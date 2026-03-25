Argentina se alineó con EE.UU. e Israel y votó contra la resolución de la ONU que declara la esclavitud como el mayor crimen de la humanidad

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de fuerte contenido simbólico al declarar a la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. Sin embargo, la votación dejó al descubierto tensiones políticas y posicionamientos divergentes, entre ellos el de Argentina, que decidió rechazar el texto.

El país votó en contra de la iniciativa y se alineó con Estados Unidos e Israel, las únicas otras naciones que adoptaron la misma postura. La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 123 votos a favor, mientras que 52 países optaron por la abstención, entre ellos varios miembros de la Unión Europea y el Reino Unido.

La decisión argentina se inscribe en un bloque minoritario que cuestionó algunos de los ejes centrales del documento, en particular aquellos vinculados a la posibilidad de avanzar en mecanismos de reparación histórica. Si bien la resolución no es jurídicamente vinculante, su aprobación marca una señal política relevante dentro del sistema internacional.

El texto no solo reconoce la gravedad histórica de la esclavitud, sino que también plantea la necesidad de promover medidas concretas de justicia reparadora, como disculpas formales, compensaciones económicas y reformas estructurales. Este punto generó resistencias entre algunos países, que consideran que no existe base legal para exigir reparaciones por hechos ocurridos en contextos históricos distintos.

En esa línea, la postura de Argentina coincidió con la de Estados Unidos, cuya representación ante la ONU calificó al documento como “altamente problemático”. Desde Washington advirtieron sobre el riesgo de abrir debates que puedan derivar en reclamos generalizados y en una eventual “competencia” entre tragedias históricas.

Mientras tanto, desde Ghana —país impulsor de la iniciativa— defendieron la resolución como un paso necesario para evitar el olvido y avanzar hacia la reparación de una de las mayores injusticias de la historia. Su presidente, John Dramani Mahama, remarcó que el reconocimiento internacional constituye una herramienta clave para la memoria y la reconciliación.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también respaldó el espíritu del texto al señalar que la esclavitud “atacó el núcleo mismo de la condición humana” y dejó consecuencias que aún persisten en la actualidad, como el racismo estructural y las desigualdades económicas.

En este escenario, la votación volvió a evidenciar las diferencias dentro de la comunidad internacional sobre cómo abordar el legado de la esclavitud. La posición adoptada por Argentina la ubica dentro de un grupo reducido de países que optaron por rechazar una iniciativa ampliamente respaldada, en medio de un debate global que continúa abierto sobre memoria, justicia y reparación histórica.

Con información de agencias

JIB