Más de 600 periodistas firman una nota que motivó una denuncia de Milei por calumnias e injurias

Luego de que el presidente Javier Milei denunciara penalmente al periodista Ari Lijalad por una nota titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, publicada en El Destate, más de 600 comunicadores y artistas se sumaron a una firma colectiva del artículo para re-publicarlo y cuestionar la avanzada del Gobierno contra la libertad de expresión.

La semana pasada el mandatario denunció a Lijalad, y también a los periodistas Carlos Pagni y Viviana Canosa, por presuntas “calumnias o falsa imputación” e “injurias” en los tribunales federales de Comodoro Py, pese a que dichas tipificaciones ya fueron despenalizadas en 2009.

La investigación de los casos de Lijalad y Pagni quedó a cargo por sorteo del juez federal Daniel Rafecas. Sobre Canosa, la denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.

El SiPreBA repudió la denuncia presidencial porque el delito de calumnias e injurias fue exceptuado del Código Penal cuando se trata información periodística de interés público, en este caso, sobre el Presidente. “El accionar del Presidente, las denuncias y la incitación permanente a la violencia, atentan contra nuestro trabajo y tienen como objetivo silenciar la información periodística profesional que es vital para la vida democrática”, señaló el gremio de prensa.

La nota original de Lijalad fue entonces firmada por más de 600 periodistas y artistas, entre ellos María O'Donnell, Matías Martin, Vicentico, Alejandro Bercovich, Nora Bär, Pablo Echarri, Julia Mengolini.

La nota de Lijalid buscó contrarrestar el discurso presidencial, que días atrás publicó un largo tuit con 6 preguntas sobre, según él, el periodismo. El texto puede leerse completo aquí y al inicio interpela directamente los postulados presidenciales en estos términos:

Dice Milei: “1. Si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo ¿hay una ley que lo obligue?”

Respuesta de Lijalad: No. Los funcionarios tienen obligación de dar publicidad a sus actos pero no tiene que ser a través del periodismo.

Dice Milei: “3. Frente a la no respuesta ¿tienen los periodistas derecho a golpear a la persona con el micrófono en la cara?”

Respuesta: No. Ni los periodistas ni nadie.

Dice Milei: “4. En caso que la persona abordada por las cámaras sea de conocimiento público que es fotofóbico ¿es lícito que el camarógrafo le ponga luces en la cara sabiendo que daña los ojos de la persona?”

Respuesta: No. Milei dijo que él es fotofóbico y por eso no charla con sus presentadores televisivos ocasionales en el Salón Blanco de la Casa Rosada porque le molestan los espejos, aunque hizo una excepción en la enésima presentación institucional que hicieron con Luis Majul. Pero si se refiere al episodio donde Santiago Caputo, a quien no se le conoce fotofobia, intimidó a al fotoperiodista Antonio Becerra, las imágenes muestran que no usaba flash y que el hombre más poderoso del gobierno le tapó el lente y luego le sacó una foto a su credencial.

Dice Milei: “5. ¿Es lícito que los periodistas metan drones en la casa de una persona?”

Respuesta: No. Ni los periodistas ni nadie.

Dice Milei: “6. ¿Es lícito que los periodistas mientan, calumnien e injurien sin permitir que la persona agraviada pueda defenderse? ¿y si además, el periodista recibe fondos públicos para hacerlo?”

Respuesta: No. No hay una ley que permita mentir, obviamente, y las calumnias e injurias son un delito cuya sanción penal en casos de interés público fue eliminada por CFK en 2009 para romper con la herramienta que se utilizó durante años para silenciar a periodistas, en especial en la era Menem. Contestarle a un periodista, decirle que miente, refutarlo, no es un ataque sino parte del diálogo democrático. Y que reciba fondos públicos (se debe referir a pauta) no cambia nada y no se entiende por qué lo pregunta ya que, según él, ahora no hay pauta.

MC