder, tranquilizar. Los mejores conceptos son los conceptos que nunca se tranquilizan.

¿En qué se parecen Coldplay y Farmacity? Es algo que le pregunto a mis alumnos cuando empezamos alguna de las clases. Es un punto de partida como cualquier otro. Algunos se ríen, otros salen corriendo. No sé por qué en mi cabeza las palabras Coldplay y Farmacity establecieron una relación. ¿Pero de qué tipo? Farmacity es una cadena que, como su nombre lo indica, es una ciudad en sí misma. S i bien tiene su origen en vender elementos de salud, rápidamente ha mutado a ofrecer todo tipo de artículos: pesas, caramelos, alimentos balanceados, ropa, utensilios, etcétera. En realidad hay que ir hasta el fondo de los locales -bien iluminados, limpios, ordenados- para llegar a lo que parece fue su origen: la farmacia. Si llegara el apocalipsis zombie creo que Farmacity sería uno de los mejores lugares para refugiarse, uno podría resistir encerrado ahí varios días. Uno de los eslóganes de Farmacity me pareció genial: la salud se contagia.

El slogan de Coldplay -o mejor dicho el nombre de la gira que lo trajo a la Argentina el año pasado- fue Music of The Spheres. Tengo que confesar acá que nunca escuché a Coldplay, o que si lo escuché fue de manera involuntaria en la radio de un taxi. Sin embargo vi una vez un documental sobre ellos donde hablaban de poder ser producidos por Brian Eno y me cayeron muy humildes, muy simpáticos. Tengo que aclarar que a mí me gusta que me gusten las cosas, no como le pasa a ciertas personas que le gusta que no le gusten. Pero me llamó la atención que cuando me encontraba con gente que había ido a ver a Coldplay a River y cuando le preguntaba sobre la música o que me recomendaran un tema, por lo general hablaban del espectáculo, de ciertas pulseras que te daban al entrar y que eran lumínicas y que -según entendí- se activaban y cambiaban de tono de luz de acuerdo a la música. Una chica me dijo: era como si formáramos parte de un árbol de navidad . Mucha de la gente a la que le pregunté por Coldplay me dijo que simplemente lo fueron a ver porque lo había visto mucha otra gente y que eso era llamativo. Y que les pareció una experiencia magnífica. ¿Y la música? Les preguntaba, me podés recomendar un tema. No, no sabían eso, la música estaba bien, pero lo importante era el evento, la forma en que las pulseras cambiaban de color como si siguieran el ritmo del corazón de Papá Noel. En una reunión conocí a un joven que había visto todos los shows y me dijo que lo que lo impresionó era que habían sido todos iguales, perfectos, ensayados aún en lo que parecería espontáneo. Pensé que Coldplay no tenia shows, sino sucursales, como Farmacity.

