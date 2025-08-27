Guillermo Francos da el informe de gestión del Gobierno en Diputados

La Cámara de Diputados elevó 1.337 preguntas que deberán ser respondidas este miércoles por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuyos temas principales son los fallecimientos por ingerir fentanilo contaminado y la cripto estafa de $Libra.

Según el detalle del informe número 144, que contiene las respuestas a las inquietudes de cada bloque, los legisladores elevaron las solicitudes que no incluyen la viralización de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en los que admite supuestos pedidos de coimas, debido a que se filtraron después del plazo final para la entrega.

Sin embargo, desde la Jefatura de Gabinete revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que esperan la inclusión del tema, por lo que el funcionario está preparado para responder las inquietudes de los bloques opositores.

Respecto a la difusión de la criptomenda, cuyo dominio cerró, por parte del presidente Javier Milei, ocasionando pérdidas millonarias, hubo alrededor de 12 preguntas que apuntaron a aclarar la temática.

Con información de agencias.

