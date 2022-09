Aníbal Fernández apunta a la ruta del dinero y dice estar “tranquilo” sobre la custodia

“Follow the money”, dice Aníbal Fernández. Y lo adapta al argentino: “Sigan la guita”. Habla de lo que presume el capítula más profundo del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner: la ruta del dinero con que, según se trata de determinar, se financió el operativo que tuvo como objetivo último el ataque contra la vice.

“Con la venta de copitos no alcanza”, asegura el ministro en una charla con elDiarioAR y otros medios que cubren la gira de Alberto Fernández por EEUU. Aníbal F anticipa, sin dar detalles, que hay “muchísima información” en análisis.

Para hablar de la ruta del dinero, el Ministro cita un paper del Homeland Security, área del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU. La frase que pronuncia se nutre de una que Garganta Profunda le susurra a los periodistas en “Todos los hombres del presidente”, la película sobre el Watergate: “Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata”.

-¿Hay una estructura detrás?

-No tengo nada que demuestre que hay ni que no hay. Al seguir el dinero podemos encontrar algo importante, no lo sabemos todavía.

-¿Hay una presunción?

- Sí, que el negocio de los copitos no da para eso. Esa es la presunción. Que los copitos no dan para eso.

-Respecto del aporte del grupo Caputo al grupo Revolución Federal, según dijo Jonathan Morel...

-Es un elemento que la Justicia tiene que evaluar. Como expresión suelta en sí misma es muy densa. Pero, hasta que la Justicia no diga algo, no puedo decir nada yo. Hay que esperar.

-¿Hay conformidad en el Gobierno con la investigación de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo?

-No hablo por el Gobierno, hablo por mi persona. Siento que se están haciendo muy bien las cosas hasta ahora.

Una lupa sobre la custodia

Aníbal F defiende el desempeño de la Policía Federal en la custodia. Saca su celular y muestra una foto. Es del momento previo al ataque y están marcados los custodios de Cristina. Lo grafica como si fuese la cara de un dado de 5: Cristina en el medio y alrededor, cruzados, cuatro custodios, Dice nombre y rango.

-Desde el primer momento se puso la mirada en la protección de la vicepresidenta. ¿Cuál es la revisión sobre eso?

-La orden de hacer el sumario la dí el mismo día, a las doce de la noche.

-¿Hubo responsabilidad de la custodia?

- Yo mostré la foto en la que se ve perfectamente que está la vicepresidenta y tiene cuatro policías alrededor, como si fuese el cinco del dado.

-Pero en vez de replegarse y sacar a Cristina siguieron caminando...

- El trabajo nuestro es que cuando ellos ven algo que nadie entiende -porque he hablado con muchos que estuvieron y nadie entendió qué estaban pasando en el momento- es que dicen “vamos”. Pero Cristina sigue caminando. Es muy difícil decirle que no lo haga si nadie entiende qué está pasando.

-Entonces, ¿la responsabilidad fue de Cristina?

-No, de ninguna manera. En ese momento, todos teníamos una enorme confusión.

- Pero no se tiraron sobre ella, no la sacaron en auto.

-La expresión de la fuerza fue sacarla de ese lugar, eso está en las declaraciones

-¿No es un problema el círculo de confianza que trabaja alrededor de la vicepresidenta?

-No, porque la primera cápsula es de la Policía Federal y tiene que serlo sí o sí.

-Todo el esquema de seguridad presidencial...

-Sí, claro, un montón de obligaciones. Ser un necio y decir que lo que te fue, o por lo menos analizarlo con las fotos y ver dónde está tu personal y sentirte relativamente conforme que las cosas se están haciendo acorde al protocolo, te deja que te sientas y te quedes tranquilo.

Grupos violentos

A las críticas sobre la actuación de la custodia se suma otra: la que apunta a que no se evitó el ataque.

-En los últimos 60 días sucedieron muchas situaciones de violencia pública. ¿No faltó un seguimiento? Porque si después algunos personajes terminan repitiendo...

-¿Quién te dijo que no se hizo? Pero la verdad es que inteligencia conforme a la 25.520 no se puede hacer. Nosotros sólo podemos hacer inteligencia, y está conmigo viajando el director de inteligencia criminal. Pero solo se puede hacer cuando vos estás sobre un delito. Entonces lo que hacés es inteligencia criminal.

-¿Necesitaría una modificación esa ley?

-No modificaría la ley 25.520 para abrir el juego de la inteligencia, porque los dolores de cabeza que tuvo este país por dejar las manos libres a los que manejaban la inteligencia han sido grandísimos.

-O sea que sobre la Marcha de las Antorchas a la que hacía referencia se está haciendo inteligencia...

-A la Marcha de las Antorchas nosotros la detectamos mucho antes que sucediera. Debería haber actuado la Policía de la Ciudad, no actuó en forma rápida y la instrucción que nosotros dimos fue usar los hidrantes. Nosotros no somos de pegar. Nosotros no somos de agredir. Lo ordenamos de otra manera.

-Pero no detuvieron a nadie el día que tiraron la reja de adentro de la Casa Rosada.

-No, porque para eso hay que tener instrucción del fiscal. Todos los hechos, incluyendo los cortes, incluyendo estos hechos, se comunican al fiscal, y el fiscal no da otra expresión que no adoptar ningún temperamento. No podemos hacer otra cosa que eso. No es que te movés por las tuyas, tratando de encontrar algún artículo del Código Penal que te quede cómodo.

Críticas K

-Juliana Di Tullio dijo que no alcanzó con lo que hizo el Ministerio de Seguridad y se refirió a su persona.

-Nosotros tenemos que estar todos los días al pie del cañón laburando y analizando lo que se está haciendo. Yo no siento eso. Siento que se trabaja fuerte. Tenemos la colaboración de muchos militantes que se acercan a acompañar, a expresar solidaridad, a expresar afecto... Esas cosas se ven.

-¿En las reuniones que va a tener en Nueva York se va a tratar el tema del atentado? ¿Va a pedir colaboración?

-No, es una reunión que teníamos pautada antes. No está planteado así, porque en todo caso lo haríamos en Buenos Aires. No pedimos colaboración porque no es necesario que por un caso hablemos.

-¿Sobre la información que se borró del teléfono de Fernando Sabag Montiel tampoco?

- Tuvimos muchos ofrecimientos para chequearlo pero tiene que ser el Juzgado el que lo defina.

PI